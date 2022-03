Clean Motion AB: Rättelse av pressmedelande för Bokslutskommuniké 2021

På grund av ett synkroniseringsfel blev ingressen i pressmeddelandet om Clean Motion ABs Bokslutskommuniké för 2021 fel.

Korrigerat pressmedelande följer. Bokslutskommunikén i sin helhet är oförändrad.



-----

Clean Motion AB bokslutskommuniké 2021

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin boksluts-kommuniké för 2021. Bolaget redovisar en försäljning på 2 084 TSEK (1 517 TSEK) och ett rörelseresultat på -3 719 TSEK (11 010 TSEK). Den genomförda företagsrekonstruktionen 2021 ledde till en ackordsvinst på 15 144 TSEK vilket göra att årsjämförelser inte är meningsfulla.

Under andra halvåret genomfördes tre emissioner vilket totalt omfattade 31 846 455 aktier. Det innebar att balansräkning kunder stärkas ytterligare och bolaget redovisar en soliditet på 87% den 31/12-2021.

Göran Folkesson, VD kommenterar situationen i VD:ordet;

” Vi kan se tillbaka på 2021 med en stark känsla av comeback. Trots pandemi och kaos i stora delar av världsekonomin, lyckades vi under året vända vårt ytterst besvärliga läge och ta in nytt kapital, vilket gör att vi nu jobbar med full fart framåt för att förverkliga vår vision.



Vision och affärsidé

Vi har förfinat vår vision och affärsidé. Vår nya vision är ”Urban Mobility- charged by the sun” vilket på svenska blir ”Stadsmobilitet-laddad med solenergi”. Denna vision reflekterar vårt övergripande mål att bli ett i princip helt klimatneutralt fordon. Vår affärsidé är också förtydligad ” Vi erbjuder verkligt hållbara fordon för städer, baserade på energi- och resurseffektivitet, närproducerade, för att maximera införandet av elfordon globalt.”

Det vill säga, att genom att göra resurs- och energieffektiva fordon, som tillverkas lokalt, blir de även kostnadseffektiva, vilket gör att det finns förutsättningar för stora volymer. Eftersom vart och ett av de fordon vi tillverkar dramatiskt kommer att minska klimatutsläppen, är det viktigt att maximera volymer för att göra en väsentlig skillnad. I grund och botten är det samma övergripande mål som vi haft sedan bolaget grundades, men jag tycker att vi nu lyckats beskriva idén på ett betydligt tydligare sätt.



Re:volt

Vi har också ett mycket starkt produktkoncept med Re:Volt, vilket märks i våra kundkontakter där vi ser ett starkt intresse för våra fordon. Vi ser också en marknad i snabb förändring, där nya spelare erbjuder helt nya tjänster. Vi har nu med en fokuserad säljinsats intressanta diskussioner med såväl nya som väletablerade logistikoperatörer. Fram till idag har vi undertecknat sex avsiktsförklaringar avseende samarbeten och pilotprojekt med Re:Volt. Det innebär att de första 50 fordonen redan är intecknade för dessa projekt. Då en hel del av våra samarbetspartner har önskat sekretess kan jag ännu inte avslöja vilka det är, men de representerar en mycket intressant blandning av olika transportbehov i städer, med allt från kyllösningar till expressleveranser. Vi har fortfarande lite utrymme för ytterligare några pilotprojekt och en bra pipeline. Våra pilotkunder har ett sammanvägt behov av c:a 3500 fordon de närmaste 3 åren. Framtiden ser därmed god ut.

Utvecklingsmässigt har vi tagit stora steg och följer i stort vår plan. Vi räknar med att kunna starta tillverkning i begränsad skala under sista kvartalet.

Strukturförändring Indien

Vi har tidigare meddelat att vår avsikt i Indien är att omvandla Indien till en ren licensmarknad, alltså att avyttra vårt eget bolag, Zbee India pvt. Ltd. Förutsättningarna i Indien har varit mycket svåra under pandemin men nu börjar situationen bli mer normal. Clean Motions mål avseende avyttring kvarstår, vi kommer inte att finansiera den indiska verksamheten. Dock fordras nytt kapital i Indien för att åter starta upp fordonsverksamheten. Styrelsen har därför beslutat att öppna för externa investerare i två steg. I en första mindre investeringsrunda hoppas vi kunna ta in c:a 200 kUSD. Jag har personligen förklarat mig villig att stå för hälften av investeringen. Trots alla historiska besvikelser beträffande investeringar i Indienverksamheten ser marknaden fortfarande mycket spännande ut. De exakta förutsättningarna för investeringen kommer fastställas innan månadsskiftet.

Marknaden för elfordon.

Intresset för elfordon fortsätter att växa. Bortsett från enstaka undantag sker utvecklingen hos världens fordonstillverkare utan något större fokus på energieffektivitet, man kompenserar i stället genom allt större batterier. Vi är fortfarande övertygade om att energieffektivitet kommer att vara nödvändigt för att nå hållbara fördelar med elfordon. Det positiva är att nu kommer äntligen tydliga signaler från flera håll där energieffektivitet framhålls.

I veckan kom klimatpolitiska rådets rapport 2022 i vilken energieffektivitet lyfts fram som en av fyra hörnstenar.

IPCC släppte sin senaste rapport i skuggan av Ukrainakriget, men utmålar en dystrare framtid än någonsin och där åtgärder måste vidtas ännu snabbare.

I nästa vecka släpps en rapport från tyska forskningsinstitutet DLR med rubriken ”The future is electric and light”. Som rubriken antyder identifieras fordonsvikt som en nödvändig parameter för att skapa energieffektivitet.

Genom EU Green Deal och dess föreslagna ”100 Climate neutral cities 2030” har det kommit in 384 ansökningar från städer i Europa. Utvärdering och urval pågår och de utvalda städerna kommer att presenteras under våren. Jag ser det som en mycket intressant marknad och vi kommer att söka kontakt med var och en av dessa städer så snart de är utsedda.

Här pratar vi om 100 städer som till 100% skall vara fossilfria. Detta megaprojekt kommer att ge en betydligt tidigare och tydligare signal om behovet av förändring. EU tar med detta initiativ en ledarroll i klimatarbetet även om dessa 100 städer enbart utgör 2,1% av Europas befolkning. Till år 2050 skall hela EU ha lyckats med samma sak. Marknaden för hållbara fordon har utvecklats långsammare än vad vi bedömt, men kommer att växa enormt.

Jag räknar med att vi de närmaste månaderna kommer att kunna bjuda in till en produktvisning av Re:Volt och i samband med det också börja ta upp order för fordon med leverans från 2023.”

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg, 2022-03-17

