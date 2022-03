Enterprise Ireland marquera la Saint-Patrick en célébrant l’innovation et la collaboration irlandaises au Canada

English French

Enterprise Ireland profite de la fête de la Saint-Patrick pour mettre en lumière les entreprises irlandaises au Canada et les relations commerciales croissantes entre les deux pays.



Le gouvernement irlandais lance une nouvelle campagne internationale intitulée « Irlande : Innovation at the Edge » pour souligner les conditions qui ont fait de l’Irlande l’un des pays les plus innovants au monde.

MONTRÉAL, 17 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Soulignant l’importance de la collaboration et du partenariat entre le Canada et l’Irlande, Enterprise Ireland, l’agence du gouvernement irlandais pour le commerce et l’innovation et le numéro un mondial du capital de risque, marque la Saint-Patrick en organisant des événements communautaires et commerciaux pour stimuler la collaboration commerciale avec les partenaires canadiens.

Enterprise Ireland lance également une nouvelle campagne internationale intitulée « Ireland : Innovation at the Edge », qui souligne les conditions uniques en place dans le pays qui ont permis aux entreprises irlandaises d’être parmi les entreprises les plus innovantes au monde, et qui ont permis à l'économie exportatrice irlandaise d’afficher de solides performances tout au long de la pandémie, en collaborant avec des partenaires internationaux.

À l’occasion de la Saint-Patrick, Enterprise Ireland désire souligner l’importance de la collaboration et du partenariat, et mettre en évidence les contributions novatrices de nombreuses entreprises irlandaises au Canada.

« Plus de 500 clients d’Enterprise Ireland ont fait des affaires au Canada ces dernières années, et ce pays reste l’un des partenaires commerciaux les plus importants pour l’Irlande », a déclaré Lydia Rogers, directrice nationale et vice-présidente principale pour Enterprise Ireland Canada. « Les occasions de partenariat solide entre les entreprises irlandaises et canadiennes dans le but d’atteindre un succès mutuel n’ont jamais été aussi grandes. Le mois de mars étant synonyme de la Saint-Patrick, nous espérons exposer certaines des entreprises irlandaises les plus innovantes qui apportent une différence pour les partenaires commerciaux canadiens dans des secteurs clés, notamment l’agriculture de pointe, les technologies numériques, les soins de santé, les services financiers et les entreprises de technologie financière. »

L’innovation irlandaise au Canada a permis de soutenir les services d’urgence et les unités de soins intensifs qui soignent les patients atteints de COVID-19, de déneiger la ville de Laval, au Québec, de surveiller à distance les fonds marins du lac Supérieur, d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à accéder à du financement, de révolutionner la façon dont l’industrie agricole maximise l’efficacité et la durabilité, d’offrir une expérience d’achat primée dans les aéroports, de propulser les instances dirigeantes des organisations sportives locales, et de fournir des services créatifs à l’industrie des jeux vidéo dans le monde entier.

Chaque année, le Canada reçoit de l'Irlande plus de 5,6 milliards de dollars en biens et services, ce qui démontre à quel point il est pertinent pour les deux pays de continuer à favoriser le commerce et la collaboration. En outre, le volume d’affaires réalisé entre les deux pays génère un nombre important d’emplois et le potentiel de croissance est énorme. Actuellement, les entreprises irlandaises au Canada emploient plus de 7 000 personnes dans différents secteurs. De même, 55 entreprises canadiennes sont actuellement implantées en Irlande et emploient plus de 8 000 personnes.

Pour en savoir plus, visitez (en anglais seulement) : www.irishadvantage.com/InnovationAtTheEdge

À propos d’Enterprise Ireland

Enterprise Ireland est l’agence publique irlandaise chargée du développement et de la croissance des entreprises irlandaises sur les marchés mondiaux. Nous investissons dans les entreprises irlandaises les plus innovantes à tous les stades de leur croissance et les mettons en lien avec des clients internationaux dans de multiples secteurs. Notre objectif est d’établir des relations commerciales fructueuses et durables entre des entreprises internationales et des partenaires irlandais. Avec 40 bureaux dans le monde, les équipes d’experts sectoriels d’Enterprise Ireland consultent les entreprises internationales pour comprendre leurs besoins commerciaux et les résoudre.

