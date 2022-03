Årsrapport for SKAKO 2021

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 17. marts 2022

Selskabsmeddelelse nr. 1/2022



SKAKO leverer stærk vækst i både omsætning og EBIT i 2021 og indstiller til rekordudbytte

SKAKO rapporterer en stigning i nettoomsætningen på 8% og en vækst i EBIT på 34%. Q4 viste som forventet en stærk fremgang med en vækst i omsætningen på 28% og en markant vækst i EBIT i forhold til året før. Væksten kommer primært fra de europæiske markeder, og vi ser en meget positiv udvikling i recycling segmentet.

”I andet halvår vendte optimismen i den globale økonomi tilbage og dermed også i de markeder, som SKAKO betjener. Dette betød en stigende ordreindgang og en god omsætning i 2. halvår. SKAKO leverer således et godt EBIT i 2021 på 20,3 mio. kr., som dermed er indenfor vores guidance. Det er meget positivt at se, hvordan vores medarbejdere har været i stand til at levere de ordrer, som først kom ind sent på året. Derudover glæder jeg mig over at se, hvor mange kunder, der vender tilbage til SKAKO som følge af deres tillid til vores organisation, produkter og vores evne til at levere god kvalitet. Den grønne omstilling er kommet godt i gang i hele Europa, og det bekræfter os i, at vores investering i det spanske selskab Dartek i 2019 var den helt rigtige beslutning. SKAKO Dartek oplevede stærk vækst og leverede et flot 2021-resultat. Som følge af ordreindgangen kommer SKAKO ud af 2021 med en væsentlig større ordrebeholdning end i 2020. Denne udvikling giver et stærkt fundament for 2022 og styrker troen på, at vi kan realisere vores EBIT-mål på 32-42 mio. kr. for 2024, som blev kommunikeret i forbindelse med årsrapporten for 2020”, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Highlights for 2021

SKAKO oplever en stigende ordreindgang i begge divisioner og især i de kundesegmenter, som bruger vores produkter til at styrke deres bæredygtighed. Dermed afsluttes 2021 med en 33% større ordrebeholdning og et godt afsæt for fortsat vækst i 2022.





SKAKO aftersales oplever en stigning på 17% og udgør nu mere end 40% af den samlede omsætning. Dette er i tråd med vores strategi om at vækste i dette lønsomme segment.





SKAKO er kommet godt igennem et år med udfordringer i både råvareforsyningen og logistikken. Medarbejderstaben har dygtigt håndteret situationen, og samarbejdet med leverandørerne har fungeret godt.





Der er god fremdrift på de igangsatte strategispor og indsatsen med at gøre SKAKO til en endnu stærkere partner i den grønne omstilling.





Der har været en meget positiv udvikling i SKAKO Dartek, som har medført en yderligere hensættelse til forventet højere earn-out betaling, hvilket har belastet Q4 og årets resultat med 2.1 mio. kr.





SKAKO rapporterer et operativt cash flow på 32 mio. kr. på et EBIT på 20 mio. kr. Det stærke cash flow skyldes dels sene betalinger på projekter fra 2020, dels en forbedret styring af betalingsstrømmene i forretningen.





Væsentlige hoved- og nøgletal for 2021 (1. januar - 31. december 2021) (DKK mio) 4. kvt. 2021 4. kvt. 2020 2021 2020 Nettoomsætning 106.278 83.244 363.706 335.920 Bruttofortjeneste 29.678 15.321 92.408 77.865 Bruttomargin 27,9% 18,4% 25,4% 23,2% Resultat af primær drift (EBIT) 8.335 1.188 20.323 15.171 EBIT% 7,8% 1,4% 5,6% 4,5% Resultat efter skat 4.775 -606 13.189 10.859 Pengestrømme fra driften 26.746 14.728 30.276 4.806 Ordreindgang 123.435 80.221 394.211 304.143 Ordrebeholdning 122.382 91.877 122.382 91.877 Indtjening pr. aktie 4,28 3,52 Udbytte pr. aktie (foreslået) 4,00 3,00

Resultatet af Q4 2021

Som forventet oplevede SKAKO en stærk fremgang i både omsætning, EBIT og cash flow fra driften i Q4 således, at resultatet endte midt i vores guidance.

Omsætningen steg i Q4 2021 med 28% til 106,3 mio. kr. med 15% stigning i plant sales og 50% stigning i aftersales.





steg i Q4 2021 med 28% til 106,3 mio. kr. med 15% stigning i plant sales og 50% stigning i aftersales. Ordreindgangen steg i Q4 2021 med 54% til 123,4 mio. kr. I dette tal indgår en stor enkeltordre i SKAKO Concrete med 30 mio. kr.





steg i Q4 2021 med 54% til 123,4 mio. kr. I dette tal indgår en stor enkeltordre i SKAKO Concrete med 30 mio. kr. Brutto fortjeneste steg i Q4 2021 med 94% til 29,7 mio. kr., og bruttomarginen steg med 9,5 p.p. til 28%, drevet af stigningen i aftersales.





steg i Q4 2021 med 94% til 29,7 mio. kr., og bruttomarginen steg med 9,5 p.p. til 28%, drevet af stigningen i aftersales. Resultat af primær drift (EBIT) steg i Q4 2021 med 601% til 8,3 mio. kr. som følge af stigningen i bruttofortjenesten og stabile kapacitetsomkostninger.





steg i Q4 2021 med 601% til 8,3 mio. kr. som følge af stigningen i bruttofortjenesten og stabile kapacitetsomkostninger. Resultat efter skat steg i Q4 2021 til 4,8 mio. kr. mod - 0,6 mio. kr. i Q4 2020.





Udbytte

På baggrund af resultaterne og det stærke cash flow for 2021 og SKAKO A/S’ kapitalstruktur anbefaler bestyrelsen, at der udloddes et udbytte på 4 kr. pr. aktie svarende til 93,5% (justeret for earn-out omkostning vedrørende Dartek udgør udbyttet 81%) af årets resultat og en total udbytteudlodning på 12,3 mio. kr. Med en aktiekurs på 55,2 pr. 31. december 2021 udgør dette en udbytteprocent på 7,2%. Udbyttebetalingen vil være et behandlingspunkt på agendaen for den ordinære generalforsamling 19. april 2022.

Ex-udbytte dato: 20. april 2022

Optagelsesdato: 25. april 2022

Udbetalingsdato: 26. april 2022



Forventninger til 2022

Vi forventer et resultat af den primære drift (EBIT) på 22-27 mio. kr. i 2022. Forventningen er baseret på en fortsat normalisering af forretningssituationen i 2022 uden begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi.

Som følge af situationen i Ukraine og den mulige indvirkning på økonomier verden over, er denne forventning behæftet med større usikkerhed end normalt.

Samhandel med Rusland og Ukraine

SKAKO har hidtil haft et meget begrænset salg til Rusland, og har nu stoppet alt salg til Rusland. SKAKO har ikke direkte underleverandører i Rusland eller Ukraine. Der er dog underleverandører til SKAKO, som modtager leverancer af stål fra Ukraine, ligesom en række underleverandører kan blive påvirket af blandt andet stigende energipriser.

Præsentation af årsrapporten for 2021

Onsdag d. 23. marts kl. 11.00-11.30 præsenterer SKAKO, i samarbejde med HC Andersen Capital, årsrapporten for 2021

Tilmelding kan ske via: https://hcandersencapital643.clickmeeting.com/skako-praesentation-af-arsregnskabet-2021/register.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

