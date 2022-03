English French

Michael MOUREZ rejoint l’équipe de DEINOVE en tant que Directeur de l’Innovation

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française pionnière dans l’exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, annonce aujourd’hui l’arrivée du Dr. Michael MOUREZ au poste de Directeur de l’Innovation.

Michael MOUREZ supervisera le processus d’innovation de la Société, développera de nouveaux leviers de croissance auprès des partenaires industriels, ainsi que les méthodes et les technologies à implémenter pour conforter le leadership industriel de DEINOVE en matière de biodiversité microbienne et de micro-biotechnologies.

« Nous sommes ravis d’accueillir Michael au sein de notre comité exécutif. Sa grande expérience de la résistance aux antimicrobiens, tant du côté industriel qu’académique, en France et à l’international, est une force pour DEINOVE, » commente le Dr. Alexis RIDEAU, Directeur Général de DEINOVE. Il ajoute « Ses compétences seront décisives pour développer notre plateforme industrielle et en extraire le maximum de valeur dans d’autres domaines ».

« La pandémie de COVID-19 vient de démontrer, une fois de plus, que l’innovation est l’unique solution pour sortir d’une crise sanitaire majeure. Nous aurons besoin des scientifiques de DEINOVE, qui repoussent sans cesse les limites de la science et des technologies, pour contrer cette nouvelle catastrophe sanitaire en devenir que représente l’antibiorésistance. J’ai été impressionné par les expertises de DEINOVE en microbiologie, génomique, science des données, approches analytiques et techniques de fermentation. Grâce à sa plateforme industrielle intégrée et son approche unique de la technologie “lab-on-a-chip”, je suis convaincu que DEINOVE est idéalement positionnée pour devenir un leader européen de ce secteur. » conclut le Dr. Michael MOUREZ, Directeur de l’Innovation de DEINOVE.

Avant de rejoindre DEINOVE, Michael MOUREZ était en charge du portefeuille de découverte antibactérienne de SANOFI dans le domaine de maladies infectieuses, puis chez EVOTEC où il a supervisé des plateformes technologiques ciblant de graves infections, en particulier par des bactéries multi-résistantes.

Avant de travailler dans l'industrie, Michael a été Professeur titulaire au sein de l'Université de Montréal au Canada. Au sein de l'école de médecine vétérinaire, il a développé un programme de recherche sur les facteurs de virulence des bactéries Escherichia coli et a été titulaire d'une chaire de recherche sur les infections bactériennes. Outre l’obtention de nombreux financements et bourses de recherche, Michael est l’auteur de plus d’une cinquantaine de publications scientifiques dans des journaux à comité de lecture et inventeur de plusieurs brevets.

Ingénieur de l’École Polytechnique, Michael a obtenu un doctorat en microbiologie à l'Institut Pasteur de Paris et a conduit sa formation postdoctorale à la prestigieuse École de Médecine de Harvard, où il a travaillé sur les toxines de l’anthrax.

Parallèlement à sa mission chez DEINOVE, Michael Mourez est également Directeur de l’Innovation à l’Ecole d'Ingénieurs de PURPAN.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française pionnière dans l’exploitation d’un domaine du vivant à 99,9% inexploré : la « matière noire microbienne ». En révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la résistance aux antimicrobiens.

Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE ciblent ainsi les super-pathogènes (microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de maladies infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse.

Cette approche de rupture a donné naissance à l’une des toutes premières plateformes de micro-biotechnologie spécialisée au monde et une collection unique de près de 10 000 souches rares et de milliers d’extraits bactériens. Aujourd’hui, DEINOVE conduit plusieurs programmes de développement dont l'essai clinique de Phase II de son premier candidat antibiotique dans les formes sévères d’infections à Clostridioïdes difficile, l’une des premières urgences mondiales. La Société a aussi développé de nouvelles micro-usines bactériennes qui répondent à l’autre enjeu de la course aux antimicrobiens : la production industrielle de ces composés rares, peu concentrés et aux structures chimiques souvent trop complexes pour être générés par synthèse chimique.

Basée au cœur du parc Euromédecine de Montpellier, DEINOVE est cotée sur EURONEXT GROWTH® (ALDEI – code ISIN FR0010879056) depuis 2010. La Société compte une équipe de plus de 50 personnes et s’appuie sur un réseau de partenaires académiques, technologiques, industriels et institutionnels de rang mondial.

