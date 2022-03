Correction – Galaxy A53 5G : De formidables expériences mobiles accessibles à tous

English French

Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau Samsung Galaxy A53 5G, élargissant l'accès à la technologie innovatrice Galaxy à un prix abordable. Doté de l'expérience de la caméra IA, d'un écran étendu et fluide et d'une autonomie de deux jours1, le Galaxy A53 5G est conçu pour vous permettre de profiter de chaque instant, que vous travailliez, appreniez, créiez ou exploriez. Avec un accès au réseau 5G2, une sécurité de niveau défense, une connectivité transparente et un design éco-conscient, élégant et fin, le Galaxy A53 5G offre de nouvelles façons de créer, de se connecter et de s'épanouir.



« Nous croyons que tout le monde mérite l'opportunité d'expérimenter les effets positifs que la technologie mobile peut avoir sur sa vie », déclare TM Roh, président et responsable de l'activité MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics. « La dernière version de la gamme Galaxy A permet plus facilement que jamais de profiter de l'expérience mobile avancée et innovante du Galaxy à un prix avantageux ».

Prenez de superbes photos en toutes circonstances

Qu'il s'agisse de créer du contenu ou de le partager avec ses amis, le Galaxy A53 5G est doté de nombreuses fonctions puissantes et amusantes de la gamme Galaxy S pour une expérience photographique de haut niveau. Le système à quatre appareils photo du Galaxy A53 5G comprend un appareil photo OIS de 64 Mpx avec technologie VDIS, associé à un appareil photo frontal haute résolution de 32 Mpx pour réaliser des photos nettes et stables à chaque fois.

Propulsé par un tout nouveau processeur 5 nm, l'appareil photo innovant du Galaxy A53 5G, doté de l'IA, rend les images superbes, même en cas de faible luminosité. Le Mode Nuit amélioré synthétise automatiquement jusqu'à 12 images à la fois pour que les photos de nuit soient lumineuses et harmonieuses. Lorsque vous filmez des vidéos dans des environnements à faible luminosité, le taux de rafraîchissement du Galaxy A53 5G s'ajuste automatiquement pour des vidéos claires et lumineuses.

Le mode Portrait amélioré capture une profondeur et des contours de sujet impressionnants grâce aux deux caméras et à une IA puissante. Les moments peuvent également être amplifiés avec le mode Fun, offrant des filtres et des effets ludiques qui fonctionnent désormais avec l'objectif ultra grand-angle. De plus, le mode Photo Remaster donne une nouvelle vie aux vieilles photos et de mauvaise qualité, et le mode Object Eraser élimine les indésirables qui se cachent à l'arrière-plan.

Une expérience de visionnement optimale

Par le passé, une journée ensoleillée pouvait rendre difficile la visualisation de l'écran de votre smartphone, mais grâce à l'algorithme intelligent du Galaxy A53 5G, vous pouvez maintenant visualiser vos contenus préférés avec des détails éclatants, même en extérieur. Le vaste écran Super AMOLED de 6,5 pouces3 offre également un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des expériences visuelles immersives. De plus, le Galaxy A53 5G est désormais équipé d'une batterie d'une autonomie de deux jours4 et d'un système de chargement super rapide de 25 W5, ce qui vous permet de regarder, de diffuser et de profiter de vos contenus préférés encore plus longtemps.

Un design élégant, robuste et utile

Conçu par des experts pour être à la mode, fonctionnel et durable, le Galaxy A53 5G est doté d'un cadre fin et d'un design Ambient Edge qui intègre parfaitement l'appareil photo au corps du téléphone pour créer un look épuré et élégant. Le Galaxy A53 5G offre également une durabilité accrue grâce au Corning® Gorilla® Glass 5 résistant et à la résistance à l'eau et à la poussière IP676 pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Samsung a toujours repoussé les limites de la technologie et continuera à repenser la meilleure façon d'utiliser les ressources de la planète. Annoncé en août 2021 avec Galaxy for the Planet, Samsung s'est engagée à mener des actions environnementales tangibles pour contribuer à rendre la planète plus saine d'ici 2025. S'appuyant sur les efforts de durabilité, le Galaxy A53 5G ne comporte pas de prise de chargeur et son emballage a été réduit. En outre, l'emballage est composé de papier provenant de sources durables, tandis que l'appareil lui-même utilise des matériaux recyclés post-consommation (PCM) pour les boutons latéraux et les plateaux de cartes SIM.

L'expérience Galaxy connectée, sécurisée et au bout de vos doigts

Sécurisé par le système de défense Samsung Knox, le Galaxy A53 5G veille à ce que les données et les informations restent protégées. un dossier sécurisé fait office de coffre-fort numérique crypté pour les photos, notes et applications privées, et l’application Private Share7 permet aux utilisateurs de contrôler exactement qui a accès aux fichiers et pour combien de temps. Le Galaxy A53 5G offre également le nouveau Samsung Wallet8, un endroit pratique et protégé pour stocker en toute sécurité, vos cartes de débit, crédit et cartes de fidélité préférées.

Le Galaxy A53 5G est également conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec l'écosystème Galaxy, en élargissant les options audio lorsqu'il est connecté aux oreillettes Galaxy Buds. Disponible sur Galaxy Buds Pro et bientôt sur Galaxy Buds2 et Buds Live, les utilisateurs pourront profiter de la technologie 360 Audio9 pour un son 3D immersif. Lorsqu'il est temps d'être productif, Lien avec Windows10 peut connecter le Galaxy A53 5G à un PC Windows pour que vous puissiez copier et coller ou transférer des fichiers en toute simplicité, et même répondre aux appels ou aux textos directement depuis votre poste de travail.



Disponibilité au Canada

Le Samsung Galaxy A53 5G est disponible en précommande à partir du 17 mars 2022 et en vente à partir du 1er avril 2022 sur Samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les principaux opérateurs et détaillants partenaires au Canada au prix de 589,99 $ (prix courant).

Pour plus d’informations sur le Galaxy A53 5G, veuillez consulter:

https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-a/galaxy-a53-5g-awesome-black-128gb-sm-a536wzkaxac/

Pour un complément élégant à votre smartphone Galaxy A53 5G, les oreillettes Galaxy Buds2 et Galaxy Buds Live seront bientôt disponibles en Onyx sur le site samsung.com/ca et chez certains détaillants au Canada.

Offre de précommande

Les Canadiens qui se procureront le Galaxy A53 5G en ligne sur le site Samsung.com/ca ou dans une boutique expérience Samsung entre le 17 et le 31 mars 2022 recevront les oreillettes Galaxy Buds Live en cadeau à l'achat.11

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie.12

Pour en savoir plus, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte-à-porte, partout au Canada

Profitez d’un ramassage pratique, d’une réparation rapide et d’une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage porte-à-porte en appelant le 1-800-SAMSUNG, utiliser notre service de Clavardage en direct ou nous envoyer un message texte à WECARE (932 273). Les clients peuvent également demander une réparation en libre-service et réserver simplement au moyen du portail Votre service qui se trouve en ligne à l’adresse suivante : http://www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair pour planifier un ramassage d’appareil pratique à domicile. Le ramassage et le retour de l’appareil Galaxy sont sans frais. Le service est offert aux clients avec des appareils sous garantie et hors garantie. La protection peut varier. Pour plus de renseignements sur le service porte-à-porte, visitez www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair .

Pour en savoir davantage sur les plus récents appareils Samsung Galaxy, y compris les spécifications, veuillez visiter www.samsung.com/ca_fr/ .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.samsung.ca._fr.

Fiche technique du produit* Galaxy A53 5G Affichage

Écran Super AMOLED à HD intégrale de 6,5 po*

Écran Infinity-O Display de 120 Hz *Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,5 po pour le rectangle complet et de 6,3 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l’appareil photo. Dimensions et poids 74,8 x 159,6 x 8,1 mm, 189 g. Appareil photo Arrière

Ultra grand-angle de 12 Mpx (F2,2)

Appareil principal de 64 Mpx (F1,8) OIS

Profondeur de 5 Mpx (F2,4)

Macro de 5 Mpx (F2,4) Avant 32 Mpx (F2,2) Processeur Octocœur (2,4 GHz + 2 GHz) Mémoire

Mémoire vive : 6 Go

Stockage : 128 Go*

MicroSD : Jusqu’à 1 To** *La capacité de stockage réelle peut varier en fonction du logiciel préinstallé.

**Carte MicroSD vendue séparément. La disponibilité peut varier en fonction du marché. Batterie

5 000 mAh (typique)* *Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la pile selon des échantillons de piles testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 860 mAh. Recharge

Recharge ultra rapide de 25 W* * Chargeur mural vendu séparément; utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. Pour éviter les blessures ou les dommages à votre appareil, n’utilisez pas de piles, de chargeurs ou de câbles incompatibles, usés ou endommagés. Recharge ultra rapide allant jusqu’à 25 W. Pour obtenir plus de renseignements sur votre appareil, veuillez visiter le www.samsung.com. Système d’exploitation

Android 12

Interface One UI 4.1* *La disponibilité des fonctionnalités, les applications et les services de One UI peuvent varier selon la version du système d’exploitation et du marché. La sécurité Samsung Knox Connectivité et réseau

5G*, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth® v 5.1 *Nécessite une connexion optimale au réseau 5G. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur de télécommunications. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d’autres facteurs. Capteurs Accéléromètre, capteur d’empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur Hall, capteur de luminosité, détection de proximité virtuelle. Résistance à l’eau

IP67* *IP67 est basé sur un test d’immersion allant jusqu’à 1 mètre d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Utilisation déconseillée à la plage, à la piscine et dans l’eau savonneuse. Protection contre la faible pression d’eau seulement. Rincez les résidus et séchez après avoir mouillé l’appareil.

* Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis.

1Selon l’autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d’utilisation des applications vocales, de données et autres.

2 Nécessite une connexion au réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur de télécommunications. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d’autres facteurs.

3 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,5 po pour le rectangle complet et de 6,3 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l’appareil photo.

4 Selon l’autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d’utilisation des applications vocales, de données et autres.

5 Chargeur mural vendu séparément; utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. Pour éviter les blessures ou les dommages à votre appareil, n’utilisez pas de batteries, de chargeurs ou de câbles incompatibles, usés ou endommagés. Recharge ultra rapide allant jusqu’à 25 W. Pour obtenir plus de renseignements sur votre appareil, veuillez visiter le www.samsung.com.

6 Le Galaxy A53 5G est certifié IP67. Selon un test d’immersion allant jusqu’à 1 m d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Utilisation déconseillée à la plage, à la piscine et dans l’eau savonneuse. Protection contre la faible pression d’eau seulement. Rincez les résidus et séchez après avoir mouillé l’appareil.

7 Les fonctions Private Share pour l’expéditeur et le destinataire nécessitent des appareils mobiles Galaxy équipés d’Android 9 ou d’une version ultérieure et de l’application Private Share.

8 Le Samsung Wallet sera pris en charge par le Galaxy A53 5G. La disponibilité et la période peuvent varier en fonction du marché.

9 360 Audio nécessite une mise à jour du logiciel via l'application Galaxy Wearable à partir du 30 mars 2022.

10 Les utilisateurs doivent relier leur appareil Samsung Galaxy à leur ordinateur Windows au moyen de la fonction « Lien avec Windows » sur le téléphone et sur l’application Votre téléphone de l’ordinateur; suivez les instructions de configuration, y compris la connexion au même compte Microsoft. La fonction Lien avec Windows est préinstallée sur certains appareils Samsung Galaxy. Votre ordinateur (application Votre téléphone) doit avoir la version Windows 10 ou une version ultérieure. Votre téléphone nécessite que l’appareil Samsung Galaxy soit allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que le PC. Afin d’interagir avec elles, certaines applications mobiles peuvent restreindre le contenu à partager sur d’autres écrans ou nécessiter un écran tactile. Certaines applications sur l’écran du téléphone peuvent nécessiter un abonnement et l’IU réelle peut être différente.

11 Certaines conditions s’appliquent. Offre en vigueur du 17 au 31 mars 2022. Offert exclusivement en ligne sur samsung.com/ca_fr et dans les boutiques expérience Samsung au Canada. À présent, lorsque vous précommandez un téléphone intelligent Galaxy A53 (SM-A536WZKAXAC – Prix courant de 589,99 $) et que vous finalisez votre achat, vous recevrez gratuitement une (1) paire d’oreillettes Buds Live – Noir (SM-R180NZKAXAC – Prix courant de 199,99 $). Jusqu’à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune garantie-réclame. Limite d’une (1) paire d’oreillettes Buds Live gratuite par appareil admissible, par client. Les produits doivent être achetés en même temps et sur la même facture. Les produits peuvent être achetés séparément aux prix courants. Aucune garantie-réclame. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf si Samsung l’autorise expressément. © Samsung Electronics Canada Inc., 2021. Tous droits réservés.

12 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms

