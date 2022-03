Årsrapport – Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger

I 2021 fortsatte coronapandemien med at påvirke aktiemarkederne. Første halvår blev præget af betydelig optimisme over vaccineudbredelse, begyndende genåbning og ekspansiv penge- og finanspolitik, der styrkede den økonomiske vækst. Dette skabte en kraftig positiv stemning på aktiemarkederne. I takt med, at udsigterne for den globale økonomi blev forbedret, begyndte cykliske aktier, der blev hårdt ramt under nedlukningerne året forinden at klare sig bedre. Det nød afdelingerne med value-aktier godt af, samtidig med at stigende obligationsrenter favoriserede de mindre rentefølsomme value-aktier i første halvår.

Efterhånden som året skred frem, ramte flere corona-bølger. Omstillingsproblemer og flaskehalse i forsyningskæderne medvirkede til stigende inflation. Trods det faldt de lange renter over sommeren, og rentekurven blev fladere, hvilket favoriserede de mere rentefølsomme vækstaktier i andet halvår. Mod slutning af året bevirkede den fortsat øgede inflationstakt, at stemningen på markedet skiftede i december. Renten begyndte at stige, og der skete en rotation på aktiemarkederne ud af vækstaktier og ind i value-aktier.

I hovedtræk kan udviklingen i Investeringsforeningen Sparinvest opsummeres således:

Afkastet for foreningens aktiebaserede afdelinger blev på mellem 7,03% og 36,10%

Afkastet for foreningens obligationsbaserede afdelinger blev på mellem -3,92% og 5,31%

Afkastet for foreningens afdelinger for virksomhedsobligationer blev på mellem 1,86% og 2,93%

Afkastet for foreningens indeksafdelinger blev på mellem -0,88% og 34,82%

Afkastet for foreningens blandede afdelinger blev på mellem -0,39% og 16,25%

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg