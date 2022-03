French English

Tremblay-en-France, le 16 mars 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de février 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 6,6 millions de passagers en février 2022 par rapport à février 2021, avec 14,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 62,5% du niveau du trafic groupe du mois de février 20191.

En février 2022, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de + 3,3 millions de passagers par rapport à février 2021, avec 4,5 millions de passagers accueillis. Il représente 62,3 % du trafic de Paris Aéroport du mois de février 2019. En février 2022, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 2,9 millions de passagers (+ 2,1 millions de passagers2) , soit 57,8 % du trafic de février 2019, et Paris-Orly 1,6 million de passagers (+ 1,1 million de passagers2), soit 72,9 % du trafic de février 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts et accueillent l'ensemble du trafic de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite est fermé. Toutes les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux.

Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le trafic aérien à destination ou en provenance de ces pays est fortement impacté. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %3 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %3 du trafic international de TAV Airports. Le groupe continue de suivre l'évolution de la situation et, à ce stade, n'anticipe pas que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses hypothèses de trafic.

Pour Paris Aéroport et en février 20222 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 1,3 million de passagers 2 , à 59,2 % du niveau de février 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Amérique du Nord + 307 081 passagers 2 , à 59,4 % du niveau de février 2019, Moyen-Orient + 221 815 passagers 2 , à 65,7 % du niveau de février 2019, Amérique Latine + 156 833 passagers 2 , à 71,0 % du niveau de février 2019, Afrique + 382 456 passagers 2 , à 67,8 % du niveau de février 2019 et Asie-Pacifique + 48 887 passagers 2 , à 15,3 % du niveau de février 2019 ;

à 59,2 % du niveau de février 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Amérique du Nord + 307 081 passagers à 59,4 % du niveau de février 2019, Moyen-Orient + 221 815 passagers à 65,7 % du niveau de février 2019, Amérique Latine + 156 833 passagers à 71,0 % du niveau de février 2019, Afrique + 382 456 passagers à 67,8 % du niveau de février 2019 et Asie-Pacifique + 48 887 passagers à 15,3 % du niveau de février 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 1,6 million de passagers, à 63,0 % du niveau de février 2019 ;

Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 404 669 passagers 2 , à 69,3 % du niveau de février 2019 ;

à 69,3 % du niveau de février 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de + 198 183 passagers 2 , à 82,9 % du niveau de février 2019 ;

à 82,9 % du niveau de février 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 514 610 passagers, en hausse de + 325 284 passagers2, à 57,6 % du niveau de février 2019. Le taux de correspondance s'établit à 21,9 %, en baisse de - 8,9 points2.





Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en hausse de + 64,6 % par rapport à 2021, à 28,1 millions de passagers, soit 57,3 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 5,3 millions de passagers, à 8,6 millions de passagers, soit 57,1 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital4, est en hausse de + 1,4 million de passagers en février 20222, à 3,1 millions de passagers, soit 68,0 % du trafic de février 2019. Il est en hausse de + 85,8 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 0,8 million de passagers en février 20222, à 1,5 million passagers, soit 65,5 % du trafic de février 2019. Il est en hausse de + 1,8 million de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 0,2 million de passagers en février 20222, à 0,4 million de passagers, soit 62,8 % du trafic de février 2019. Il est en hausse de + 0,5 million de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital5 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de + 0,8 million de passagers en février 20222, à 5,1 millions de passagers, soit 63,1 % du trafic de février 2019. Il est en hausse de + 8,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021.



Passagers Fév. 2022 Var. 22/21

(en passagers) Jan. - Fév. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 2 933 538 + 2 134 638 5 657 052 + 183,4 % 29 857 407 + 118,5 % Paris-Orly 1 612 362 + 1 148 660 2 932 901 + 118,4 % 17 314 546 + 128,4 % Total Paris Aéroport 4 545 900 + 3 283 298 8 589 953 + 157,2 % 47 171 953 + 122,1 % Santiago du Chili 1 516 421 + 803 502 3 168 507 + 123,4 % 11 762 999 + 130,7 % Amman 372 880 + 233 825 768 777 + 164,6 % 5 037 567 + 369,6 % New Delhi 3 788 552 + 569 441 6 825 164 + 8,5 % 37 676 367 + 66,0 % Hyderabad 1 138 683 + 53 172 2 168 737 - 2,7 % 11 928 462 + 49,2 % Cebu 196 803 + 138 378 352 597 + 180,8 % 1 543 983 + 89,1 % Total GMR Airports 5 124 038 + 760 991 9 346 498 + 8,1 % 51 148 812 + 62,3 % Antalya 598 394 + 304 784 1 260 731 + 114,8 % 22 680 942 + 166,5 % Almaty 435 130 + 62 029 746 601 - 1,2 % 6 090 013 + 78,7 % Ankara 575 691 + 229 597 1 168 651 + 77,8 % 7 537 656 + 95,6 % Izmir 532 878 + 174 744 1 090 741 + 61,2 % 8 083 813 + 81,3 % Bodrum 71 037 + 22 047 139 818 + 52,7 % 2 983 494 + 112,2 % Gazipaşa Alanya 28 836 + 11 061 55 903 + 55,9 % 640 431 + 159,5 % Médine 385 526 + 295 443 661 250 + 199,7 % 2 198 555 + 132,1 % Tunisie 36 327 + 32 347 68 206 + 207,4 % 570 296 +125,6 % Géorgie 177 563 + 151 957 367 106 + 770,0 % 2 516 256 + 934,4 % Macédoine du Nord 93 022 + 46 719 215 227 + 106,8 % 1 502 509 + 180,2 % Zagreb(6) 148 830 + 117 296 289 006 + 315,3 % 1 623 887 + 167,5 % Total TAV Airports 3 083 234 + 1 448 024 6 063 240 + 85,8 % 55 512 045 + 129,5 %







Mouvements d'avions Fév. 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Jan. - Fév. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 23 522 + 11 811 48 362 + 89,8 % 272 992 + 65,3 % Paris-Orly 11 740 + 7 201 22 694 + 99,5 % 129 877 + 107,8 % Total Paris Aéroport 35 262 + 19 012 71 056 + 92,8 % 402 869 + 77,0 % Santiago du Chili 10 521 + 4 696 21 869 + 82,5 % 87 648 + 96,7 % Amman 3 978 + 2 087 8 608 + 119,1 % 51 282 + 215,3 % New Delhi 24 798 + 502 50 288 + 2,0 % 290 259 + 53,0 % Hyderabad 8 654 - 956 18 520 - 9,3 % 108 221 + 33,2 % Cebu 1 815 + 983 3 614 + 106,9 % 16 119 + 64,8 % Total GMR Airports 35 267 + 529 72 422 + 1,4 % 414 599 + 47,7 % Antalya 4 278 + 2 132 9 200 + 104,4 % 134 784 + 159,8 % Almaty 3 752 + 311 7 234 + 0,8 % 56 898 + 39,4 % Ankara 4 289 + 1 593 8 918 + 67,9 % 59 026 + 85,6 % Izmir 3 367 + 879 7 243 + 49,0 % 54 179 + 61,1 % Bodrum 507 + 132 1 042 + 46,6 % 20 687 + 106,0 % Gazipaşa Alanya 212 + 52 420 + 26,5 % 4 872 + 133,2 % Médine 3 196 + 2 074 5 855 + 129,9 % 23 121 + 117,5 % Tunisie 365 + 259 702 + 120,1 % 5 198 + 79,7 % Géorgie 1 930 + 1 228 4 214 + 229,7 % 29 756 + 242,0 % Macédoine du Nord 826 + 226 1 900 + 45,7 % 15 584 + 109,9 % Zagreb(1) 2 637 + 1 388 5 413 + 104,1 % 32 366 + 79,5 % Total TAV Airports 25 359 + 10 274 52 141 + 68,2 % 427 716 + 100,6 %







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Fév. 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Fév. 2022

Var. 22/21

(en %) Part dans trafic total France métropolitaine + 404 669 17,2 % + 79,4 % 17,4 % Europe + 1 563 374 42,5 % + 291,9 % 40,2 % Autre International



Dont + 1 315 255 40,3 % + 124,1 % 42,3 % Afrique + 382 456 13,1 % + 83,0 % 12,5 % Amérique du Nord + 307 081 8,0 % + 349,0 % 9,2 % Amérique Latine + 156 833 4,5 % + 204,7 % 4,7 % Moyen-Orient + 221 815 6,0 % + 204,0 % 5,7 % Asie-Pacifique + 48 887 1,8 % + 131,2 % 2,0 % DROM-COM + 198 183 7,0 % + 44,3 % 8,3 % Total Paris Aéroport + 3 283 298 100,0 % + 157,2 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Fév. 2022 Var. 22/21 Jan. - Fév. 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 514 610 + 171,8 % 1 084 365 + 126,4 % Taux de correspondance 21,9 % - 8,9 pts 25,1 % - 4,9 pts Taux de remplissage 73,4 % + 20,5 pts 68,5 % + 9,3 pts

(1) Passagers au départ

1 Le trafic du groupe intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL), Mactan-Cebu International Airport et Almaty International Airport à compter du 1er janvier 2019. Suite au non-renouvellement au 31 décembre 2021 du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice, le trafic du groupe n'inclut plus le trafic de l'aéroport de Maurice.

2 Par rapport au mois de février 2021.

3 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

4 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

5 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

6 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

