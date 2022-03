La recherche et les recommandations propulsées par l’IA de Coveo pour Salesforce maintenant activées sur le chat AppExchange

English French

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 17 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (TSX : CVO), un chef de file dans les plateformes de pertinence propulsées par l’IA qui transforment la recherche, les recommandations et la personnalisation des expériences numériques, a annoncé aujourd’hui l’intégration de la fonctionnalité de chat de l’AppExchange dans le répertoire de recherches et recommandations propulsées par l’IA de Coveo sur Salesforce AppExchange. Ceci permettra aux clients de communiquer avec les experts de Coveo en temps réel et de prendre de meilleures décisions d’affaires.

Désormais, les clients peuvent obtenir des réponses à leurs questions directement auprès des experts de Coveo sans même quitter le répertoire de AppExchange .

Recherche et recommandations propulsées par l’IA de Coveo pour Salesforce

L’intégration d’AppExchange de Coveo répond à tous les besoins, peu importe la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou la complexité. Avec plus de 50 connecteurs prédéfinis, vous pouvez accéder à du contenu sécurisé et partagé de n’importe où, directement dans Salesforce.

Communautés personnalisées : engagez les utilisateurs de la communauté avec des recommandations dynamiques, une recherche intelligente, et étendez la pertinence des robots Einstein pour fournir un libre-service amélioré.

engagez les utilisateurs de la communauté avec des recommandations dynamiques, une recherche intelligente, et étendez la pertinence des robots Einstein pour fournir un libre-service amélioré. Service intelligent : renforcez les capacités des agents d’assistance en leur fournissant des recommandations proactives et de puissantes informations directement dans la console de service, en fonction du cas en cours.

renforcez les capacités des agents d’assistance en leur fournissant des recommandations proactives et de puissantes informations directement dans la console de service, en fonction du cas en cours. Ventes contextuelles : accélérez la productivité des représentants et comprenez le parcours du cycle de vente grâce à des recommandations de contenu contextuellement pertinentes et des informations sur les actions des utilisateurs pour les ventes.

accélérez la productivité des représentants et comprenez le parcours du cycle de vente grâce à des recommandations de contenu contextuellement pertinentes et des informations sur les actions des utilisateurs pour les ventes. Applications pertinentes : améliorez la productivité des employés en faisant de votre application le centre de toutes les connaissances de votre entreprise, en ne recommandant que les informations les plus pertinentes disponibles.

améliorez la productivité des employés en faisant de votre application le centre de toutes les connaissances de votre entreprise, en ne recommandant que les informations les plus pertinentes disponibles. Commerce intelligent B2B et B2B2C : faites plaisir aux acheteurs et aux vendeurs en leur offrant une expérience de commerce B2B ou B2B2C personnalisée, en comblant le fossé entre votre vitrine et votre communauté en libre-service.



Commentaires sur l’actualité

« Choisir la bonne solution pour un besoin spécifique de l’entreprise n’est pas toujours facile », a déclaré Marie-Michèle Caron, vice-présidente principale, alliances et canaux mondiaux à Coveo. « En combinant nos évaluations de confiance à 5 étoiles pour AppExchange avec la possibilité de discuter directement avec nos experts, les clients peuvent prendre la bonne décision pour eux, en toute confiance. »

« AppExchange a toujours réuni les partenaires et les clients, et maintenant l’ajout du chat de l’AppExchange connecte notre écosystème en temps réel », a déclaré Woodson Martin, directeur général de Salesforce AppExchange. « Avec cette fonctionnalité, les clients peuvent se fier à l’expertise de Coveo pour accélérer leurs transformations numériques en toute confiance. »

À propos de Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, qui détient la première place de marché mondial pour l’infonuagique d’entreprise, permet aux entreprises, aux développeurs et aux entrepreneurs de créer, de commercialiser et de se développer selon des méthodes entièrement nouvelles. Avec plus de 7 000 répertoires, 10 millions d’installations par des clients et 117 000 évaluations par des pairs, AppExchange permet aux clients de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité d’accéder à des applications prêtes à être installées ou personnalisables et à des consultants Salesforce certifiés pour résoudre n’importe quel problème commercial.

Ressources supplémentaires

Aimez Salesforce sur Facebook : http://www.facebook.com/salesforce

Suivez Salesforce sur Twitter : https://twitter.com/salesforce

Suivez Coveo sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/33223/

Suivez Coveo sur Twitter : https://twitter.com/coveo

Salesforce, AppExchange et autres font partie des marques commerciales de salesforce.com, inc.

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence et la personnalisation sont essentielles à la réussite des entreprises dans la nouvelle économie basée sur l’expérience, pour servir les clients de la façon dont ils s’attendent à l’être, et que l’IA appliquée est incontournable. Coveo est une plateforme de pertinence propulsée par l’IA et est l’un des leaders sur le marché. Notre plateforme SaaS infonuagique et multilocataire propose des solutions de recherche, de recommandation et de personnalisation pour les expériences numériques. Nous offrons des solutions pour le commerce électronique, les services, les sites Web et les applications pour le milieu de travail. Nos solutions sont conçues pour apporter une valeur tangible à nos clients en contribuant à la croissance du nombre de conversions et du chiffre d’affaires, à la réduction des coûts de soutien client, à l’augmentation du libre et de la satisfaction client et de l’engagement sur le site Web, ainsi qu’à l’amélioration de la compétence et de la satisfaction des employés.

Notre IA alimente des interactions pertinentes pour des centaines des marques les plus innovantes au monde et est soutenue par un vaste réseau d’intégrateurs de systèmes mondiaux et de partenaires de mise en œuvre.



Coveo est une marque commerciale de Coveo Solutions inc.



www.coveo.com



Highwire PR

Coveo

media@coveo.com

+1 418-263-1111

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b1e67f6-bf18-41d0-a240-27c774a17706