Le CN fait un don de plus d’un million de dollars pour aider les Ukrainiens déplacés

English French

MONTRÉAL, 16 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé qu’il fera un don cumulé de 1,1 M$ CA à la Fondation Canada-Ukraine et à Razom aux États-Unis en appui aux Ukrainiens déplacés par la guerre faisant rage dans leur pays. Le CN égalera aussi les dons fait par l’entremise de la Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN.



« Ce don permettra au Congrès des Ukrainiens canadiens, à la Fondation Canada-Ukraine ainsi qu’à Razom de continuer à fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées en leur offrant soins médicaux, abris d’urgence et nourriture. Il lui permettra aussi de préparer l’arrivée de résidents temporaires ukrainiens et de membres de la famille parrainés au Canada. L’histoire de notre compagnie est liée à la colonisation de l’Ouest canadien par les Ukrainiens, et nous sommes fiers de compter des personnes d’origine ukrainienne parmi les membres de notre personnel actif et retraité et nos intervenants. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



La Fondation Canada-Ukraine est affiliée au Congrès des Ukrainiens canadiens, qui compte des sections dans 20 villes canadiennes, dont bon nombre sont des collectivités desservies par le CN regroupant un grand nombre de membres du personnel actif et retraité et leurs proches.

« Le don du CN contribuera à nos efforts ici et à l’étranger. L’appui de la compagnie nous aidera grandement et nous invitons toutes les entreprises à en faire autant. »

- Orest Sklierenko, président et chef de la direction de la Fondation Canada-Ukraine.



« La générosité du CN permettra à Razom de prodiguer une aide cruciale en ces moments difficiles grâce à un réseau d'organisations partenaires et de personnes de confiance dans le monde entier, et surtout sur le terrain en Ukraine. »

- Dora Chomiak, présidente de Razom

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

À propos du Congrès des Ukrainiens canadiens et de la Fondation Canada-Ukraine

Le Congrès des Ukrainiens canadiens regroupe toutes les organisations ukrainiennes canadiennes nationales, provinciales et locales. La Fondation Canada-Ukraine a été créée en 1995 pour coordonner, élaborer, organiser et réaliser des projets d’aide créés par des Canadiens et destinés à l’Ukraine. Depuis près de trois décennies, la Fondation aide à coordonner et à fournir de l’aide humanitaire à l’Ukraine alors qu’elle s’efforce de renforcer sa démocratie par la prospérité économique et la liberté.

À propos de Razom

Razom, qui signifie "ensemble" en ukrainien, s'engage à faire progresser l'Ukraine. L'organisation croit profondément à l'énorme potentiel des bénévoles dévoués du monde entier, rassemblés autour d'un seul objectif : libérer le potentiel de l'Ukraine. Établie aux États-Unis, l'organisation à but non lucratif s'efforce de remplir cette mission en créant des lieux où les gens se rencontrent, s'associent et agissent. En ces temps difficiles, ils ont créé le programme d'intervention d'urgence Razom, qui se concentre sur l'achat de fournitures médicales pour les situations critiques comme les produits pour perte de sang et autres produits médicaux tactiques, les fournitures hospitalières et les fournitures d'intervention d'urgence technologiques qui facilitent la livraison de cette aide. Leurs équipes d'approvisionnement et de logistique sont composées d'un réseau de bénévoles de confiance qu'ils soutiennent depuis 2014 et d'organisations partenaires dans le monde entier. Ils travaillent également avec les gouvernements et les ambassades pour aider à établir des corridors humanitaires.

Sources: