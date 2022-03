Kahe tütarettevõtja asutamine ning Valkla Südamekodu kinnistu ja Tartu Südamekodu hoonestusõiguse võlaõiguslike lepingute sõlmimine

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS-i 100%-lised tütarettevõtjad sõlmisid võlaõiguslikud lepingud kahe hooldekodu projekti omandamiseks.



Fondi 100%-line tütarettevõtja EfTEN Valka OÜ sõlmis Südamekodud AS-ga Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas Valklaranna tee 36 asuva kinnistu (registriosa nr 14211002), millel asub renoveerimist vajav hooldekodu hoone, omandamiseks võlaõigusliku lepingu. Fond kavandab hooldekodu hoone ümberehitust üldhooldekoduks, mis võiks tulevikus mahutada kuni 250 klienti. Renoveerimistööd viiakse läbi etapiviisiliselt. Käesolevaks ajaks ei ole ehitushanget korraldatud ja see on kavas läbi viia asjaõiguslepingu sõlmimise järgselt kolme kuu jooksul. Kinnistut jääb asjaõiguslepingu sõlmimise järgselt pikaajalise üürilepingu (10+10 aastat) alusel üürima Südamekodud AS, kelle visiooniks on olla parim kodulähedane hooldusteenuse pakkuja Eestis. Südamekodu AS opereerib hooldekodusid üheksas Eesti paigas. Kinnistu müügihind on 2 005 000 eurot, mis tasutakse asjaõiguslepingu sõlmimisel ning ostja kohustub tegema investeeringuid mahus kuni 2 000 000 eurot. Kinnistu ostu ja investeeringuid finantseeritakse fondi omavahendite arvel. Tehingu lõpule viimiseks on vajalik üürilepingu sõlmimine ja Eesti Konkurentsiameti nõusolek, misjärel sõlmitakse kinnistu omandi üleandmiseks asjaõigusleping.

EfTEN Valka OÜ on Eesti Vabariigis asutatud 100%-line fondi tütarettevõtja, mille osakapital on 2 500 eurot. Osaühingu juhatuse liikmed on Viljar Arakas ja Tõnu Uustalu. Osaühingul ei ole nõukogu. Tütarettevõtja asutamine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena Tallinna Börsi reglemendi tähenduses. Fondi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Fondi 100%-line tütarettevõtja EfTEN Ermi OÜ sõlmis Südamekodud AS-ga Tartumaal Tartu vallas, Tila külas, Ermi tn 13 asuva hoonestusõiguse (registriosa nr 17851050), omandamiseks võlaõigusliku lepingu. Fond kavandab hoonestusõiguse alusel kasutatavale maale rajada hooldekodu minimaalselt kuni 120-le kliendile. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat, mida võib maaomanikuga kokkuleppel pikendada kuni hoonete eluea lõpuni, seejuures maksimaalne hoonestusõiguse tähtaeg saab olla kuni 99 aastat. Käesolevaks ajaks ei ole ehitushanget korraldatud ja see on kavas läbi viia asjaõiguslepingu sõlmimise järgselt. Kinnisasjale hooldekodu ehitamise järgselt võtab selle pikaajalise üürilepingu (10+10 aastat) alusel üürile Südamekodud AS. Hoonestusõiguse müügihind on 233 235 eurot ning ostja võtab üle hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevad hoonestamise kohustused. Hoonestusõiguse ostu ja investeeringuid finantseeritakse fondi omavahendite arvel. Tehingu lõpule viimiseks on vajalik hoonestusõiguse aluse maa omaniku – Tartu valla, nõusolek, üürilepingu sõlmimine ja Eesti Konkurentsiameti nõusolek, misjärel sõlmitakse hoonestusõiguse omandi üleandmiseks asjaõigusleping.

EfTEN Ermi OÜ on Eesti Vabariigis asutatud 100%-line fondi tütarettevõtja, mille osakapital on 2 500 eurot. Osaühingu juhatuse liikmed on Viljar Arakas ja Tõnu Uustalu. Osaühingul ei ole nõukogu. Tütarettevõtja asutamine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena Tallinna Börsi reglemendi tähenduses. Fondi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee