Osisko annonce un financement de 250 170 000 $ US par voie de prise ferme

MONTRÉAL, 17 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances aurifères Osisko Ltée (« Osisko » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu avec Eight Capital et RBC Marchés des capitaux pour le compte du syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») une entente aux termes de laquelle les preneurs fermes ont accepté d’acheter, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme, un total de 18 600 000 actions ordinaires d’Osisko (les « actions ordinaires ») au prix de 13,45 $ US l’action ordinaire (le « prix d’offre »), pour un produit brut global revenant à la Société de 250 170 000 $ US (le « placement »). Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains.



La Société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée en tout temps jusqu’au 30e jour, inclusivement, à compter de la date de clôture du placement, en vue d’acheter jusqu’à 2 790 000 actions ordinaires au prix d’offre (l’« option de surallocation »).

Les actions ordinaires seront offertes aux termes d’un prospectus simplifié déposé dans chacune des provinces du Canada et d’une déclaration d’inscription sur formulaire F-10 aux États-Unis selon le régime d’information multinational adopté par les États-Unis et le Canada. Un prospectus simplifié provisoire et une déclaration d’inscription sur formulaire F-10 à l’égard du placement ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), respectivement.

La Société envisage d’affecter le produit net tiré du placement aux besoins généraux de l’entreprise, y compris au financement d’acquisitions de redevances et de flux, l’éventuel remboursement, à l’occasion, de sommes prélevées sur la facilité de crédit renouvelable de la Société et d’autres occasions de développement.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 31 mars 2022 ou vers cette date et est assujettie à certaines conditions, notamment l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto et du New York Stock Exchange et des autorités en valeurs mobilières applicables.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente ou offre d’achat des titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale ne peut avoir lieu avant leur inscription ou leur admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire visé.

La Société a déposé une déclaration d’inscription (y compris un prospectus) auprès de la SEC relative au placement qui n’a pas encore pris effet. Les actions ordinaires devant être vendues aux termes du placement décrit dans le présent document ne peuvent pas être vendues, et aucune offre d’achat ne peut être acceptée avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’inscription. Avant d’investir, les lecteurs devraient lire le prospectus contenu dans cette déclaration d’inscription ainsi que les autres documents que la Société a déposés auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus exhaustifs sur la Société et le placement. La Société a également déposé un prospectus simplifié provisoire relatif au placement auprès de chacune des autorités en valeurs mobilières provinciales au Canada. Les investisseurs éventuels peuvent obtenir ces documents sans frais en se rendant sur le système EDGAR sur le site web de la SEC, lorsque ces documents seront disponibles, au www.sec.gov ou par l’entremise de SEDAR au www.sedar.com. La Société ou un courtier participant au placement pourra également faire en sorte que soit envoyé le prospectus, sans frais, aux investisseurs éventuels s’ils en font la demande aux États-Unis auprès d’Eight Capital, à l’attention d’Equity Capital Markets, par téléphone au 647-265-8217, ou par courriel au ecm@viiicapital.com, de RBC Capital Markets, LLC aux États-Unis, à l’attention d’Equity Syndicate, par téléphone au 877-822-4089, ou par courriel au equityprospectus@rbccm.com, ou de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., au Canada, à l’attention de Distribution Centre, par téléphone au 416-842-5349, ou par courriel au distribution.rbcds@rbccm.com.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a commencé ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille axé sur l’Amérique du Nord de plus de 160 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance NSR de 5 % sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Information prospective

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué peuvent être considérés comme de l’information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques, y compris les incidences financières prévues et autres du placement, et la réalisation anticipée du placement sont des énoncés prospectifs, car ils impliquent de l’évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (y compris, les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations voulant que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien qu’Osisko soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs et ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans ces énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction. Cependant, rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux escomptés dans ces énoncés. Les investisseurs sont priés de noter que les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie de rendement futur. Osisko ne peut assurer les investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs, et les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs en raison du caractère incertain de ceux-ci. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que d’autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle d’Osisko, déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en version électronique sous le profil de l’émetteur d’Osisko dans SEDAR (www.sedar.com), et déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans EDGAR (www.sec.gov). Osisko tient à aviser le lecteur que la liste des facteurs de risque et des incertitudes qui figurent dans la notice annuelle n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur ses résultats. Les lecteurs sont priés d’examiner attentivement les risques, incertitudes et hypothèses au moment de l’évaluation de l’information prospective et de ne pas se fier indûment à cette information prospective. L’information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes d’Osisko au moment de l’émission du présent communiqué et pourrait changer après cette date. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.

