La double comptabilisation des FNB sera éliminée des statistiques mensuelles de l’IFIC sur les fonds d’investissement

English French

TORONTO, 17 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd’hui que les données publiées sur les ventes et l’actif des fonds négociés en bourse (FNB) seront dorénavant rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. Le communiqué de l’IFIC sur les statistiques de février 2022, qui seront publiées la semaine prochaine, reflètera ce changement.



Il y a double comptabilisation lorsqu’un FNB inscrit à une bourse canadienne investit dans des parts d’autres FNB inscrits à une bourse canadienne. L’élimination de la double comptabilisation des FNB marque une évolution dans les fonctions de collecte de données et de communication de l’information de l’IFIC. Un changement semblable avait été apporté en 2007, lorsque l’IFIC avait éliminé la double comptabilisation des fonds communs de placement.

L'effet de l’élimination de la double comptabilisation des FNB est une réduction des actifs des FNB d'environ 25,7 milliards de dollars, ou 7,5 %, au 28 février 2022. La publication des statistiques de février 2022 comprendra également un ajustement appliqué aux données de janvier 2022.

Toute référence aux données de l’IFIC sur l’actif des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n’ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe environ 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Pira Kumarasamy,

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

pkumarasamy@ific.ca

416 309-2317