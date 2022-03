Jairo Gonzalez macht einen Rundgang durch die Zentrale der Partei „Neue Ideen“

French German Spanish

MIAMI, March 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der CEO der Harvest Trading Cap, Jairo González MA, besuchte am 4. März 2022 die Zentrale der politischen Partei Nuevas Ideas (Neue Ideen), wo er von dem Politiker und derzeitigen Präsidenten der Partei, Xavier Zablah Bukele, empfangen wurde. Dieser ist ein Cousin des derzeitigen Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, der großes Interesse an den Fortschritten und der Entwicklung der neuen Finanztechnologien in El Salvador gezeigt und auch dazu beigetragen hat.



Der Besuch von Jairo Gonzalez und seinem Team in El Salvador diente einem bestimmten Zweck, nämlich zum wirtschaftlichen, bildungspolitischen und sozialen Wohlergehen des Landes beizutragen. Dieser Zweck wurde bei jedem der Treffen und Begegnungen, die Harvest Trading Cap und ihre Delegation mit den verschiedenen Einrichtungen hatten, erfüllt.

Bei dem Treffen mit Xavier Zablah Bukele wurden die wichtigsten Themen und Schwerpunkte für die Führungskräfte von Harvest Trading Cap besprochen. Eines der Themen war die Ausbildung der Bevölkerung durch die Jerusalem Foundation mithilfe akademischer Stipendien, die von der Harvest Trading Cap Academy angeboten werden. Jairo Gonzalez erwähnte auch den Grundkurs über das Trading und das Wissen über neue Technologien, das Ökosystem von Harvest Trading Cap bei der Nutzung neuer Technologien, die Verbreitung des Bitcoin, die NFT-Technologie und soziale Projekte.

Die Vertreter von Harvest Trading Cap waren sehr glücklich und dankbar für dieses wunderbare Treffen, da sie von Xavier Zablah Bukele betreut wurden, der seinerseits Jairo Gonzalez und seinem gesamten Team für ihre Arbeit in El Salvador dankte.

