Rogers et Microsoft annoncent une alliance stratégique pour révolutionner les communications dans un milieu de travail hybride et stimuler l’innovation en matière de 5G au Canada avec Azure

TORONTO, 16 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers et Microsoft ont annoncé aujourd’hui avoir établi une alliance stratégique quinquennale en vue d’aider la clientèle de grandes entreprises ainsi que celle de petites et moyennes entreprises à accélérer leur virage numérique et à tirer pleinement parti des solutions compatibles avec la 5G dans un environnement de travail hybride. Rogers a aussi choisi Microsoft Azure comme solution infonuagique stratégique pour les charges de travail liées à l’infrastructure et à la technologie. L’entreprise se servira également des capacités de nuage public d’Azure pour stimuler l’innovation, proposer de nouvelles expériences à la clientèle et permettre aux équipes de l’entreprise de mieux collaborer.

Rogers est la première entreprise au Canada, et l’une des premières dans le monde, à offrir Operator Connect Mobile. Cette solution de communications et de collaboration tout-en-un, une première dans l’industrie, offrira aux entreprises la possibilité de moderniser leur infrastructure, de réduire considérablement les coûts des services Voix filaires redondants et de proposer à la clientèle et aux membres du personnel une expérience dans Microsoft Teams qui est améliorée, unifiée et conforme aux normes de l’entreprise. Cette alliance s’inscrit dans la relation de longue date entre les deux entreprises, qui a amené Rogers à devenir l’un des plus importants revendeurs de solutions Microsoft 365 et Teams au Canada.

« Les services filaires et les services de téléphonie d’ancienne génération sont rapidement remplacés par des services mobiles. Le milieu de travail change et notre clientèle a adopté de nouvelles façons de travailler, a déclaré Ron McKenzie, président, Rogers Affaires. Ensemble, nous lançons Operator Connect Mobile au Canada pour aider les entreprises à réduire jusqu’à 50 % de leurs coûts par la modernisation de leur infrastructure désuète de transmission de la voix et aussi à passer à une expérience d’appels numériques hors pair. Notre entreprise est fière d’être à l’origine des plus récentes améliorations de la connectivité numérique pour les Canadiennes et Canadiens, et nous avons hâte de jouer un rôle de premier plan en aidant les entreprises à prospérer dans le nouveau monde du travail. »

La solution Operator Connect Mobile, propulsée par Rogers service Affaires, offrira aux personnes et aux entreprises une expérience vocale entièrement intégrée, une disponibilité et une réceptivité accrues ainsi que l’assurance qu’elles peuvent travailler partout et sur les appareils de leur choix en toute sécurité. Grâce à Operator Connect Mobile, la clientèle pourra faire et recevoir des appels dans Microsoft Teams sur le réseau de Rogers : il lui sera possible de passer des appels sortants par l’entremise de l’application de collaboration améliorée de Teams, au moyen de téléphones IP intégrés ou directement à partir du composeur d’origine d’un appareil mobile compatible doté d’une carte SIM. Les entreprises profiteront également d’une expérience de communications unifiées dans une seule application, d’un soutien technique simplifié et d’un appairage direct au réseau de Rogers, accroissant ainsi la résilience du réseau.

« Le succès du Canada dans l’économie du 21e siècle nécessite l’adoption à grand échelle de technologies numériques. Les entreprises canadiennes de toutes les tailles revoient la façon dont elles peuvent utiliser la technologie, y compris Microsoft Teams, propulsé par Azure, pour procurer une expérience plus harmonieuse entre les appareils mobiles et les ordinateurs, a mentionné Kevin Peesker, président, Microsoft Canada. En tant que première entreprise à annoncer la mise en service de la solution Operator Connect Mobile au Canada, et en réunissant le réseau 5G ultra fiable de Rogers et les services infonuagiques de pointe de Microsoft Azure, nous jetons les bases nécessaires aux entreprises canadiennes afin de leur permettre d’être concurrentielles à l’échelle mondiale. »

Les mesures de sécurité à la fine pointe de la technologie qui sont la priorité de Microsoft, combinées à l’expertise de Rogers et aux vastes renseignements sur les menaces que cette dernière détient, permettront à notre clientèle d’utiliser une plateforme fiable pour faire et recevoir des appels vocaux. Dans le cadre de cette alliance, Rogers tirera parti de ses vastes capacités en tant que plus important fournisseur de technologie SIP au Canada pour offrir des solutions aux entreprises et devenir le plus important partenaire opérateur canadien de solutions Microsoft Teams.

Pour fournir des applications et des services sécurisés et puissants, il faut une infrastructure technologique moderne. Microsoft et Rogers travailleront de concert à l’optimisation des réseaux en vue d’offrir à la clientèle des services hautement fiables, rentables et sécurisés ainsi que des expériences harmonieuses dans le nuage de Microsoft et sur le réseau de Rogers. Fortes d’une relation de longue date basée sur une collaboration établie depuis des décennies, les deux entreprises maintiendront leur partenariat et continueront à investir conjointement afin d’assurer la transformation numérique de Rogers. Rogers tirera profit des données et des capacités en intelligence artificielle accrues d’Azure et les appliquera à l’échelle de l’entreprise pour permettre des cas d’utilisation et des améliorations opérationnelles, par l’entremise du nouveau centre de données d’excellence de Microsoft à Toronto.

« Notre alliance avec Microsoft renforce encore davantage notre position de chef de file de la 5G et améliore l’expérience de notre clientèle, a indiqué Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie et de l'Information, Rogers. Ensemble, nous fournirons à la clientèle Affaires des services de prochaine génération qui favoriseront la croissance et la prospérité du Canada dans les prochaines années. Grâce à cette première alliance du genre au Canada, Rogers et Microsoft font naître de nouvelles possibilités pour l’informatique en périphérie 5G à accès multiples et ouvrent la voie au prochain chapitre du travail hybride à l’échelle mondiale au moment où le Canada se remet de la pandémie de COVID-19 et se réjouit des avantages économiques, sociaux et durables que procurera la 5G. »

Les deux entreprises technologiques exploreront également une collaboration dans le cadre de travaux de recherche et de développement sur l’Internet des objets et l’informatique en périphérie de réseau mobile afin de faire avancer les innovations en matière de 5G et l’économie numérique du Canada. Le recours au nuage, à l’intelligence artificielle et à la technologie de pointe de Microsoft avant tout le monde permettra à Rogers de disposer de la capacité dont elle a besoin pour innover rapidement et proposer aux clients de nouvelles expériences et de nouveaux services qui sont rendus possibles par la technologie 5G.

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement de calibre mondial au grand public et aux entreprises grâce à ses réseaux primés. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous nous engageons à fournir les meilleurs services de l’industrie en matière de sans-fil, de câble, de sports et de médias à des millions de gens partout au Canada. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter : rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Fondée en 1985, Microsoft Canada inc. est la division canadienne de Microsoft Corporation (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT), le chef de file mondial des logiciels, services et solutions qui aident les individus et les entreprises à exploiter tout leur potentiel. Microsoft Canada assure partout au pays des services de vente, de marketing, de consultation et de soutien local tant en français qu’en anglais. Pour en savoir plus sur Microsoft Canada, consultez le site web www.microsoft.ca/fr-ca.

