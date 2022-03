EssilorLuxottica: Al via la joint venture SightGlass Vision

English French Italian

Al via la joint venture SightGlass Vision

EssilorLuxottica e CooperCompanies accelerano la commercializzazione

di tecnologie innovative per la gestione della miopia

Charenton-le-Pont, Francia e San Ramon, California (17 marzo 2022) – EssilorLuxottica e CooperCompanies annunciano di aver completato l’iter per la costituzione della joint venture SightGlass Vision. La collaborazione tra due società leader nel settore dell’eyecare consentirà di accelerare la distribuzione di nuove tecnologie di lenti da vista al fine di migliorare il settore della gestione della miopia. La Diffusion Optics Technology™ di SightGlass Vision incorpora migliaia di micro-punti nella lente in grado di filtrare gradualmente la luce per ridurre il contrasto sulla retina e rallentare così la progressione della miopia nei bambini.1

“Come EssilorLuxottica, abbiamo oltre 30 anni di esperienza nel campo della ricerca sulla miopia e più di dieci nello sviluppo di soluzioni per la gestione di questo difetto visivo. Siamo felici che la nostra joint venture con CooperCompanies sia diventata operativa e che SightGlass Vision possa finalmente presentare i primi prodotti sul mercato. Insieme ai professionisti dell’eyecare, potremo far crescere la consapevolezza sulle soluzioni esistenti e migliorare l'accesso a tecnologie di lenti che aiutino i bambini sia oggi sia nella loro vita futura", ha affermato Norbert Gorny, co-Chief Operating Officer di EssilorLuxottica.

“Siamo entusiasti di questa joint venture con EssilorLuxottica per far crescere la categoria delle soluzioni per la gestione della miopia. L'aggiunta di lenti per occhiali con tecnologia SightGlass Vision al nostro portafoglio di prodotti per la gestione della miopia si traduce in un beneficio per la vista e la vita di numerosi bambini. La volontà di SightGlass Vision di supportare i suoi prodotti con appropriati studi clinici è in linea con l’approccio di CooperVision, che vanta lo studio clinico di maggior durata al mondo sulla gestione della miopia e continua a impegnarsi per far riconoscere la gestione della miopia come trattamento standard per i bambini affetti da questo difetto visivo", ha affermato Dan McBride, Chief Operating Officer e General Counsel di CooperCompanies.

Negli ultimi decenni, si è assistito a un aumento costante della miopia in tutto il mondo, in particolare per effetto dei cambiamenti nello stile di vita. Oggi, la miopia interessa 2,6 miliardi di persone a livello globale e si stima che quasi 5 miliardi di persone – ovvero metà della popolazione mondiale – saranno miopi entro il 20502. La miopia è la principale causa di disabilità visiva nei bambini e, nel tempo, può contribuire a un aumento del rischio di sviluppare malattie permanenti della vista, quali la degenerazione maculare, il distacco della retina, la cataratta e il glaucoma nonché la cecità associata a miopia elevata.3

Note



