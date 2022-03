Papildyti ir pakeisti valdybos parengti sprendimų projektai 2022-03-30 vyksiančiam Šiaulių banko eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

7

Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo audito įmonei nustatymas

1. Išrinkti 2022 ir 2023 metų Banko ir Grupės įmonių konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti nepriklausomą audito įmonę UAB „KPMG Baltics“.

2. Nustatyti 2022 ir 2023 metų Grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą 183,0 tūkst. eurų (be PVM) per vienerius metus, tame skaičiuje už Banko ataskaitų auditą 96,5 tūkst. eurų (be PVM), su teise šią kainą didinti iki 10 procentų.

Banko Audito komiteto protokolo išrašas dėl audito įmonių atrankos rekomendacijos teikimo valdybai pateiktas 5 priede.