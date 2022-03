MARE NOSTRUM

Renforcement du Comité de Pilotage en Travail Temporaire pour accompagner la croissance du Groupe

Grenoble, le 16 mars 2022 – 18h. Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce la nomination de plusieurs directeurs opérationnels en Travail Temporaire dédiés aux secteurs de la Logistique, des Grands Travaux, de l’Inclusion, des Transports et du Tertiaire. Ce renforcement de direction au sein de la division phare de Mare Nostrum vient consolider la stratégie de diversification du Groupe et favoriser les ventes croisées entre ses activités. Accompagnant la reprise économique des entreprises, les activités du Groupe ont progressé de plus de 25% par rapport à l’année 20201 et s’inscrivent dans une bonne dynamique de croissance.

« Plus que jamais, la force de Mare Nostrum repose sur la diversité de nos expertises et leur complémentarité. Le renforcement du Comité de pilotage en Travail Temporaire a pour double objectif d’accroître les interactions entre nos activités et de développer de nouveaux secteurs en Travail Temporaire. Notre capacité à anticiper et répondre aux besoins futurs des entreprises au travers d’une offre RH complète et innovante, nous permet de confirmer notre ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.» - Nicolas CUYNAT, PDG de Mare Nostrum.

Anne FORTIER, est nommée au poste de Directrice Opérationnelle Logistique, elle aura la charge de développer au niveau national la marque AL&CO notamment dans le secteur de la Logistique. Dans le Groupe depuis 8 ans, elle fait ses débuts dans l’agence AL&CO à Montauban en tant que Responsable, pour ensuite être promue Responsable Métier Logistique et en charge du développement et de l’accompagnement des agences de Biganos, Fenouillet, Mont de Marsan, Béziers et Perpignan.

« Le Groupe m’a permis de faire de belles rencontres, de réaliser de nombreux projets et d’être en constante évolution. »

Meghann THORAX, est nommée au poste de Directrice Opérationnelle Grands Travaux et Inclusion afin de développer la marque Grands Travaux Facilities et les labels Insertion. Elle commence sa carrière en tant qu’apprentie dans le Groupe au poste d’Assistante Commerciale au sein de l’agence Grands Travaux Facilities (GTF). Son goût du challenge lui permet rapidement d’évoluer au sein du Groupe en tant que Chargée de Développement.

Ses principales missions seront le développement du périmètre GTF, l’accroissement de la visibilité de la marque et l’élargissement du secteur « Rail France », dédié aux chantiers ferroviaires, ainsi que l’implantation stratégique et innovante d’une agence en Maurienne détenant le label Insertion afin notamment d’accompagner les clients du Groupe sur l’important chantier Lyon-Turin.

« Mare Nostrum m’a fait confiance dès mon arrivée et m’a permis de développer mes compétences grâce à l’accompagnement et la formation en interne. C’est un groupe en perpétuelle recherche d’innovation, où les challenges sont nombreux, et cela me correspond entièrement. ».

Alexandra JIMENEZ, est nommée au poste de Directrice Opérationnelle Transport, elle aura en charge le développement de la marque llliCO Intérim Transport. En poste depuis février 2021 dans le Groupe, au sein de l’entité UNITT en qualité de Responsable Plateforme et Commerciale, Alexandra a maintenant pour mission la création et le développement de la branche Transport au niveau national notamment via la mise en place d’agences sur des sites stratégiques.

« L’objectif est d’ouvrir des agences spécialisées dans le transport. En plus de gagner en expérience, j’ai pu évoluer sur le management d’équipes et le travail collaboratif avec les autres marques du Groupe. ».

Alfredo SANTOS, est nommé au poste de Directeur Opérationnel Tertiaire afin de développer le segment Tertiaire en intérim sous la marque Neptune RH. Dans la société depuis 2016, il crée le bureau de Paris et reprend la gérance de la marque dans de nombreuses villes de l’hexagone. Son rôle est de gérer les cabinets, d’accompagner le développement de la branche Recrutement du Groupe en bâtissant un socle commun à tous les cabinets. Il assure également le lien entre le Comité de pilotage Travail Temporaire et la branche Recrutement, favorisant ainsi la mise en place de synergies entre des métiers complémentaires, et surtout développant le Tertiaire en collaboration avec d’autres Directions opérationnelles.

« Ce Comité de pilotage est un nouveau challenge et va nous permettre d’accélérer les synergies entre nos branches d’activités afin de répondre aux besoins RH croissants de nos clients. Depuis mon arrivée dans le Groupe, je prends du plaisir dans les missions variées qui me sont confiées et évolue dans une entreprise où j’ai le sentiment de me dépasser chaque année. »

1 Communiqué du 27 janvier 2022

