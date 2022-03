Selskabsmeddelelse nr. 3/2022

Erria A/S-Koncernen Annoncerer Årsrapport for 2021

17. marts 2022





Indeholder intern viden i forhold til guidance for 2022





Årsrapport for 2021

Bestyrelsen i Erria A/S (” Erria ”) har i dag godkendt årsrapporten for 2021 for koncernens aktiviteter. Omsætningen i perioden udgjorde DKK 59 mio. (2020: DKK 55 mio.) og driftresultat (EBIDTA) DKK 2,0 mio. (2020: DKK 0,1 mio.). Bestyrelsen betegner resultaterne som meget tilfredsstillende trods Corono-situationen, pres på arbejdskraft og øgede omkostninger.

Foruden det tilfredsstillende resultat har Erria også formået at ekspandere sin Offshore Personnel Service-division samt i 2021 at overtage Mermaid Maritime Vietnam Joint Stock Company med 34 medarbejdere, der bl.a. servicerer og forhandler rednings- og brandudstyr til den maritime sektor i de hastigt voksende markeder i Sydøstasien.





Højdepunkter for 2021 for Erria A/S-Koncernen

Omsætning DKK 59,1 mio. (2020: DKK 55,4 mio.)

EBITDA DKK 1,8 mio. (2020: DKK 0,1 mio.)

Årets resultat DKK plus 1,0 (2020: DKK minus 0,7 mio.)

Bogført egenkapital DKK minus 11,7 mio. (2020: DKK minus 13,4 mio.)





Forventninger til 2022

For regnskabsåret 2022 forventer Erria, at den samlede koncern-omsætning udgør DKK 90-100 mio. og driftresultatet (EBITDA) DKK 2-4 mio. sammen med Errias vietnamesiske datterselskaber. Cathay Seals forventes at bidrage positivt til koncernens resultat med cirka DKK 1 mio. forudsat overtagelsen hereraf godkendes på Errias ordinære generalforsamling den 7. april 2022.





Væsentlige begivenheder siden 31. december 2021

Iht. selskabsmeddelelsenr. 1/2022 er der indtruffet væsentlige begivenheder mellem rapporteringsdatoen og offentliggørelsen af denne årsrapport for 2021, hvor Erria beretter om betinget aftale om erhvervelse af den overskudsgivende og stabile Singapore-virksomhed Cathay Seal Pte Ltd. Det bemærkes, at sælgerne af Cathay Seal Pte Ltd tegner nye aktier til kurs DKK 3,70 per aktie for i alt cirka DKK 6,1 mio. i Erria som led i overdragelsen af deres Singapore-virksomhed til Selskabet. Yderligere oplysninger findes i Errias indkaldelse til ordinær generalforsamling pr. 7. april 2022.









Yderligere information

For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.





Henrik N. Andersen Søren Storgaard

Adm. direktør Bestyrelsesformand













Certified adviser

Norden CEF A/S

John Norden

Toldbodgade 55B 3. sal

Dk-1253 Kbh. K

Tel: +45 20720200

Attachment