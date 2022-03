LNC et l’Université du Nouveau-Brunswick établissent un partenariat commercial

English French

CHALK RIVER, Ontario, 16 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le plus important organisme de science et de technologie nucléaires du Canada, et l’Université du Nouveau-Brunswick, l’une des meilleures universités du Canada, sont heureux d’annoncer la conclusion d’un partenariat visant à poursuivre des opportunités commerciales au sein de l’industrie de l’énergie nucléaire. La nouvelle convention formalise ce qui était d’ores et déjà une relation de travail robuste entre les deux organismes, qui ont mené des recherches conjointes sur la chimie des réacteurs et autres technologies au cours des dernières années par le biais du Centre de recherche sur l'énergie nucléaire (UNB CNER).



La chimie des réacteurs donne une indication des conditions de fonctionnement du réacteur, ainsi que de la condition des matériaux et des composants dans le réacteur. L’électricité produite par les réacteurs nucléaires est faible en émissions de carbone, n’émet pas de gaz à effet de serre et continuera à aider le Canada à s’approcher d’un système « zéro émissions nettes » à l’avenir. En vertu de la convention, les LNC et UNB CNER exploreront des pistes d’affaires et concluront des contrats commerciaux liés au fonctionnement des centrales nucléaires à refroidissement par eau. Plus particulièrement, les organismes mettront l’accent sur la livraison de soutien chimique aux exploitants de centrales nucléaires sur une base commerciale sous forme de services de consultation et de soutien à l’exploitation.

« Les LNC ne sont pas peu fiers de conclure ce partenariat avec l’Université du Nouveau-Brunswick, qui regroupe les ressources des deux parties pour, ainsi, combler un vide majeur au sein des services de chimie des réacteurs d’énergie nucléaire à refroidissement par eau », a commenté Joe McBrearty, président-directeur général de LNC. « Ensemble, LNC et UNB ont l’expertise, les infrastructures, les équipements et la technologie collectifs pour assurer l’entretien des réacteurs à refroidissement par eau; il s’agit donc d’une complémentarité naturelle pour les deux parties. Le partenariat repose sur une relation de longue date avec un organisme qui partage notre engagement envers l’excellence technique et le service à la clientèle. »

« Nous nous engageons non seulement à approfondir nos connaissances, mais à partager ces connaissance avec nos partenaires et collègues et à les aider relever les défis complexes auxquels nous devons faire face au sein de nos communautés », a dit Paul J. Mazerolle, président et vice-chancelier, UNB. « Ce partenariat reconnaît l’expertise et les solutions innovantes que nous avons ici à UNB et les spécialistes de demain que nous appuyons. Félicitations au Dr Cook et à l’équipe du CNER et bienvenue à notre nouveau partenaire, LNC. »

Dans le cadre de la convention, LNC et UNB ont identifié des « domaines spécialisés » qui font appel à l’expertise sectorielle et autres ressources des deux organismes, y compris les spécifications de chimie de réacteur, l’optimisation des systèmes de purification, les problèmes des centrales émergentes et le travail de recherche et de développement. En plus de ces domaines prioritaires, LNC et UNB exploreront aussi d’autres opportunités où leurs capacités complémentaires pourraient servir à entretenir des centrales nucléaires et à développer et exécuter des plans d’affaires permettant de réaliser ces opportunités.

En tant que laboratoire nucléaire de référence du Canada, les LNC gèrent et exploitent un campus nucléaire autorisé et certains des établissements de recherche nucléaire les plus uniques au monde pour le compte d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), dont bon nombre peuvent servir à l’appui de cette convention. Les LNC comptent aussi certains des plus importants experts du monde au sein d’une vaste gamme de domaines prioritaires scientifiques et techniques. Pour leur part, les LNC profiteront du travail interdisciplinaire qu’offre UNB CNER, un institut de recherche interdisciplinaire et divers qui abrite des installations de mise à l’essai de pointe, dont des boucles de mise à l’essai haute température et haute pression qui peuvent simuler divers systèmes de processus nucléaires.

« La durabilité des réacteurs est l’un des programmes de base des LNC, qui aide à assurer l’exploitation sûre et continue des centrales nucléaires partout au Canada et dans le monde », a commenté le Dr Jeff Griffin, vice-président, Sciences et technologie. « Dans certains domaines déterminants, nous reconnaissons que collaborer avec un partenaire qui partage les mêmes idées peut étendre les capacités que nous offrons et offrir un meilleur service à nos clients. C’est certainement le cas de l’Université du Nouveau-Brunswick et nous nous réjouissons de collaborer avec elle pour établir et faire croître cette nouvelle entreprise commerciale. »

Pour en savoir plus sur LNC, y compris ses services de durabilité des réacteurs, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr . Pour en savoir plus sur l’Université du Nouveau-Brunswick et le Centre de recherche sur l'énergie nucléaire, veuillez visiter www.unb.ca .

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d’industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l’industrie de l’énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l’étranger.

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens ont l’expertise et l’expérience permettant de garder les réacteurs nucléaires sûrs, fiables et efficaces. Ils soutiennent les secteurs publics, leurs fournisseurs et les organismes de recherche industriels en faisant des recherches exhaustives sur les pratiques d’exploitation et d’entretien, les initiatives de prolongement de durée et les innovations qui développent des technologies à l’appui de la modernisation des réacteurs.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l’avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu’ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contactez-nous à communications@cnl.ca .

À propos du Centre de recherche sur l'énergie nucléaire UNB

Le Centre de recherche sur l'énergie nucléaire (CNER) UNB a été fondé en 1991 pour apporter un technique et de R&D à Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et d’Énergie NB avec l’appui du Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick. Au cours des trente dernières années, le CNER a établi et maintenu son expertise technique dans les domaines de la chimie et de la corrosion et, récemment, s’est lancé dans de nouveaux domaines, notamment la recherche et le développement des petits réacteurs modulaires (PRM). Le CNER exploite divers systèmes de mise à l’essai qui simulent les circuits de refroidissement des centrales nucléaires. En tant qu’institut de recherche universitaire, le CNER fait progresser les recherches universitaires, offre son expertise dans ces domaines de base à l’industrie du nucléaire au Canada et à l’étranger et forme activement la nouvelle génération de professionnels hautement qualifiés qui dirigeront l’industrie à l’avenir.

