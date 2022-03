Bank of Åland Plc: Managers' Transactions (Johansson)

English Swedish





Managers' Transactions

March 17, 2022, 17.00 EET





Den anmälningsskyldiga

Namn: Magnus Johansson

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Ålandsbanken

LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 11664/5/4

Transaktionens datum: 2022-03-16

Handelsplats är inte tillämplig

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009001127

Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS ELLER AKTIEARVODE

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 2158 Enhetspris: 35.89 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 2158 Medelpris: 35.89 EUR

For further information, please contact:



Peter Wiklöf, Managing Director and Chief Executive, tel +358 40 512 7505