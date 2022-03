English French

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 17 mars 2022

Shiseido, fabricant international de produits de beauté, adopte les solutions de fabrication de

Dassault Systèmes dans le monde entier pour proposer de nouveaux produits de soin de la peau et de bien-être

Shiseido va utiliser l’ Industry Solution Experience « Perfect Production » de Dassault Systèmes pour rationaliser la gestion des activités de fabrication de ses principaux sites de production.

Ce déploiement accompagnera la stratégie d’accélération de la transformation numérique de Shiseido dans le but de stimuler la productivité des usines du Groupe et de contribuer à la réduction des coûts dans le contexte de la pandémie de

COVID-19.

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que Shiseido Company, Limited, fabricant international de produits de beauté fondé il y a 150 ans et présent dans 120 pays, a signé un accord de licence pluriannuel portant sur la mise en œuvre de ses solutions de gestion des opérations de fabrication dans les principaux sites dont dispose le Groupe à travers le monde. Soucieux de répondre aux attentes des consommateurs et des consommatrices qui ont plébiscité ses produits de soin de la peau et de bien-être au cours de la pandémie de COVID-19, Shiseido souhaite avoir la possibilité de mettre en place des systèmes de production plus efficaces qui trouvent un écho auprès de sa clientèle et contribuent à la fidélité à la marque.





Le déploiement de la solution « Perfect Production » basée sur les applications DELMIA Apriso et la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes va soutenir la stratégie d’accélération de la transformation numérique « Win 2023 and Beyond » de Shiseido en permettant au Groupe de se concentrer sur l’amélioration de la productivité de ses usines et la réduction de ses coûts.

La solution « Perfect Production » et l’application DELMIA Apriso vont permettre à Shiseido d’unifier et de standardiser la gestion de ses opérations de fabrication, ainsi que les bonnes pratiques mises en place sur ses principaux sites de production au Japon, en Europe, aux

États-Unis et dans d’autres pays. En aidant Shiseido à améliorer la planification de bout en bout et à optimiser ses opérations, cet environnement virtuel collaboratif unifié augmentera les performances opérationnelles, la productivité et la rentabilité, et contribuera à résoudre les problèmes de fabrication sans affecter la qualité des produits. En outre, l’amélioration de la flexibilité de la production dans différentes régions permettra à Shiseido d’affecter ses moyens de production avec une plus grande précision, de maintenir la qualité de ses produits et de répondre à la demande locale et dans le monde entier.

« La pandémie nous a montré que pour un grand nombre de consommateurs et de consommatrices, les routines de soin de la peau et de bien-être constituent une priorité. D’ici à 2030, nous entendons devenir un leader mondial sur le marché des cosmétiques et du bien-être personnel en aidant nos clients et nos clientes à exprimer leur beauté et développer leur bien-être tout au long de leur vie », déclare Atsunori Takano, directeur général des technologies de l’information (CTIO) du Groupe Shiseido. « Nous sommes convaincus que la position de leader qu’occupe Dassault Systèmes dans le secteur des cosmétiques et la valeur que sa technologie peut apporter à nos opérations de fabrication soutiendront pleinement notre stratégie de croissance. »

« Alors que l’évolution des consommateurs vers le bien-être s’accélère sur toute la planète, les principaux acteurs du secteur des cosmétiques vont devoir lancer de nouveaux produits innovants sur le marché plus rapidement que jamais », déclare Philippe Loeb, vice-président en charge de l’industrie des produits de grande consommation et de la distribution de Dassault Systèmes. « Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, les fabricants internationaux tels que Shiseido disposent d’un environnement de fabrication virtuel en temps réel qui leur apporte l’agilité indispensable pour faire davantage avec les usines existantes et accélérer les différents aspects de la fabrication dans le but d’élargir la gamme de cosmétiques et de produits de bien-être personnel qu’ils proposent à leurs clientes et clients. »

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour ses 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

