MADD Canada installera dans la ville de Québec une œuvre d’art commémorative pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies du Québec

Avis aux médias – sous embargo jusqu’au lundi le 21 mars 2022

QUÉBEC, 17 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les victimes québécoises de la conduite avec capacités affaiblies seront honorées par MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) grâce à une œuvre d’art commémorative qui sera construite au printemps dans la ville de Québec.

L’œuvre d’art commémorative, accueillie au Parc de l’Amérique latine par la Commission de la capitale nationale, sera constituée de trois colonnes de résine sises sur une ligne brisée en granite; celle-ci représente non seulement la collision routière mais également la vie brisée de toutes les personnes touchées par la conduite avec capacités affaiblies. Les colonnes translucides porteront le nom des victimes de la conduite avec capacités affaiblies qui ont perdu la vie au Québec. Les détails seront présentés lors d’une conférence de presse lundi prochain conjointement à la remise d’un chèque important à MADD Canada.

Date et heure: Le lundi 21 mars 2022, à 10 heures Endroits: Hôtel Plaza Québec, 3 031, boulevard Laurier, Québec, Québec G1V 2M2

Salle Beethoven Prendront la parole: Odette Lachance, mère de Thomas Ratté

Dominic Lemieux, époux de Shellie Fletcher-Lemieux, père d’Emma Lemieux, gendre de James Fletcher

Daniel Fortin, père de Jackson Fortin

Marie Claude Morin, responsable régionale et responsable des services aux victimes, Québec, MADD Canada Seront présents: Éric Dion, parrain de Thomas Ratté

Maxine Perron, architecte, Régis Côté et associés

Charles-Antoine Mailhot, directeur général, Groupe Relief Opportunités de photos: Rendu 3D du projet d’œuvre d’art commémorative

Remise d’un chèque à MADD Canada par les familles touchées par la collision de Beauport en septembre 2021 Consignes sanitaires: La distanciation sociale et le port du masque dans l’hôtel sont obligatoires.

Les efforts d’Odette Lachance et Éric Dion ont été cruciaux à la mise en place de cette œuvre à Québec. Ils étaient déterminés à faire de ce projet une réalité à la mémoire de Thomas qui a été fauché par un conducteur aux capacités affaiblies à Québec en 2018.

Qui plus est, les parents et amis des victimes de la terrible collision de Beauport en septembre 2021 ont organisé une vaste levée de fonds à la mémoire de leurs êtres chers tués par un récidiviste de la conduite avec capacités affaiblies, soit la maman Shellie, les enfants Emma et Jackson, et le grand-père James. Les fonds recueillis seront utilisés pour les services aux victimes de MADD Canada au Québec, incluant l’œuvre commémorative. Les deux papas remettront le chèque à MADD Canada lors de la conférence de presse.

Toute famille ayant perdu un être cher dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies au Québec qui souhaiterait faire inscrire son nom sur l’œuvre commémorative est priée de communiquer avec Marie Claude Morin, responsable régionale et responsable des services aux victimes, Québec, chez MADD Canada à 1-877-392-6233 ou mcmorin@madd.ca pour obtenir la documentation.

L’œuvre d’art commémorative sera dévoilée lors d’un événement spécial en juin. Une cérémonie sera désormais organisée chaque année pour honorer toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies.