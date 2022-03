Ease2pay NV: ALD Automotive integreert Ease2pay in eigen app

ALD Automotive intensiveert de samenwerking met Ease2pay. Na een succesvolle pilot, waarbij leaserijders via de tankapp van Ease2pay kennis konden maken met het vanuit de auto betalen voor brandstof is deze oplossing nu volledig geïntegreerd in de service-app My ALD. Hiermee is de dienst nu beschikbaar voor alle ALD private leaserijders.



Tanken met Ease2pay betekent tanken en betalen zonder naar de tankshop te hoeven lopen of zelfs een pinterminal aan te raken. De dienst is beschikbaar bij 600 tankstations in Nederland en werkt heel eenvoudig. Bij het aanrijden van een tankstation detecteert de app op basis van locatieherkenning bij welke pompen de dienst beschikbaar is. Na het selecteren van de pomp, het invoeren van het gewenste bedrag en het via iDEAL afronden van de betaling, wordt de pomp vrijgegeven en kan de leaserijder het tanken starten. Uit de pilot is gebleken dat leaserijders de voorkeur geven aan deze contactloze betaalmethode ten opzichte van de conventionele manier.

Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy director van ALD Automotive: “Het is een extra service naar leaserijders toe. Tankbonnen worden automatisch digitaal opgeslagen in de My ALD app. Het scheelt extra administratie, bovendien is het duurzamer omdat er geen papieren bonnen en plastic brandstofpassen meer verstrekt hoeven worden.”

Meer dan tachtig procent van de leaserijders van ALD Automotive maakt gebruik van de mobiele app, een jaar terug was dat nog zestig procent. Lonneke van der Horst: “De trend om steeds meer online te regelen was al gaande maar we zien het effect van de pandemie sterk terug in het gestegen gebruik van de app. Het mijden van direct contact heeft de digitaliseringstrend alleen maar versterkt. Bovendien past dit goed binnen de digitalisering van onze diensten en het tegelijkertijd zoveel mogelijk ontzorgen van onze leaserijders.”

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 17 maart 2022

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619

Corporate website: www.ease2paynv.com

Bijlage