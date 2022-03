Børsmeddelelse nr. 05.2022 Principper for offentligørelse af ordrer

Ennogie er en ordredrevet virksomhed, hvor ordreindgang og omsætning vil udvise udsving over tid.

Ennogie vil ved ordremodtagelse oplyse om væsentlige ordrer.

Ennogie har af konkurrencehensyn valgt ikke at oplyse den specifikke ordreværdi, men valgt at niveauinddele ordrer efter værdi. Ordreværdien vil være baseret på faste ordrer, eklussive eventuelle muligheder for følgeordrer, udvidelser, optioner el.lign. Såfremt en udvidelsesmulighed på et senere tidspunkt bliver udnyttet, vil den dette blive anset for en særskilt ordre.

Eventuelle væsentlige betingelser og forudsætninger vil blive oplyst.

Henset til et kriterie om væsentlighed vil ordrer på under DKK 2m vil ikke blive offentligjort.

Ordrer over DKK 2m vil blive offentligjort og inddelt i kategorier som følger:

Niveau Ordresum Offentliggørelse A Under DKK 2m Ingen offentligørelse B DKK 2 – 5m Offentliggøres med angivelse af niveau B C DKK 5 – 10m Offentliggøres med angivelse af niveau C D Over DKK 10m Offentliggøres med angivelse af niveau D samt supplerende niveauindikation

Tærskelværdierne vil blive opdateret i takt med virksomhedens udvikling. Opdatering af tærskelværdier vil blive meddelt markedet.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

