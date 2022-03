LUMIBIRD RESULTATS 2021 : ATTEINTE D’UN PREMIER OBJECTIF DE MARGE D’EBE A PLUS DE 20%

English French

Lannion, le 17/03/2022 – 17h45

RÉSULTATS 2021 : ATTEINTE D’UN PREMIER OBJECTIF DE MARGE D’EBE A PLUS DE 20%

Progression de l’EBE de 25 % en proforma à 32,6 M€ ( 20,1% du CA )

Hausse continue de la r entabilité de la division M é dical sous l’effet de l’intégration réussie d’ Ellex

Situation financière adaptée à la stratégie de croissance





Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, atteint en 2021 une marge d’EBE de 20,1%, à l’intérieur de la fourchette visée de 20 à 25%. Cette performance est soutenue par une croissance organique à 2 chiffres et une augmentation du taux de marge brute, en particulier sur la division Médical. Fort de ce premier objectif atteint, LUMIBIRD réaffirme ses objectifs stratégiques d’un doublement de son chiffre d’affaires publié entre 2020 et 2023 sous l’effet de la croissance organique et externe, et d’une marge d’EBE en croissance dans une fourchette de 20 à 25%.

Extrait des états financiers consolidés annuels condensés arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 17 mars 2022

au 31 décembre (en M€)



2020

publié



2021





Variation Publiée 2020 Variation proforma Valeur % proforma2 Valeur % Chiffre d’affaires 126,7 162,5 +35,7 +28% 146,7 +15,8 +11% Excédent Brut d’Exploitation (1) 23,7 32,6 +26,5 +34% 26,1 +6,6 +25% % CA 18,7% 20,1% 17,8% Résultat opérationnel courant 14,1 19,8 +5,6 +40% 15,6 +4,2 +27% % CA 11,2% 12,2% 10,6% Résultat opérationnel 8,7 19,1 +10,5 10,1 +9,1 Résultat avant impôts 7,2 17,6 +10,4 7,1 +10,5 Résultat net 5,6 13,9 +8,2 4,4 +9,5

(1) L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

(2) Considérant l’acquisition d’Ellex au 01/01/2020 – l’acquisition d’Essmed, non significative sur les résultats 2020 n’a pas été retraitée dans ce proforma. Les informations proforma 2020 correspondent aux informations proforma publiées dans le chapitre 4 - section 7 de l’URD 2020, ayant fait l’objet de diligences spécifiques de la part des auditeurs, et précisées dans leur rapport sur les informations financières proforma 2020, chapitre 4 - section 8 de l’URD 2020.

NB : L’acquisition d’Ellex le 30 juin 2020 étant structurante pour le Groupe il est apparu plus pertinent d’analyser les résultats financiers de l’année 2021 au regard des résultats 2020 proforma, c’est-à-dire considérant l’acquisition d’Ellex au 01/01/2020.

Croissance organique proforma de 11%

Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe LUMIBIRD s’élève à 162,5 M€ en 2021, en hausse annuelle de 28% en données publiées et +11% en proforma, une croissance quasiment aussi forte sur ses deux divisions, Photonique et Médical.

La division Photonique (+10,9% à 76,4 M€) a été portée en 2021 par le dynamisme du segment Industriel et Scientifique, en particulier des activités OEM sur les applications écrans plats et médicales, avec un chiffre d’affaires annuel de 33,9 M€, en hausse de 35%. Le segment Lidar a retrouvé de la croissance au 2e semestre et termine l’année en légère croissance (+1% à 22,4 M€). Le segment Défense/Spatial est comme prévu en recul (-7% à 20,0 M€) du fait de la baisse programmée du programme MegaJoule, en partie compensée par la croissance des ventes hors contrats.

La division Médical est en croissance proforma de 10,6% à 86,1 M€, confirmant l’intégration réussie d’Ellex et d’Optotek, caractérisée notamment par l’activation rapide de fortes synergies commerciales. Celles-ci ont permis d’accroître en 2021 la pénétration des produits Quantel Medical sur les deux plus grands marchés mondiaux du secteur : les USA et le Japon.

Forte progression de la rentabilité de la division Médical

Synthèse des résultats par division

En M€



2020 proforma 2021 Photonique Médical TOTAL Photonique Médical TOTAL CA 68,8 77,9 146,7 76,4 86,1 162,5 EBE 14,3 11,8 26,1 16,1 16,5 32,6 En % du CA 20,8% 15,1% 17,8% 21,1% 19,2% 20,1% ROC 8,0 7,5 15,6 8,7 11,1 19,8 En % du CA 11,7% 9,7% 10,6% 11,3% 12,9% 12,2%

Avec un EBE de 32,6 M€, soit 20,1% du chiffre d’affaires, LUMIBIRD atteint dès 2021 son objectif d’une marge d’EBE comprise dans une fourchette de 20 à 25%. Le résultat opérationnel courant est de 19,8 M€, soit 12,2% du chiffre d’affaires et une progression de 27% par rapport au ROC proforma 2020.

Cette progression du ROC de 4,2 M€ s’explique principalement par :

Une progression de la marge brute de 15,6 M€, sous le double effet de la croissance du chiffre d’affaires et des marges, avec une progression particulièrement marquée sur la division Médical (+10,2 M€) ;

Une augmentation des charges de personnel contenue, à +7,9 M€, compte-tenu de la forte structuration du Groupe dont l’effectif est passé de 839 en 2020 à 914 en 2021 ;

Des charges externes maîtrisées (+1,2 M€) traduisant l’effet de la stratégie d’intégration croissante des moyens de production ;





Le résultat opérationnel s’établit à 19,1 M€ contre 10,1 M€ proforma en 2020. Il est rappelé que le résultat 2020 comprenait des charges non récurrentes importantes, dont principalement les coûts de la fraude aux moyens de paiement pour 4,0 M€ et les frais d’acquisition des regroupements d’entreprises pour 1,4 M€.

Le résultat avant impôts est de 17,6 M€, après un résultat financier de 1,5 M€, qui intègre des différences de change positives pour 0,9 M€.

Après une contribution d’IS de (3,7) M€, le résultat net ressort à 13,9 M€, contre 4,4 M€ proforma en 2020.

Situation bilantielle adaptée à la stratégie de croissance

Extrait du bilan consolidé (en M€) 2020 2021 Var. Goodwill 69,2 70,3 1,1 Actifs non courants (hors Goodwill) 74,1 94,5 20,4 Actifs courants (hors trésorerie) 82,0 85,8 3,8 Trésorerie et équivalent de trésorerie 80,3 97,1 16,8 TOTAL ACTIF 305,6 347,6 42,0 Fonds propres (y.c. int. minoritaires) 163,7 181,3 17,6 Passifs financiers1 non courants 71,5 97,9 26,4 Autres Passifs non courants 13,0 10,5 (2,5) Passifs financiers courants 16,8 14,1 (2,7) Passifs courants 40,6 43,8 3,2 TOTAL PASSIF 305,6 347,6 42,0

Le total de bilan passe de 305,6 M€ en 2020 à 347,6 M€ au 31.12.2021, sous l’effet principalement de l’augmentation des fonds propres et de la dette financière.

les capitaux propres passent de 163,7 M€ à 181,3 M€, le principal facteur étant le résultat net du Groupe en 2021 de 13,9 M€ ;

la dette financière brute 2 passe de 88,3 M€ à 112,0 M€, avec notamment le tirage comme prévu de la ligne obligataire (+22,5 M€), des tirages de lignes adossées visant à aligner la maturité de la dette aux investissements sous-jacents (+15,8 M€) et des remboursements d’emprunts bancaires pour 18,1M€. :

passe de 88,3 M€ à 112,0 M€, avec notamment le tirage comme prévu de la ligne obligataire (+22,5 M€), des tirages de lignes adossées visant à aligner la maturité de la dette aux investissements sous-jacents (+15,8 M€) et des remboursements d’emprunts bancaires pour 18,1M€. : Compte tenu d’une trésorerie active de 97,1 M€ au 31.12.2021 (versus 80,3 M€ un an plus tôt), la dette financière nette au 31.12.2021 s’établit à 14,9 M€, à comparer à 8,0 M€ au 31.12.2020.





Cette situation financière permet au Groupe de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer ses ambitions de croissance.

Analyse des flux de trésorerie

En M€ 2020 2021 Flux de trésorerie générés par l’activité 13,1 26,6 Dont MBA avant impôt et frais financier 18,2 33,6 Dont Variation du BFR (6,1) (8,8) Dont Impôts décaissés 1,1 1,8 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (67,1) (28,6) Dont Investissements industriels (12,3) (18,2) Dont croissance externe (54,2) (2,1) Dont autres actifs financiers (0,6) (8,3) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 84,8 18,2 Dont Augmentation de capital 35,6 - Dont nouveaux financements nets 53,2 20,2 Dont service de la dette (1,4) (2,2) Dont autres variations (2,6) 0,2 VARIATION DE TRESORERIE3 30,7 16,1

Les flux de trésorerie générés par l’activité en 2021, à 26,6 M€, couvrent largement les investissements industriels (18,2 M€) qui se composent principalement des investissements de R&D (10,7 M€), d’installations et d’agencements techniques (4,7 M€) et de l’acquisition d’un avion privé, pour 3,9 M€, destiné au transport des collaborateurs entre les différents sites européens du Groupe. A ceux-ci s’ajoutent 8,3 M€ d’investissements financiers (principalement composé de l’acquisition de 37% du capital de CILAS) et 2,1 M€ correspondant à la 2e échéance de paiement pour l’acquisition d’Halo Photonics.

Les flux des opérations de financement (+18,2 M€) traduisent la poursuite de l’optimisation des ressources financières du Groupe.

Perspectives

Dans le cadre de sa stratégie globale, l’ambition du Groupe, réaffirmée au travers de sa « roadmap 2020-2023 » est de se positionner comme leader - tant technologique que commercial - dans les secteurs de la Photonique et du Médical qui se traduit par :

une densification dans le marché de l’ophtalmologie – diagnostic et traitement – via une présence mondiale renforcée ;

Un élargissement de son rôle de fournisseur en équipements d’origine (OEM) pour d’autres acteurs du secteur médical ;

Un renforcement dans les marchés des capteurs LIDAR pour accompagner les développements des marchés des véhicules autonomes, de l’éolien et du scan3D ;

Un renforcement dans le secteur spatial et le secteur de la défense, pour accompagner l’évolution du secteur en Europe et en Amérique du Nord.

LUMIBIRD enregistre depuis le début de l’année 2022 un bon niveau de commandes, aussi bien en Photonique, sur ses trois segments d’activité, qu’en Médical. Grâce à une stratégie d’intégration croissante de la fabrication de ses composants clés, le Groupe réduit fortement son exposition aux difficultés d’approvisionnement qui touchent les industriels au niveau mondial. LUMIBIRD est par ailleurs peu affecté par les tensions géopolitiques en Ukraine et en Russie que ce soit au niveau de ses ventes (moins de 2% du chiffre d’affaires), de ses achats (approvisionnements sécurisés pour l’année 2022) ou du risque client.

L’opération de rachat des actifs de l’activité télémètre de Saab en Suède suit le calendrier prévu lors du signing début 2020, avec un closing prévu au cours du 2nd trimestre 2022. Le projet d’investissement dans Cilas ne s’étend pas pour le moment au-delà d’une participation de 37% du capital, sans influence notable.

Dans ce contexte, le Groupe réaffirme ses objectifs d’un chiffre d’affaires publié 2023 supérieur à 250 M€, sous l’effet de la croissance organique et externe. En termes de rentabilité, au-delà des synergies attendues, la performance des achats, la rationalisation de la supply chain et une intégration verticale croissante doivent contribuer à un objectif de taux de marge d’EBE courant continuant de croître à l’intérieur d’une fourchette de 20 à 25%.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2022, le 25/04/2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021, est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

1 Les passifs financiers (courant et non courants) intègrent les dettes de location en application d’IFRS16

2 La dette financière brute correspond à la somme des passifs financiers non courants et des passifs financiers courants, incluant les dettes de location en application d’IFRS16

3 La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l’actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan

