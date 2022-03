French English

Paris, le 16 mars 2022, 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet annonce des avancées majeures pour son projet de recyclage de batteries électriques

Le projet de recyclage des batteries lithium-ion du Groupe a franchi une nouvelle étape clé vers son industrialisation en France alors que le projet a démontré avec succès sa capacité à recycler en boucle fermée l’ensemble des métaux de valeur contenus dans les batteries lithium-ion avec de très hauts rendements, adaptés aux exigences de la future réglementation européenne.

Fort de la maturité technique acquise lors de plusieurs années de recherche et développement, le Groupe a décidé de lancer début 2022 les études d’industrialisation d’une solution intégrée de recyclage, depuis le démantèlement des batteries jusqu’à la production de sels de nickel, de cobalt et de lithium adaptés à la fabrication de nouvelles batteries.

Sur les premières étapes du recyclage, Eramet et SUEZ ont décidé de renforcer leur coopération en signant en février dernier un nouvel accord de partenariat permettant de lancer la phase préindustrielle de valorisation des batteries lithium-ion des véhicules électriques.

Selon les conclusions de cette phase préindustrielle, Eramet et Suez envisagent de construire en France, à horizon 2024, une usine de recyclage de batteries lithium-ion pour la production de black mass, un concentré de métaux (nickel, cobalt, manganèse, lithium, graphite) adapté aux étapes de raffinage par voie hydrométallurgique.

Pour l’étape de raffinage, Eramet engage la construction d’un démonstrateur préindustriel au sein de son centre de recherche et innovation, étape essentielle pour préparer la phase commerciale. Ce démonstrateur va permettre d’optimiser l’efficacité du procédé de recyclage et de prendre en compte les exigences des futurs clients et partenaires, grâce aux savoir-faire du Groupe en ingénierie des procédés d’extraction et à son expertise opérationnelle en hydrométallurgie.







Eramet et Suez continuent à évaluer les meilleures options pour les sites d’implantation de cette nouvelle activité de recyclage en France.

Sur la base de ces nouvelles avancées et si les conditions économiques sont réunies, une entrée en phase industrielle pourrait intervenir dès 2024 sur l’étape amont de production de blackmass et à horizon 2025-2026 pour l’étape de raffinage de la blackmass en produits pour batteries.

Conformément à l’ambition européenne d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, et à la récente proposition de la Commission européenne de viser une réduction globale des émissions de CO 2 de 55 % d’ici 2030, les développements à venir sur le recyclage contribueront à faire émerger une solution performante et durable pour le recyclage des batteries li-ion en France et en Europe.

Dans une approche vertueuse d’économie circulaire, le recyclage des métaux sera un facteur de souveraineté important en contribuant à l’approvisionnement responsable en matières premières stratégiques pour l’Europe.

Calendrier

28.04.2022 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2022

31.05.2022 : Assemblée Générale des actionnaires

