Corporation Minière Monarch augmente son financement par voie de placement privé

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS OU POUR LA PUBLICATION, LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION DIRECTE OU INDIRECTE, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS.

MONTRÉAL, 16 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu'en raison de la demande pour son financement annoncé précédemment, elle a conclu une entente amendée en vertu de laquelle Stifel GMP et Sprott Capital Partners LP, en tant que co-agents principaux et co-chefs de file (les « Co-agents principaux ») agissant pour le compte d'un syndicat d'agents comprenant Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (ensemble avec les Co-agents principaux, les « Agents »), ont convenu d’augmenter la taille du placement privé d'unités de la Société (les « Unités »), offert sur la base des meilleurs efforts, à environ 12 M$ CA au prix de 0,60 $CA par Unité (le « Placement »).

Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire du capital de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire transférable (un « Bon de souscription ») de la Société. Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur d'acquérir une Action ordinaire (chacune, une « Action de bon de souscription ») au prix de 0,95 $CA par Action de bon de souscription, jusqu'à la date qui correspond à cinq ans après la date de clôture.

De plus, la Société a accordé aux Agents une option (l' « Option des agents ») leur permettant d'augmenter la taille du Placement pour un maximum de 20 % supplémentaire des Unités vendues dans le cadre du Placement, pouvant être exercée en tout ou en partie, à tout moment et de temps à autre jusqu'à 48 heures avant la date de clôture.

Le produit net du Placement sera utilisé par la Société pour financer les dépenses de développement à la mine Beaufor et à l'usine Beacon, et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement.

La clôture du Placement est prévue le ou vers le 6 avril 2022 (la « Date de clôture ») et est sujette à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris l'approbation des actionnaires de la Société et de la TSX.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine (telle que définie dans le Règlement S de la U.S. Securities Act) ou pour son compte ou à son profit, à moins d'être enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou qu'une dispense d'enregistrement soit disponible.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés relatifs à la taille du Placement, la Date de clôture et l'utilisation du produit dans le cadre du Placement. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Jean-Marc Lacoste 1-888-994-4465 Président et chef de la direction jm.lacoste@monarchmining.com Mathieu Séguin 1-888-994-4465 Vice-président, développement corporatif m.seguin@monarchmining.com Elisabeth Tremblay 1-888-994-4465 Géologue et responsable des communications e.tremblay@monarchmining.com

www.monarchmining.com