Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Johansson)

Ålandsbanken Abp

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

17.3.2022 kl. 17.00 EET

Person subject to the notification requirement

Name: Magnus Johansson

Position: Other senior manager

Issuer: Ålandsbanken

LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 11664/5/4

Transaction date: 2022-03-16

Venue not applicable

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009001127

Nature of the transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE

Transaction details

(1): Volume: 2158 Unit price: 35.89 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 2158 Volume weighted average price: 35.89 EUR



Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505