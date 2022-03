Sogeclair: résultats annuels 2021

English French

Blagnac, France, le 16 mars 2022-17h35,

Montréal, Canada

RESULTATS ANNUELS 2021

Chiffre d’affaires consolidé : 121,0 M€, -1,6% (APTCC : +2,1%)

EBITDA(1) = 10,5 M€, +61,5%

Fonds Propres = 60,8 M€, +27,8%

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Le Conseil d’Administration réuni le 10 mars 2022 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31/12/2021. Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

Comme annoncé et malgré un effet de base très négatif au 1er trimestre, l’activité est en croissance de 2,1% à périmètre et taux de change constant, l’EBITDA progresse nettement de +61,5%, les fonds propres augmentent de 27,8%.

En M€ 2021 2020 2021 / 2020 Chiffre d’affaires 121,0

123,1

-1,6%

Dont international

57,1

64,9

-12,0%

EBITDA(1) 10,5 6,5

+61,5%

En % du chiffre d’affaires

8,7%

5,3%

Résultat Opérationnel 4,1

-13,3* NS En % du chiffre d’affaires

3,4%

-10,8%

Résultat Net 3,4 -13,8**

NS Dont part du groupe

2,6

-14,3



























(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles



* Dont -12,4 M€ de provisions et charges liées à la Covid-19

** Dont -2,0 M€ de désactivation d’impôts différés suite à la Covid-19









Les faits marquants de l’exercice sont :

- Les dépassements de budgets sur les grands simulateurs,

- La reprise de l’aéronautique commerciale au 2ème semestre 2021,

- L’entrée de Dassault Systèmes à 15% dans la filiale A.V.Simulation,

- L’extension du périmètre du Rapport de performance extra-financière (RSE) (3/4 du CA et 2/3 des effectifs).





EBITDA / Division



1er semestre 2021



2ème semestre 2021



2021



En M€



En % du CA Aerospace 2,8 4,1 7,0 7,5% Simulation -1,2 4,1 2,9 10,8% Véhiculier -0,5 0,1 -0,4 -28,8% Société mère 0,6 0,4 1,0 Total 1,8 8,7 10,5 8,7%





















Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.







La rentabilité :

- Aerospace est en forte progression sous l’effet de base de 2020, le résultat opérationnel s’établit à 4,4M€ (4,7% du CA).

- Simulation baisse sous l’effet des investissements des grands programmes automobiles et ferroviaires, le résultat opérationnel ressort à 0,7M€ (2,5% du CA).

- Véhiculier dont l’activité ne permet pas encore de couvrir les frais fixes et les investissements commerciaux, le résultat opérationnel s’établit à -0,7M€.

Proposition de dividende

Le conseil d’administration du 10 mars 2022 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 12 mai 2022, un dividende de 0,90€ par action.

Perspectives

Le plan ONE SOGECLAIR est d’ores-et-déjà en cours de déploiement, il sera porteur de performance pour les clients, les équipes, les actionnaires et les parties prenantes.

Les conséquences de la situation géopolitique sont à ce jour difficilement mesurables, celle-ci toutefois renforce la pertinence des investissements de SOGECLAIR dans les activités duales (civiles et militaires).

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 1er trimestre 2022, le 04 mai 2022 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

SOGECLAIR fournit des services de conseil, d’ingénierie et des produits technologiques aux secteurs aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Ses collaborateurs sont répartis sur 4 continents.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business - Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG / Marc DAROLLES, DGA / Olivier PEDRON, DGA

www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

