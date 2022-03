nCino ouvre de nouvelles entités en Espagne et en France

English French Spanish

LONDRES, Royaume-Uni, 17 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- nCino, Inc. (NASDAQ : NCNO), pionnier du cloud bancaire et de la transformation numérique dans le secteur des services financiers, renforce sa présence en EMEA a travers l’ouverture de nouvelles entités en Espagne et en France afin de faire progresser la transformation numérique des institutions financières de la région. Ces nouvelles entités s'ajoutent à celle annoncée précédemment en Allemagne ainsi qu'au siège EMEA de nCino, à Londres. La société a également augmenté son effectif de près de 50 % au cours de l'année dernière dans les domaines des ventes, du marketing et du développement de produits afin de poursuivre l’adaptation du Système d'exploitation bancaire nCino®.



Accompagner la transformation numérique

L'offre numérique est au cœur des préoccupations du secteur des services financiers, le nombre de personnes effectuant des opérations bancaires numériques dans la région EMEA ayant augmenté de 23 % depuis le début de la pandémie (McKinsey & Company, 2020). Les institutions financières (IFs) se sont donc lancées dans une course pour offrir des expériences numériques sur mesure. nCino, grâce à sa plateforme agile basée sur le cloud, fournit des solutions pour améliorer le parcours numérique des clients et des employés via une automatisation intelligente des processus de création de prêts, d’intégration clients et d'ouverture de comptes.

Avec une croissance soutenue dans la région, nCino a fortement investi dans l'embauche d'équipes locales de développement de produits, apportant une connaissance approfondie des enjeux de la réglementation du marché et des besoins des clients, le tout afin de fournir de nouvelles solutions innovantes et des produits adaptées aux défis spécifiques des IFs du marché.

Tom Byrne, Chef de produit chez nCino, EMEA, a déclaré : "Nous sommes ravis des progrès réalisés en EMEA et du travail effectué sur la plateforme nCino pour l’adapter davantage aux différentes régions. En réinvestissant environ 26 % de nos revenus de l'année dernière dans la recherche et développement, nous avons été en mesure de construire des solutions leaders sur le marché pour plusieurs pays en Europe. Nous avons notamment lancé récemment une fonction d’Auto-Spreading, permettant de réduire de 75 % le temps nécessaire à l'analyse et au traitement des états financiers, d’ores et déjà utilisée par de nombreux clients sur le continent. Nous proposons également une solution de Prêt Hypothécaire spécialement adaptée pour le Royaume-Uni et l'Irlande, rationalisant le processus pour les prêteurs et les courtiers afin de créer une expérience d'achat de bien immobilier simplifiée pour les emprunteurs."

L’intérêt grandissant au Royaume-Uni a d’ores et déjà permis à des institutions financières telles que GBB, Recognise et Cambridge and Counties d'adopter la plateforme cloud de nCino, tout comme des clients dans de nouveaux pays telles que l'Allemagne (HCOB) et le Danemark (kompasbank).

" Un an après mon entrée en fonction en tant que directrice générale, je suis ravie de la dynamique que nous connaissons et la demande croissante pour les solutions bancaires numériques que nous proposons. Les équipes que nous continuons à constituer sur le continent sont, non seulement représentatives de notre culture, mais aussi motivées par la mission de nCino, qui consiste à transformer le secteur des services financiers via l'innovation, la réputation et la rapidité ", a déclaré Jennifer Geary, directrice générale de la région EMEA chez nCino. "En regardant vers l'avenir, nous savons ô combien il est important pour nous de comprendre et d’assimiler les particularités des marchés sur lesquels nous opérons, et nous sommes impatients de voir nCino devenir de plus en plus reconnu en EMEA grâce au succès et la valeur ajoutée que nous apportons aux clients."

