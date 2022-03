Jairo Gonzalez visite le siège du parti Nuevas Ideas

French German Spanish

MIAMI, 16 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le PDG de Harvest Trading Cap, Jairo González MA, a visité le 4 mars 2022, le siège principal du parti politique Nuevas Ideas, où il a été reçu par Xavier Zablah Bukele, personnalité politique et actuel président du parti. Il convient de mentionner qu'il est un cousin de l'actuel président du Salvador Nayib Bukele, qui a fait preuve d'un grand intérêt et de contributions aux progrès et à l'évolution des nouvelles technologies financières au Salvador.



La visite de Jairo Gonzalez et de son équipe au Salvador a eu un objectif spécifique (contribuer au bien-être économique, éducatif et social) du pays, qui s'est concrétisé lors de chacune des rencontres et entretiens que Harvest Trading Cap et son entourage ont eues avec chaque entité rencontrée.

Lors de la réunion avec Xavier Zablah Bukele, les thèmes et les priorités les plus importants pour Harvest Trading Cap ont été abordés. Ils ont parlé de la formation à la population par le biais de la Jerusalem Foundation avec des bourses universitaires offertes par Harvest Trading Cap Academy ; Jairo Gonzalez a également mentionné le cours de base en commerce et la connaissance des nouvelles technologies, de l'écosystème de Harvest trading Cap dans l'utilisation des nouvelles technologies, la multiplication de l'état du Bitcoin, la technologie NFT et les projets sociaux.

Les représentants de Harvest Trading Cap ont été très heureux et reconnaissants pour cette réunion merveilleuse en raison du traitement offert par Xavier Zablah Bukele, qui, à son tour, a remercié Jairo Gonzalez et toute son équipe pour ce qu'ils font dans leur pays.

