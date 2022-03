La croissance des petites entreprises surpasse les niveaux prépandémiques

English French

TORONTO, 16 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada connaît une résurgence de la croissance des petites entreprises, ce qui représente une hausse de 62 % sur douze mois à l’échelle nationale, selon le rapport sur les tendances de crédit aux petites entreprises d’Equifax Canada pour le T4 2021.



Au fil de la pandémie, le gouvernement fédéral a injecté des milliards de dollars directement dans les petites entreprises par le biais de subventions et de prêts. À lui seul, le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) a permis d’offrir plus de 49 milliards de dollars en prêts à environ 900 000 entreprises.

« Bien que l’optimisme ait encore sa place, la plupart des propriétaires de petites entreprises doivent désormais trouver un équilibre entre la dette et la défaillance, déclare Jeff Brown, dirigeant commercial des petites et moyennes entreprises chez Equifax Canada. Au début de la pandémie, les propriétaires de petites entreprises avaient tendance à utiliser l’argent du gouvernement à bon escient, soit pour rembourser en totalité ou en partie les comptes de crédit très utilisés ou en souffrance. Cela s’est traduit par de meilleures cotes de crédit qui ont permis à de nombreux propriétaires de petites entreprises d’augmenter leur endettement progressivement au cours de la dernière année. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, car les entreprises doivent dépenser pour générer des revenus. Cependant, il est important que les propriétaires de petites entreprises continuent de faire des choix financiers prudents. »

Taux de croissance des nouvelles entreprises (par province)

« Les petites entreprises connaissent une croissance partout au pays, explique M. Brown. Soutenus par les fonds d’aide gouvernementaux, les propriétaires de petites entreprises ont augmenté leur endettement de 20,7 % ou de 35 000 $ en moyenne au cours des 12 derniers mois. »

Alb. C.-B. Ont. Qc Prairies Atlantique Nord du Canada Total T4 2021 comp. à T4 2020 49 % 41 % 48 % 114 % 57 % 86 % 59 % 62 % T4 2021 comp. à T4 2019 28 % 35 % 32 % 66 % 36 % 9 % 17 % 38 %

Le Québec est en tête sur le plan de la croissance des nouvelles entreprises, ce qui est particulièrement prometteur considérant qu’il a connu, historiquement, un plus grand nombre de faillites que les autres provinces. Depuis le T4 2020, le Québec a connu une hausse de 11,5 % du nombre de faillites, alors que l’Ontario a enregistré une baisse de 14,3 %.

Signes avant-coureurs de difficultés dans un contexte de baisse des défaillances

D’une année à l’autre, les défaillances de plus de 30 jours ont chuté de 10,8 % au T4. La plupart des propriétaires de petites entreprises remboursent leurs dettes en temps opportun. Les défaillances sont demeurées faibles au dernier trimestre de 2021, mais les premiers signes de difficultés financières sont visibles dans certains segments. Bien que les taux de défaillance soient inférieurs à ceux d’avant la pandémie, M. Brown affirme que de faibles hausses d’un trimestre à l’autre sont observées dans certaines provinces, y compris en Ontario, dans les Prairies et dans les provinces de l’Atlantique.

« On remarque des signes avant-coureurs de hausse des taux de défaillance à mesure que les petites entreprises tentent de s’adapter à une reprise de la demande et des dépenses des consommateurs, ajoute M. Brown. Bien que de nombreuses restrictions liées à la pandémie sont maintenant levées, nous ne pouvons ignorer le fait que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt sont une source d’inquiétude, tant pour les consommateurs que pour les propriétaires de petites entreprises. Dans ce climat d’incertitude, il se peut très bien que les consommateurs diminuent leurs dépenses. »

Pierre Cléroux, économiste en chef à la Banque de développement du Canada, fait écho aux commentaires et préoccupations de M. Brown à une conférence en ligne organisée par Equifax la semaine dernière.

« Si l’on compare l’indice global des prix à la consommation excluant l’énergie, on constate que l’énergie joue un rôle de plus en plus important dans la hausse de ces prix, mentionne M. Cléroux. Les prix de l’essence, du transport, de la nourriture et de l’immobilier sont ceux qui ont connu la plus forte hausse dans les deux dernières années. Si la tendance se maintient, le fardeau de ces hausses de prix sur les budgets des ménages pourrait ralentir les dépenses des consommateurs. »

À propos d’Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et comptant plus de 13 000 employés partout dans le monde, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca.





Personnes-ressources :