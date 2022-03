PubMatic et l’IAB dévoilent un nouveau rapport sur les tendances de la publicité vidéo en ligne en Europe

English French German

PARIS, 16 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, plateforme technologique indépendante de publicité numérique, a publié aujourd’hui un rapport sur l’industrie du programmatique intitulé « The State of Online Video Advertising in Europe », en partenariat avec l’IAB Europe. Ce rapport souligne que les investissements dans la publicité vidéo devraient continuer de croître cette année, en particulier sur le segment de la télévision connectée (CTV).

Pour cette étude, plus de 140 acheteurs de vidéos en ligne provenant d’agences et d’annonceurs de 31 marchés européens ont été interrogés.

L’étude établit plusieurs constatations majeures :

En moyenne, les acheteurs de médias numériques investissent 36 % des dépenses publicitaires totales dans la publicité vidéo (hors formats TV).





La publicité vidéo sur mobile est la plus fréquemment achetée, un quart des acheteurs médias investissent plus de 61 % de leur budget numérique dans ce canal.





Deux tiers des acheteurs estiment que la CTV sera un secteur clé de croissance dans les 12 prochains mois et investissent désormais dans ce domaine, même si cela ne représente pas la majorité de leurs investissements en publicité numérique.



« Le potentiel de la CTV enthousiasme les acheteurs. En effet la télévision connectée permet d’atteindre une nouvelle cible, ce qui la rend plus rentable pour les grandes marques, et permet aux petites marques d’investir dans la publicité télévisée sans avoir à payer le prix fort de la télévision linéaire », déclare Hitesh Bhatt, Senior Director, CTV/OTT, EMEA chez PubMatic.

L’étude révèle également que lorsque les acheteurs médias trouvent le même inventaire vidéo programmatique disponible via plusieurs plateformes sell-side (SSP) – ce qui est souvent le cas – près de la moitié d'entre eux déclarent que les KPI de performance sont l’élément clé pour décider avec quelle SSP travailler. Viennent ensuite le coût (26 %) et l'activation des données (16 %).

« Cet accent mis sur les KPI comme facteur décisif dans le choix d’une SSP démontre la nécessité de maximiser l’adressabilité de l’audience. La combinaison des données first-party appartenant aux marques et aux éditeurs avec les solutions d’identification indépendantes permet de mieux prévoir le comportement des consommateurs et donc de maximiser la taille et la précision des audiences sur l’openweb », a déclaré Hitesh Bhatt. « Aujourd’hui, les A/B tests représentent un des moyens les plus efficaces pour déterminer quels partenaires peuvent fournir les meilleures performances en termes d’adressabilité. »

La disparition progressive des cookies tiers a changé l’approche des acheteurs envers la publicité vidéo en ligne dans les environnements de navigateur. Néanmoins, malgré la dépendance antérieure des acheteurs pour les cookies tiers, le rapport révèle que deux tiers des répondants allouent la majorité de leur budget aux canaux programmatiques, une preuve que le programmatique demeure important pour l’industrie.

D’après 46 % des personnes interrogées, le manque de mesures inter écrans représente le principal obstacle à l’augmentation du chiffre d’affaires de la vidéo numérique. D’ailleurs, 57 % déclarent rechercher activement des formats plus mesurables. Bien que la mesure soit un défi de taille, près d’un quart (23 %) des acheteurs de médias numériques planifient leurs campagnes numériques comme des campagnes multi-écrans, incluant alors la télévision dans leur stratégie.

Marie-Clare Puffett, Senior Manager, Marketing & Industry Programmes, IAB Europe, a commenté : « L’étude The State of Online Video Advertising menée par l’IAB Europe et PubMatic dresse un état des lieux du marché publicitaire en Europe. Les conclusions qui en ressortent visent à maximiser les opportunités de l’ensemble des acteurs de l’industrie à travers la planification de leurs campagnes. Afin de développer la notoriété des marques, les annonceurs portent un intérêt particulier à la vidéo en ligne. Pourtant des problématiques de ciblages persistent et devront être résolues pour que la valeur de la publicité vidéo en ligne soit pleinement exploitée. Compte tenu de l’aptitude à l’innovation du secteur de la publicité numérique, je suis convaincue que ces problématiques seront surmontées et que la vidéo en ligne restera un canal important pour le développement des marques. »

Téléchargez l’étude complète ici

À propos de PubMatic



PubMatic (Nasdaq : PUBM) est un acteur technologique indépendant qui crée de la valeur pour ses clients en les connectant à l’écosystème du futur de la publicité numérique.

La plateforme sell-side de PubMatic permet aux éditeurs de contenu numérique, sur l’open web, d'augmenter la monétisation de leur inventaire mais aussi aux agences et aux annonceurs d'accroitre leur ROI en ciblant des audiences à travers tous types de formats et d’écrans. Depuis 2006, PubMatic a fait le choix de développer une infrastructure propriétaire permettant de traiter et d’exploiter efficacement les données en temps réel tout en continuant d’apporter des solutions technologiques innovantes. PubMatic contribue ainsi à créer une chaine de valeur programmatique transparente et performante pour ses clients.

About IAB Europe

IAB Europe is the European-level association for the digital marketing and advertising ecosystem. Through its membership of media, technology and marketing companies and national IABs, its mission is to lead political representation and promote industry collaboration to deliver frameworks, standards and industry programmes that enable business to thrive in the European market.