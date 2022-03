Neue Forschungsergebnisse von PubMatic und IAB Europe zum aktuellen Stand von Online Video Advertising sowie Prognosen für das kommende Jahr

English French German

LONDON and HAMBURG, Germany, March 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als unabhängiges Technologieunternehmen stellt PubMatic (Nasdaq: PUBM) die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung zur Verfügung. Gemeinsam mit IAB Europe veröffentlicht PubMatic heute den Branchenbericht „The State of Online Video Advertising in Europe“. Als zentrales Ergebnis verzeichnet der Bericht das Interesse von Seiten der Medieneinkäufer, ihre Investitionen in Videowerbung, insbesondere Connected TV (CTV), weiter zu erhöhen.

Für die Studie wurden über 140 Online-Video-Einkäufer aus Agenturen und werbetreibenden Unternehmen in 31 europäischen Märkten befragt.

Die Studie präsentiert mehrere signifikante Ergebnisse:

Einkäufer digitaler Medien investieren im Durchschnitt 36 % ihrer gesamten Werbeausgaben in Videowerbung (ausgenommen TV-Formate).

Die am häufigsten eingekaufte Art von Videowerbung ist Mobile Web, wobei ein Viertel der Medieneinkäufer mehr als 61 % ihres digitalen Budgets in diesen Kanal investieren.

Zwei Drittel der digitalen Käufer investieren in CTV, wenn auch zu einem geringeren Prozentsatz ihres Gesamtbudgets.



„Media-Einkäufer sind vom Potenzial der CTV-Werbung begeistert, da diese eine kosteneffiziente Möglichkeit darstellt, Zielgruppen zu erreichen, die weit weniger lineares TV konsumieren. Dies ist für große Marken attraktiv, eröffnet aber auch kleineren Marken die Möglichkeit, in TV-Werbung zu investieren, ohne die hohen Preise zu zahlen, die im linearem TV üblich sind“, sagt Hitesh Bhatt, Senior Director, CTV/OTT, EMEA bei PubMatic.

Laut Studie sind Performance-KPIs für fast die Hälfte der befragten Media-Einkäufer die wichtigsten Faktoren bei der Entscheidung für eine Sell-Side-Plattform, wenn identisches programmatisches Videoinventar - wie häufig - über mehrere Sell-Side-Plattformen (SSPs) käuflich ist. Die weiteren Entscheidungsfaktoren sind Kosten (26 %) und Datenaktivierung (16 %).

„Dieser Fokus auf KPIs als entscheidender Faktor bei der SSP-Auswahl unterstreicht die Bedeutung der Maximierung der Audience Addressability — bekanntermaßen ein Treiber für bessere Performance. Das Kombinieren von First-Party-Daten der Marken und Publisher mit unabhängigen ID-Lösungen trägt dazu bei, das Verbraucherverhalten besser vorhersagen zu können, und maximiert so Umfang und Präzision der adressierbaren Zielgruppen im gesamten Open Web“, so Bhatt. „Die Durchführung von A/B-Tests verschiedener Addressability-Strategien ist eine der besten Lösungen, um den optimalen Partner für die besten Performance-Ergebnisse zu ermitteln. Erste Tests zeigen, dass ein Portfolio-Ansatz die beste Performance liefert“, sagt Bhatt.

Aufgrund der Abschaffung der Third-Party-Cookies hat sich die Einstellung der Media-Buyer zu Online-Video-Advertising in Browserumgebungen verändert. Trotz seiner früheren Abhängigkeit von Third-Party-Cookies hält Programmatic seine Bedeutung; zwei Drittel der Befragten investieren den Großteil ihres Budgets in programmatische Kanäle.

Entscheidend für die Steigerung der Einnahmen aus digitalen Videos ist die bildschirmübergreifende Messung. Der derzeitige Mangel an solchen Cross-Screen-Messlösungen wird von 46 % der Studienteilnehmer als größtes Hindernis genannt. 57 % der Befragten suchen aktiv nach besser messbaren Formaten. Obwohl die Messung eine erhebliche Herausforderung darstellt, plant fast ein Viertel (23 %) der Einkäufer digitaler Medien ihre digitalen Kampagnen als bildschirmübergreifend, darunter auch TV.

Marie-Clare Puffett, Senior Manager, Marketing & Industry Programmes, IAB Europe, kommentiert die Studie: „Die Studie „The State of Online Video Advertising“ von IAB Europe und PubMatic gibt einen Einblick in die europäischen aktuellen Entwicklungen dieses ständig wachsenden Werbemarkts. Die Ergebnisse helfen Advertisern, Publishern und der gesamten digitalen Werbebranche dabei, vorausschauend zu planen und die sich bietenden Möglichkeiten optimal zu nutzen. Der Bericht hält fest, dass die Advertiser Online-Video als starken Kanal für ihr Brand-Building wahrnehmen. Dennoch werden auch klare Bedenken in Bezug auf geräteübergreifendes Targeting geäußert. Diese Problematik muss angegangen werden, damit der Wert des Online-Video-Advertising voll ausgeschöpft werden kann. Angesichts der Innovationsfähigkeit der digitalen Werbebranche bin ich fest davon überzeugt, dass diese Bedenken überwunden werden und Online-Video weiterhin als wichtiger Kanal für das Brand-Building zur Verfügung stehen wird."

Die vollständige Studie laden Sie hier herunter: https://pubmatic.com/reports/state-of-online-video-advertising-in-europe/

Über PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist als unabhängiges Technologieunternehmen mit seiner zukunftsweisenden Supply Chain für digitale Werbung perfekt dafür aufgestellt, den Customer Value zu maximieren.

Die Sell-Side-Plattform von PubMatic ermöglicht es den führenden digitalen Content-Inhabern in aller Welt, den Zugang zu ihrem Inventar über das Open Internet zu kontrollieren und ihre Inhalte zu monetarisieren, während werbetreibende Marken dank PubMatic ihren Return on Investment steigern und Adressability über alle Werbeformate und Geräte hinweg erreichen können. Der Ansatz der eigenen technologischen Infrastruktur unterstützt seit 2006 unsere Kunden bei der effizienten Echtzeit-Datenverarbeitung und -nutzung. Mit unseren skalierbaren, flexiblen programmatischen Innovationen verbessern wir nicht nur die Ergebnisse für unsere Kunden, sondern setzen uns gleichzeitig für eine vielfältige und transparente Supply Chain im Bereich der digitalen Werbung ein.

About IAB Europe

IAB Europe is the European-level association for the digital marketing and advertising ecosystem. Through its membership of media, technology and marketing companies and national IABs, its mission is to lead political representation and promote industry collaboration to deliver frameworks, standards and industry programmes that enable business to thrive in the European market.