EssilorLuxottica: La joint-venture SightGlass Vision est opérationnelle

La joint-venture SightGlass Vision est opérationnelle

L’initiative d’EssilorLuxottica et de CooperCompanies

vise à accélérer la commercialisation des technologies innovantes de contrôle de la myopie

Charenton-le-Pont, France et San Ramon, Californie (17 mars 2022) – EssilorLuxottica et CooperCompanies annoncent la finalisation de leur accord de joint-venture pour SightGlass Vision. Cette collaboration entre deux acteurs de premier plan de l’optique va permettre d’accélérer la mise sur le marché de technologies innovantes de verres ophtalmiques et de continuer à faire croître la catégorie des solutions de contrôle de la myopie

Avec la technologie Diffusion Optics Technology de SightGlass Vision, le verre optique inclut des milliers de micro-points qui diffusent légèrement la lumière parvenant à la rétine, diminuant ainsi le contraste des images perçues, ce qui vise à réduire la progression de la myopie chez les enfants1.

« En tant qu’acteur mondial de cette industrie, nous avons plus de 30 ans de recherche sur la myopie à notre actif et nous développons la catégorie des solutions de contrôle de la myopie depuis plus de 10 ans déjà. A ce titre, nous sommes très enthousiastes de voir notre joint-venture avec CooperCompanies devenir opérationnelle et que SightGlass Vision puisse commencer à lancer ses activités en mettant ses premiers produits sur le marché. Ensemble, avec les professionnels de la vue, nous allons pouvoir améliorer la sensibilisation du public sur les solutions existantes et faciliter l’accès à ces technologies, pour aider les enfants, aujourd’hui et pour leur vie future,” a déclaré Norbert Gorny, Directeur Général adjoint d’EssilorLuxottica.

“Nous sommes heureux de démarrer cette joint-venture avec EssilorLuxottica afin de développer la catégorie du contrôle de la myopie. Inclure des verres de lunettes bénéficiant de la technologie SightGlass Vision à notre portefeuille de produits de contrôle de la myopie signifie apporter une vision et une vie meilleures à un grand nombre d’enfants. L’engagement de SightGlass Vision à fournir une performance prouvée par des tests cliniques correspond parfaitement avec l’approche de CooperVision qui a conduit l’étude clinique la plus longue au monde sur le contrôle de la myopie et s’investit pour établir le contrôle de la myopie comme nouveau standard de soin pour les enfants myopes,” a déclaré Dan McBride, Directeur Général Adjoint et Directeur Juridique de CooperCompanies.

Les dernières décennies ont vu une augmentation constante de la prévalence de la myopie à travers le monde, notamment à cause de l’évolution des modes de vie. Elle touche aujourd’hui 2,6 milliards de personnes dans le monde et on estime qu’en 2050, cinq milliards de personnes seront myopes, c’est à dire la moitié de la population mondiale2. La myopie est la principale cause de déficience visuelle chez l’enfant et, avec le temps, elle peut contribuer à augmenter le risque de développer une déficience visuelle permanente, telle que la dégénérescence maculaire, le décollement de la rétine, la cataracte et le glaucome, ou encore la cécité, pathologies associées à une forte myopie3

Notes

1.Les lunettes bénéficiant de la technologie Diffusion Optics Technology de SightGlass Vision n’ont pas reçu d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis.

2.Holden et al, - Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016. 123(5):1036-1042

3 Tideman JW et al. Association of axial length with risk of uncorrectable visual impairment for Europeans with myopia. JAMA Ophthalmol. 2016;134:1355-1363





