Geekco nomme Mario Beaulieu à titre de chef de la direction

English French

LAVAL, Québec, 17 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Geekco Technologies – (la « Société » ou « Geekco ») (TSX-V: GKO; OTCQB: GKOTF), qui exploite l’application FlipNpik et son écosystème collaboratif, au sein de l’univers numérique et virtuel, jumelé à la blockchain, tout en récompensant les utilisateurs qui contribuent à dynamiser la visibilité des commerces de quartier, à stimuler leur achalandage et à augmenter leurs ventes, est heureuse d’annoncer la nomination de M. Mario Beaulieu en tant que Chef de la direction. M. Beaulieu est à la fois un entrepreneur et un exécutif. Depuis plus de 25 ans, il contribue au développement et commercialise des solutions technologiques pour les grandes entreprises et les PME. Il a fondé et fut à l’emploi d’entreprises innovantes dans le domaine de la consultation et des technologies qui, grâce à lui, ont connues du succès sur la scène internationale.



« Ardent créateur de valeurs, l’expertise hybride d'entrepreneur et d'exécutif de M. Beaulieu jumelé à sa passion et à sa détermination feront de lui un joueur important favorisant la croissance de Geekco. Son expertise, son talent de développeur et de communicateur ainsi que son implication dans le milieu sauront apporter un dynamisme à la vision de la Société et un levier stratégique répondant aux défis et objectifs de croissance et de valorisation de Geekco. », indique M. Henri Harland, Président du conseil d’administration. La Société remercie Nadira Hajjar, qui demeure cheffe des opérations et administratrice de Geekco, pour son soutien managérial et sa contribution aux objectifs de la Société au cours de son mandat à titre de Chef de la direction par intérim

« C’est un honneur pour moi de poursuivre la mission de Geekco et ainsi pouvoir contribuer à stimuler l’économie locale. Grâce à nos solutions technologiques avangardistes et à la collaboration de nos partenaires corporatifs, nous sommes en mesure d’augmenter la visibilité, l’achalandage et les ventes des commerces locaux tout en créant une communauté engagée et récompensée pour sa contribution. Cette approche innovatrice et mobilisatrice, capitalisant sur des technologies de pointe pour appuyer l’économie locale, est directement en lien avec mes valeurs. » déclare M. Mario Beaulieu.

« La passion me définit. La passion pour les gens et les idées. La passion pour le succès. C’est avec toute cette passion, ma détermination et en travaillant étroitement avec toute l’équipe de Geekco que je vais m’assurer de réaliser la vision de la Société, générer de la croissance et mobiliser la communauté des affaires », ajoute-t-il en terminant.

Geekco a également annoncé l’attribution à son Chef de la direction de : (i) 600 000 options d'achat d'actions permettant l'acquisition d'autant d'Actions ordinaires à un prix d'exercice de 0,40 $ par action et 1 000 000 d’options d'achat d'actions permettant l'acquisition d'autant d'Actions ordinaires à un prix d'exercice de 1 $ par action, dans les deux cas pour une période de 3 ans et qui seront acquises par tranches de 25% par période de six mois révolue; et (b) 150 000 unités d’actions incessibles qui seront acquises par tranches de 25% par période de trois mois révolue.

À propos de Mario Beaulieu

Au cours des dernières années, à titre de Chef de la croissance chez Lanla, une firme spécialisée en mesure de l’expérience client, il a accompagné les hauts dirigeants des plus grandes marques à innover et à mettre en place des stratégies et plans d’actions afin de créer des expériences clients mémorables et ainsi fidéliser leur clientèle. Il a négocié des ententes de partenariats structurantes afin de supporter le développement des nouveaux marchés ainsi que la commercialisation des nouveaux produits. En 2006, il a fondé et a été Chef de la direction de la firme GSC, une firme spécialisée en accompagnement stratégique auprès des conseils d’administration. Pendant plus de 10 ans, sa firme s’est positionnée comme étant un leader dans l’optimisation du fonctionnement et de l’efficacité des conseils d’administration et des comités de direction des grandes entreprises, sociétés d’État, PME et OBNL grâce à ses technologies innovantes et ses conseils. Auparavant, il a œuvré en tant qu’expert en gouvernance et en gestion de risques auprès des sociétés publiques afin qu’elles se conforment aux nouvelles règles financières. Mario détient un Baccalauréat en Finance de l’Université Laval et détient le titre d’administrateur de société certifié (ASC) obtenu dans le cadre du programme de gouvernance du Collège des administrateurs.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l'avant-garde des médias sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif qui vise à promouvoir l’achat local, contribuant ainsi à l’amélioration de l’économie locale et à la qualité de vie des citoyens, et qui récompense la contribution de valeur avec tous les utilisateurs actifs. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik mettent à profit le levier de la communauté de consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs pour stimuler l’achat local et dynamiser la visibilité des commerces locaux. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme reçoivent des « Flip Social » qu’ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou consommations offertes par les partenaires stratégiques et commerces locaux.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Corporation Geekco Technologies

Henri Harland, Président du conseil d'administration

Téléphone : (514) 246-9734