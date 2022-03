WENDEL : Résultats annuels 2021

English French



COMMUNIQUÉ - 18.03.2022





Résultats annuels 2021

Performance solide et profitable

des sociétés du portefeuille en 2021

1,05 milliard d’euros de Résultat net, part du Groupe

Actif net réévalué : 188,1 € par action, très proche du plus haut historique1 et en hausse de 20,1 % sur un an2

Environ 640 millions d’euros déployés ou engagés sur les 12 derniers mois

Actif net réévalué au 31 décembre 2021 très proche de son plus haut historique, à 8 419 M€, en hausse de 18,3 % depuis le 31 décembre 2020

Chiffre d’affaires consolidé 2021 : 7 503,9 M€, en hausse de 9,8 % en données publiées et en progression de 10,2 % en organique sur un an. Les chiffres d’affaires de toutes les sociétés du groupe ont dépassé les niveaux de 2019 sur une base organique.

Solide croissance des chiffres d’affaires de Bureau Veritas (+8,3 %) et de Stahl (+24.2 %)

Poursuite du très fort rebond de Crisis Prevention Institute (+63,6 %), avec un chiffre d’affaires total franchissant pour la première fois le seuil des 100 M$ et une marge à un niveau record

Reprise de la croissance externe et solide croissance organique (+6,5 %) pour Constantia Flexibles

Effets de change défavorables (-1,2 % sur le périmètre consolidé)





Résultat net part du Groupe : 1 046,9 M€, en hausse de 496,4% en raison de l’impact comptable de la déconsolidation d’IHS Towers

Résultat net des activités de 765 M€, en hausse de 77,6 %, reflétant l’augmentation de la profitabilité de l’ensemble des sociétés du portefeuille et surtout la contribution de Bureau Veritas, qui est la plus importante en valeur absolue.

Résultat non récurrent de 846,3 M€, en hausse de 900,7 % sur un an, impacté par le traitement comptable de la sortie d’IHS du périmètre de consolidation de Wendel en application de la norme IAS 28. La cession de Cromology est intervenue en 2022 et se reflètera dans les comptes annuels 2022.

Baisse des dépréciations et des allocations d’écarts d’acquisition à l’échelle des sociétés du portefeuille et chez Wendel, attribuable à la base de comparaison de l’année 2020 qui était principalement liée à la dépréciation totale de Tsebo et aux dépréciations exceptionnelles liées à la pandémie COVID-19

Résultat net consolidé 2021 de 1 376,4 M€ (contre -231,0 M€ en 2020) et résultat net part du Groupe de 1 046,9 M€.

Environ 640 M€ déployés ou engagés depuis le début de l’année 2021

222 M€ investis par Wendel, en partenariat avec la famille Deconinck via Tarkett Participation, pour l’acquisition de titres Tarkett.

Wendel Lab : 49 M€ engagés en 2021 et 21 M€ supplémentaires depuis début 2022

42,4M€ d’actions Wendel achetées en 2021 et au début de l’année 2022. Poursuite des rachats d’actions en 2022.

Environ 304 M€3 investis en fonds propres pour l’acquisition de la société ACAMS le 10 mars 2022.

Cession de Cromology générant pour Wendel un produit net de cession de 896 M€

Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession de 896 M€, soit 358 M€ de plus que la valorisation de Cromology dans l’ANR publié avant l’annonce de l’opération le 30 juin 2021.

Sociétés du Groupe : autres événements significatifs depuis le 1er janvier 2021

Introduction en bourse de IHS au NYSE

Maarten Heijbroek, CEO de Stahl, a pris ses fonctions le 1 er juillet 2021. Stahl s’est vu décerner en juillet par EcoVadis une médaille d’or qui place la société dans le Top 5 % des entreprises évaluées par cet organisme.

juillet 2021. Stahl s’est vu décerner en juillet par EcoVadis une médaille d’or qui place la société dans le Top 5 % des entreprises évaluées par cet organisme. Bureau Veritas a réalisé six acquisitions ciblées dans des domaines d’activité stratégiques (infrastructures, énergies renouvelables, certification liée au développement durable, cybersécurité et biens de consommation en Chine), représentant un chiffre d’affaires annualisé total d’environ 48,0 M€. Ceci inclut le rachat de PreScience, un leader américain des services de gestion de projets et de construction pour les projets d’infrastructures de transport.

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas a reconduit Didier Michaud-Daniel en qualité de Directeur Général et a élaboré avec lui un plan de succession qui s’est traduit par le recrutement de Hinda Gharbi en qualité de Chief Operating Officer.

Solide structure financière

Ratio LTV de 10,3 % au 31 décembre 2021. Pro forma de la cession de Cromology et de la transaction ACAMS, le ratio LTV ressortirait à 4,3 % au 31 décembre 2021.

Wendel annonce aujourd’hui exercer son option de remboursement anticipé de l’intégralité des obligations à échéance octobre 2024 d’un montant en principal de 500 millions d’euros (ISIN FR0012199156) et portant intérêt au taux de 2,750 % à un prix déterminé conformément aux dispositions prévues dans les prospectus obligataires. Cette opération permettra d’étendre la maturité et d’améliorer encore le coût moyen de la dette Wendel. Pro forma de l’émission obligataire de 300 millions d’euros réalisée en janvier 2022 et de cette opération la maturité moyenne de la dette de Wendel serait allongée à 7.2 4 ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7 %.

ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7 %. Liquidité totale de 1,4 Md€ au 31 décembre 2021, dont 650 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée). Pro forma de l’émission de 300 M€ de janvier 2022, de la cession de Cromology, de la transaction ACAMS et du remboursement de l’obligation à échéance 2024, la liquidité totale s’élèverait à environ 1,8 Md€ 5 .

. Notations de catégorie « investment grade » : Moody’s à Baa2 avec perspective stable ; S&P à BBB avec perspective stable.

Intégration d’objectifs ESG dans les conditions financières du crédit syndiqué (non tiré) de 750 M€.

Amélioration du profil de la dette et allongement de sa maturité moyenne par deux émissions obligataires réalisées dans des conditions favorables : Succès du placement le 26 mai 2021 d’une émission obligataire de 300 M€ à 10 ans avec un coupon de 1,0 %. Le produit de cette émission a été utilisé dans son intégralité le 1 er juillet 2021 pour le financement de l’option de remboursement anticipé de l’intégralité de la souche avril 2023. Succès d’une émission obligataire le 16 janvier 2022 de 300 M€ à 12 ans avec un coupon de 1,375 %.







Réalisations ESG

Wendel à nouveau incluse dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe et figure désormais dans la liste des 50 entreprises bénéficiant des meilleures notes ESG dans le monde, établie par Sustainalytics.

54 %6 du chiffre d'affaires consolidé de Wendel est généré par des produits et services à valeur ajoutée sociale et environnementale.





Dividende 2021

·Un dividende ordinaire de 3,0 euros par action au titre de l’exercice 2021, en hausse de 3,4%, sera proposé à l’Assemblée générale du 16 juin 2022, représentant un rendement de 2,85 %.7



André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare :









« En 2021, notre Actif Net Réévalué a progressé de 18 % et sa hausse aurait été supérieure à 27 % sans le parcours boursier décevant d’IHS Towers après son introduction en bourse. En premier lieu, Bureau Veritas, notre plus gros actif, a réalisé une très belle performance, tirant notamment parti de son offre Green Line. Nous avons réalisé des gains significatifs grâce au redressement et à la cession de Cromology qui se matérialiseront dans nos résultats de l’année 2022. En amont de sa cession, Cromology avait atteint un niveau de rentabilité record. Crisis Prevention Institute a également connu une année remarquable qui démontre l’attrait de cet actif de croissance dans lequel nous avons investi en 2019. Sous la direction de nouveaux directeurs généraux, Constantia Flexibles a enregistré une croissance modérée et rentable, et Stahl a connu un fort rebond dans un contexte d’intensification des pressions liées à la hausse des coûts de production.







Nous avons poursuivi notre objectif de redéploiement de capital, en ligne avec notre feuille de route, avec l’acquisition d’ACAMS qui améliore encore le profil de croissance de notre portefeuille, comme nous l’avions déjà fait avec CPI. De plus, nous sommes entrés en partenariat avec la famille Deconinck pour notre investissement dans Tarkett, un leader mondial des revêtements de sol et des surfaces sportives. Ces transactions ont été créatives, illustrant la faculté de nos équipes à mener à bien des projets complexes en se positionnant en tant qu’acquéreur privilégié.







Nous avons en outre accéléré le développement des activités du Wendel Lab par des engagements dans des fonds et par des investissements en direct. Nous avons recruté à cet effet des professionnels confirmés dotés d’une expérience solide et d’excellentes références.







Notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré au niveau du Groupe et également des sociétés du portefeuille, conjugué à notre vision de long terme, devraient nous permettre de poursuivre la mise en œuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d’acquisitions qui découleront probablement du contexte inédit actuel. »





Chiffre d’affaires 2021

Chiffre d’affaires consolidé 2021

(en millions d’euros) 2020 2021 Δ Δ Organique Bureau Veritas 4 601 4 981,1 + 8,3 % + 9,4 % Constantia Flexibles 1 505,3 1603,4 + 6,5 % + 4,2 % Stahl 669,4 831,3 + 24,2 % + 25,4 % CPI (1) 56 88,2 + 57,6 % + 58,8 % Chiffre d’affaires consolidé (2) 6 831,7 7503,9 + 9,8 % +10,2 %

Le chiffre d’affaires annuel 2020 inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de -1,9 M$ comptabilisé au quatrième trimestre 2020. Le chiffre d'affaires comparable pour les 12 mois de l’année 2020 représente 6 831,6 M€ contre 7 459,2 M€ publié en 2020. La différence (627,6 M€) correspond au chiffre d’affaires de la société Cromology, classée en actifs destinés à être cédés. Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de cette société a été reclassée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées ».

Chiffre d’affaires consolidé 2021 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) 2020 2021 Δ Δ Organique Tarkett (1) N/A 1 530,9 + 9,7 % + 6,5 %

(1) Les comptes de Tarkett sont consolidés depuis le 7 juillet 2021. Les chiffres publiés correspondent au chiffre d’affaires du second semestre 2021.

Résultats consolidés 2021

(en millions d’euros) 2020 2021 Contribution des filiales consolidées 430,7 765,0 Frais financiers, frais généraux et impôts - 114,2 - 111,3 Résultat net des activités(1) 316,4 653,7 Résultat net des activités(1) part du Groupe 77,3 256,2 Résultat non récurrent - 376,5 834 Effets liés aux écarts d’acquisition - 171 - 111,2 Résultat net total - 231 1376,4 Résultat net part du Groupe - 264,1 1046,9

(1) Résultat net avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition et les éléments non récurrents.





Résultat net des activités 2021

(en millions d’euros) 2020 2021 Var. Bureau Veritas 302,8 509,2 + 68,2 % Stahl 78,3 113,9 + 45,5 % Constantia Flexibles 49,5 50,9 + 2,9 % Cromology 15,6 52,4 + 236,1 % Tsebo - 7,6 - + 100 % CPI - 2,6 7,8 + 398,2 % Tarkett (mise en équivalence) 0,0 3,0 N/A IHS (mise en équivalence) - 5,3 27,7 + 622,5 % Total contribution des sociétés 430,7 765,0 + 77,6 % dont part du Groupe 191,5 367,4 + 91,9 % Total Charges de structure - 64,8 - 73,8 +13,8 % Total Frais financiers - 49,4 - 37,5 - 24 % Résultat net des activités 316,4 653,7 + 106,5 % dont part du Groupe 77,3 256,2 + 231,4 %

Le 17 mars 2022, le Conseil de surveillance s’est tenu sous la présidence de Nicolas ver Hulst et a examiné les comptes consolidés de Wendel tels qu’arrêtés par le Directoire le 9 mars 2022. Les comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes avant leur publication.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Wendel s’élève à 7 504 M€8, en hausse de 9,8 % en données publiées et en croissance de 10,2 % en organique, porté par le fort rebond qui a suivi après une année 2020 affectée par la pandémie de Covid-19.

La contribution totale des sociétés du Groupe au résultat net des activités est de 653,7 M€, soit plus du double de 2020 (+106,5 %). Cette augmentation s’explique par la solide croissance des résultats de l’ensemble des sociétés du portefeuille et en particulier celle de Bureau Veritas, la principale contributrice, qui a bénéficié d’une très forte reprise après les confinements instaurés pour enrayer la pandémie en 2020.

Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés s’élève à 111,3 M€, en baisse de 2,5 % par rapport aux 114,2 M€ de 2020. Comme déjà observé, les frais financiers poursuivent leur décrue, s’inscrivant en recul de -24,0 % en 2021, en raison du débouclage des cross currency swaps en mars 2021 générant pour Wendel 25 M€ d’économies d’intérêts sur les périodes 2021 et 2022, partiellement contrebalancé par une hausse des frais généraux sous l’effet d’une activité d’investissement soutenue entraînant notamment des frais de due diligence.

Le résultat non récurrent s’établit à 846,3 M€ en 2021, contre -105,7 M€ en 2020. Cette évolution est principalement attribuable au traitement comptable de la déconsolidation d’IHS Towers à la suite de son introduction en Bourse. À l’issue de la cotation de la société, Wendel n’a plus d’influence notable sur cette dernière, aucun collaborateur de Wendel ne siège désormais à son Conseil d’Administration, et le pacte d’actionnaires a été complètement revu pour tenir compte du statut de société cotée d’IHS. En conformité avec les normes IFRS, la perte d’influence notable suite à l’introduction en Bourse d’IHS a été traitée comme une « sortie » de participation mise en équivalence, ce qui a généré une plus-value de 913 M€ (correspondant à la différence entre la valorisation d’introduction en Bourse et la valeur comptable nette dans les états financiers consolidés de Wendel), bien que Wendel n’ait cédé aucune action d’IHS. En conséquence, depuis son introduction en Bourse, IHS Towers est comptabilisée en tant qu’actif financier valorisé à la juste valeur, les variations de valeur étant comptabilisées en capitaux propres. Compte tenu du repli du cours de l’action sur la période comprise entre l’introduction en Bourse et le 31 décembre 2021, une perte de valeur de 357 M€ a été comptabilisée en capitaux propres.

En conséquence, le résultat net consolidé s’élève à 1 376,4 M€ en 2021, contre -231,0 M€ en 2020, et le résultat net part du Groupe s’établit à 1 046,9 M€ contre -264,1 M€ en 2020.

Activité des sociétés du Groupe

Les chiffres présentés sont après IFRS 16, sauf mentions contraires

Bureau Veritas : Performance opérationnelle forte et performance financière excellente en 2021 ; Perspectives solides pour 2022

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires 2021 a atteint 4 981,1 millions d’euros en 2021, soit une hausse de 8,3 % par rapport à 2020. Le chiffre d'affaires est en croissance de 9,4 % sur une base organique. Au quatrième trimestre, la croissance organique a été limitée à 2,5 % du fait de la cyberattaque survenue en novembre 2021. Sans cela, la croissance organique aurait atteint 4,5 % au dernier trimestre et 9,9 % pour l'ensemble de l'exercice 2021.

Les six activités de Bureau Veritas affichent une croissance organique de leurs chiffres d’affaires, avec plus de la moitié du portefeuille (y compris Biens de consommation, Certification et Bâtiment & Infrastructures) qui s'est fortement redressée, avec une croissance organique moyenne de 13,3 %. L’activité Biens de consommation a été la plus performante, en hausse de 15,7 % sur l'exercice grâce à l'Asie, à la reprise des lancements de produits et à des bases de comparaison favorables. L’activité Certification (en hausse de 15,4 %) a bénéficié du rattrapage des audits et de la forte dynamique des services de certification en matière de responsabilité d'entreprise et de développement durable. L’activité Bâtiment & Infrastructures a surpassé la moyenne de Bureau Veritas avec une augmentation de 11,8 % en 2021, car elle a bénéficié d'une forte dynamique sur ses trois plateformes (Amériques, Asie et Europe).

L’effet périmètre ressort en hausse de 0,1 % (dont 0,4 % lors du dernier trimestre), reflétant l'impact des cessions de l’année précédente et compensé par les six acquisitions réalisées en 2021. Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de 1,2 % (dont un impact positif de 2,3 % au quatrième trimestre), principalement du fait de la dépréciation de certaines devises de pays émergents, ainsi que du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro.

Au cours de l’exercice 2021, Bureau Veritas a réalisé six transactions de fusions-acquisitions (M&A) sur les axes prioritaires de sa stratégie. Celles-ci représentent environ 48,0 millions d’euros de chiffre d'affaires annualisé (soit 1,0 % du chiffre d'affaires 2021 de Bureau Veritas). Le pipeline d’opportunités reste fourni et le Groupe continuera à déployer une stratégie d’acquisitions ciblées sélective dans des domaines d’activité stratégiques (notamment dans le Bâtiment & Infrastructures, les Énergies Renouvelables, les Biens de consommation, les Technologies, et la Cybersécurité).

Le résultat opérationnel ajusté de Bureau Veritas a augmenté de 30,4 %, atteignant 801,8 millions d’euros. La marge opérationnelle ajustée s’élève à 16,1 % en 2021, en hausse de 273 points de base, comprenant un effet de change négatif de 7 points de base et un effet périmètre positif de 2 points de base. Sur une base organique, la marge opérationnelle ajustée a augmenté de 278 points de base pour s’établir à 16,2 %. Toutes les activités ont enregistré des marges organiques plus élevées grâce à l'effet de levier opérationnel dans un contexte de reprise du chiffre d’affaires, et bénéficiant des mesures de maîtrise des coûts prises lors de l’exercice précédent.

Détection d’une cyberattaque

Le 22 novembre 2021, Bureau Veritas a annoncé que son système de cybersécurité avait détecté une cyberattaque le samedi 20 novembre 2021.

En réponse, toutes les procédures de cybersécurité du Groupe ont été immédiatement activées. De manière préventive, la décision avait été prise de mettre temporairement ses serveurs et ses données offline, afin de protéger ses clients et l’entreprise, tandis que de plus amples investigations et des mesures correctives étaient en cours. Ces opérations ont généré une indisponibilité ou un ralentissement partiel des services et des interfaces clients.

Les équipes de Bureau Veritas, accompagnées d’experts IT de premier rang, ont été pleinement mobilisées et ont tout mis en œuvre pour assurer la continuité des opérations et minimiser l’impact sur les clients, les employés et les partenaires du Groupe. Le Groupe a également saisi les autorités compétentes et déclenché ses polices d’assurance cybersécurité.

Bureau Veritas considère que toutes ses opérations fonctionnent à un niveau normal depuis le début de l'année 2022. Néanmoins, il restait encore des coûts de réponse à l'incident début 2022.

Globalement, Bureau Veritas estime que l'impact de la cyberattaque (entièrement comptabilisé au quatrième trimestre 2021) sera d'environ 25 millions d'euros sur le chiffre d'affaires (environ 50 points de base d'impact sur la croissance organique en année pleine).

Lancement d’une solution ESG : avec Clarity, Bureau Veritas permet aux entreprises d’apporter transparence et crédibilité à leurs engagements ESG

Le 8 décembre 2021, Bureau Veritas a annoncé le lancement de Clarity, une suite de solutions qui aide les entreprises à gérer leur feuille de route ESG et à suivre les progrès de leurs stratégies de durabilité. Avec Clarity, Bureau Veritas accompagne ses clients sur de nombreux sujets, allant du social, de la santé et de la sécurité, de l'environnement, de la biodiversité, du changement climatique, de l'éthique des affaires et de l'approvisionnement responsable, au bien-être animal, à l'efficacité énergétique ou encore à la gestion des déchets.

Clarity aide les organisations à mettre en action leurs stratégies de durabilité. En évaluant le niveau de maturité le long de la chaîne de valeur, Clarity permet d’identifier clairement là où il est nécessaire de focaliser les efforts et mobiliser les ressources.

En 2021, Bureau Veritas a également établi une feuille de route claire avec une direction stratégique bien définie pour 2025 incluant les opportunités de croissance notamment sur le plan des services liés à la durabilité qui représentent aujourd’hui plus de 50% des ventes de Bureau Veritas.

Une situation financière solide

Au 31 décembre 2021, la dette financière nette ajustée a baissé par rapport au niveau du 31 décembre 2020. Bureau Veritas disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,4 milliard d'euros et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros. Au 31 décembre 2021, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA a diminué pour s’établir à 1,10x (à comparer à 1,80x au 31 décembre 2020). La maturité moyenne de la dette financière du Groupe était à 4,3 ans alors que le coût moyen de la dette au cours de l’exercice était de 2,3 % hors impact IFRS 16 (contre 2,6 % en 2020, hors impact IFRS 16).

Un fort flux de trésorerie disponible de 603,0 millions d’euros grâce à la performance opérationnelle

Le flux de trésorerie disponible (flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles) s’élève à 603,0 millions d’euros contre 634,2 millions d’euros en 2020, soit une baisse de 4,9 % par rapport à l’exercice précédent (par comparaison à un niveau record atteint en 2020), principalement lié à l'augmentation des dépenses d'investissement. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a atteint 605,9 millions d’euros, soit une baisse de 4,5 %.

Dividende proposé

Bureau Veritas propose un dividende de 0,53 euro par action pour 2021, en hausse de 47,2 % par rapport à l’exercice précédent. Le dividende proposé sera versé en numéraire. À l’avenir, le Groupe s’engage à proposer la distribution d’un dividende correspondant à environ 50 % de son résultat net ajusté.

La proposition de dividende sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 24 juin 2022. La mise en paiement du dividende en numéraire sera effectuée le 7 juillet 2022 (les actionnaires sur le registre au 6 juillet 2022 auront droit au dividende et l’action sera cotée ex-dividende le 5 juillet 2022).

Perspectives 2022

Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la durabilité, et en présumant l’absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d’activité en raison du Covid-19, Bureau Veritas prévoit pour 2022 :

d’atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer sa marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion en cash supérieur à 90 %.

La stratégie 2025 vise à porter la création de valeur au niveau supérieur

Le 3 décembre 2021, Bureau Veritas a organisé une Journée Investisseurs afin de présenter la Stratégie 2025 et les ambitions financières du Groupe. Bureau Veritas capitalise sur la réussite de son plan stratégique précédent et sur les fondamentaux du marché du TIC (Test, Inspection et Certification), qui offrent des perspectives de croissance solides.

Ci-dessous les ambitions et hypothèses financières ainsi que ses ambitions de développement durable pour 2025 :

Ambitions et hypothèses financières pour 2025

AMBITION 2025 CROISSANCE Croissance organique soutenue et résiliente : croissance modérée à un chiffre MARGE Pas de compromis sur la marge : supérieure à 16 %9 TRÉSORERIE Taux de conversion en Cash10 fort : supérieur à 90 %

L'utilisation du flux de trésorerie disponible généré par les opérations sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividendes) :

HYPOTHÈSES 2025 CAPEX Entre 2,5 % et 3,0 % du chiffre d'affaires M&A Une stratégie disciplinée et sélective DIVIDENDES Distribution d'environ 50 % du résultat net ajusté

Ambition de Développement Durable 2025

ODD DES NATIONS UNIES AMBITION 2025 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR)11 N° 3 0,26 Taux de féminisation des postes de direction12 N° 5 35 % Nombre d'heures de formation par employé (par an) N° 8 35,0 LE CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 par employé (tonnes par an)13 N° 13 2,00 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 99 %

Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com

Reconduction du mandat du Directeur Général et Nomination d’une Chief Operating Officer

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni le 24 février 2022, a décidé la reconduction du mandat du Directeur Général, Didier Michaud-Daniel, jusqu’à l’Assemblée générale annuelle de juin 2023, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.

À compter du 1er mai 2022, Hinda Gharbi rejoindra Bureau Veritas en tant que Chief Operating Officer et sera membre du Comité exécutif. Cette décision du Conseil d’administration est l’aboutissement d’un processus de sélection et de recrutement rigoureux, dans le cadre de la succession du Directeur Général, piloté collégialement par le Comité des nominations et rémunérations et Didier Michaud-Daniel.

Au 1er janvier 2023, Hinda Gharbi prendra le poste de Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas. Le Conseil d’administration la nommera Directrice Générale à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2023.

Hinda Gharbi rejoindra Bureau Veritas en provenance de Schlumberger, un leader mondial des technologies dans le secteur de l’énergie, dont elle est actuellement Executive Vice-Présidente Services and Equipment. Dans ces fonctions qu’elle occupe depuis juillet 2020, elle est en charge des produits et des services pour le Groupe, ainsi que des enjeux digitaux.

Diplômée en génie électrique de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Électriciens de Grenoble, et d’un master en Sciences en traitement des signaux de l’Institut Polytechnique de Grenoble, Hinda a intégré Schlumberger en 1996, faisant le choix de débuter sa carrière, sur le terrain, dans les champs pétroliers offshore au Nigéria.

Au cours de ses 26 années dans le Groupe, Hinda a occupé diverses fonctions de direction générale d’envergure mondiale et régionale dans les opérations dans des activités cœur pour Schlumberger. Elle a également évolué dans des responsabilités transversales telles que les Ressources Humaines, le Développement de Technologies ou encore la Santé, la Sécurité et l’Environnement.

Hinda Gharbi a travaillé et vécu sur plusieurs continents : au Nigéria, en France, en Thaïlande, en Malaisie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com

Constantia Flexibles – Sous la conduite de la nouvelle équipe de direction, Constantia délivre une performance commerciale encourageante en 2021 avec une progression du chiffre d’affaires de 6,5 %, une croissance organique de 4,2 %, représentant un renversement des tendances précédentes, et avec le succès de l’intégration de l’acquisition de Propak. Forte résilience de la marge d’EBITDA en dépit de l’intensification des pressions sur les prix des matières premières. Amélioration structurelle du profil de génération de trésorerie, supérieur à la moyenne historique.

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires 2021 de Constantia Flexibles s’élève à 1 603,4 M€, en progression de 6,5 % en données publiées et en hausse de 4,2 % en organique. La croissance organique a été portée par la division Consumer (+6,1 % en organique), concentrée sur certains segments clés porteurs tels que les capsules de café. La division Pharma, dont l’activité a pâti durant la première partie de l’année d’une saison de grippes et rhumes modérés liée aux confinements, et de déstockages chez les clients, enregistre un repli de -1,3 % de son chiffre d’affaires. En outre, elle a été confrontée à une base de comparaison défavorable en début d’année, car elle avait connu une très forte activité au démarrage de l’année 2020. Toutefois, cette demande s'est depuis nettement améliorée et le carnet de commandes de la division Pharma atteint actuellement des niveaux records.

Pour mémoire, le chiffre d’affaires de la division Consumer en 2020 avait été pénalisé par de faibles niveaux d’activité, notamment en Inde, au Mexique et en Afrique du Sud. Cette baisse avait été partiellement compensée par (i) la performance de la division européenne de Consumer qui avait bénéficié des effets de stockage de provisions et nourriture en lien avec la pandémie ; et (ii) par la très forte demande en produits pharmaceutiques en début de pandémie. En Inde, le marché est resté très difficile cette année, en raison d'un deuxième confinement et d'un environnement très concurrentiel avec une pression intense sur les prix.

L’année 2021 a bénéficié de l'intégration de Propak en juin (+3,2 %), mais a subi des effets de change défavorables (-0,9 %), principalement en raison du dollar américain, du rouble russe et de la roupie indienne.

Malgré la hausse des prix des matières premières, des frais de transport et de l’énergie, l’EBITDA est en hausse de 6,1 % à 201,0 M€14, soit une marge d’EBITDA de 12,5 %, inférieure de seulement 10 points de base à son niveau de l’an dernier. Ces performances sont attribuables (i) aux efforts engagés par la nouvelle équipe de direction pour préserver la rentabilité et atténuer l’impact de la hausse des prix des matières premières, ii) au programme de réduction continue des coûts, et (iii) à l’acquisition de Propak

Le 9 juin 2021, Constantia Flexibles a annoncé la finalisation de l’acquisition de Propak, un producteur d’emballages implanté à Düzce en Turquie. Le prix d'acquisition repose sur une valeur d'entreprise de 120 M€, représentant un multiple de 6,4x l’EBITDA 2020. Propak est un leader en Europe du conditionnement des snacks et dispose d’une usine employant environ 360 personnes qui complète ainsi l’offre de Constantia Flexibles. Cette importante acquisition permet à Constantia Flexibles de devenir l’un des principaux acteurs sur le marché européen des snacks. Les performances depuis l'acquisition ont été conformes aux attentes et des synergies commerciales et de coûts supplémentaires ont été identifiées pour l'avenir.

Bien qu’ayant réalisé l’acquisition de Propak en juin 2021, le levier financier est stable sur un an, à 1,8x l’EBITDA des 12 derniers mois, laissant ainsi une marge de manœuvre importante par rapport au niveau du covenant de 3,75x. De plus, la société dispose d’abondantes liquidités à la clôture de l’année 2021. La dette nette au 31 décembre 2021 s’élève à 400,3 M€15, contre 362,2 M€ au 31 décembre 2020, grâce à une forte génération de cash-flow. En 2021, la société a nettement amélioré sa génération de trésorerie, grâce à des capex contenus découlant d’une politique d’investissements plus ciblés, à une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement et à l’acquisition de la société Propak, génératrice de trésorerie. Ainsi, Constantia Flexibles a amélioré son profil de génération de cash-flow opérationnel en le portant au-dessus de sa performance historique d’environ 45 % en moyenne.

La société a accompli de bons progrès dans la mise en œuvre de sa stratégie Vision 2025 avec un retour à la croissance organique et une amélioration de l’efficacité opérationnelle (objectif d’une marge d’EBITDA d’au moins 14 % d’ici à 2025). Avec l'acquisition de Propak mentionnée ci-dessus, Constantia a repris le chemin de la création de valeur par le biais d'acquisitions sur des marchés fragmentés et en consolidation que sont ceux de l'emballage flexible. Concernant l’activité hors Europe, la rentabilité a été considérablement améliorée en Amérique du Nord et en Afrique du Sud. Constantia Flexibles fait face à la hausse des prix des matières premières, aux pressions sur la disponibilité des matières premières, en particulier l’aluminium, et s’emploie, dans la mesure du possible, à préserver sa rentabilité. En outre, Constantia a réaffirmé son positionnement auprès de sa base de clients avec une enquête de satisfaction très positive pour la deuxième année consécutive.

En 2021, Constantia Flexibles a poursuivi ses efforts en vue d’améliorer ses procédés et produits pour répondre aux enjeux du développement durable. Son initiative EcoLutions (développement de nouvelles solutions d’emballages recyclables visant à soutenir la transformation en cours du marché) a bénéficié d’une dynamique positive, avec la commercialisation de ses produits par plus de 10 grands acteurs du secteur des biens de grande consommation (FMCG) en Europe et en Inde, et une forte accélération en vue avec plus de 320 projets. En 2021, le CDP (Carbon Disclosure Project), une organisation environnementale mondiale à but non lucratif, a reconnu le leadership de Constantia Flexibles en matière de développement durable en lui attribuant une place au sein de sa « liste A ». De plus, Constantia Flexibles a reçu pour la quatrième fois consécutive la médaille d'or d'EcoVadis en reconnaissance de ses réalisations en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), se hissant ainsi dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis dans ce secteur.

Crisis Prevention Institute – Le chiffre d’affaires annuel dépasse pour la première fois de la barre des 100 M$, grâce à une croissance totale de 63,6 % par rapport à 2020 et de 18,9 % par rapport à 2019. EBITDA en hausse de 97,3% par rapport à l’an dernier et marge à un niveau record de 49,4 %

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Crisis Prevention Institute (CPI) s’élève à 104,3 M$ en 2021, en hausse de 63,6 % en données publiées par rapport à 2020 et en progression de 18,9 % par rapport à 2019. CPI a pour la première fois de son histoire franchi la barre des 100 M$ de chiffre d’affaires, notamment grâce aux facteurs suivants :

le rebond du taux de présence aux formations, aidé par l’adaptation de CPI aux formations virtuelles ;

un nombre de nouveaux Certified Instructors (CIs) et des volumes de renouvellements de certifications, supérieurs aux niveaux de 2019 ;

les lancements réussis de nouveaux programmes, notamment sur des sujets spécialisés tels que les traumatismes, l'autisme et des entraînements à des techniques physiques avancées ; et

la poursuite de l'évolution du mix vers des solutions digitales à destination des formateurs certifiés nouveaux et existants, tout en maintenant une composante en présentiel. La part des ventes de supports d’apprentissage pour les formations virtuelles a continué d’augmenter (environ 46 % du total des ventes), l’e-learning représentant désormais 35 % du total des volumes de supports d'apprentissage, contre 30 % en 2020 et 11 % en 2019.

Sur l'augmentation du chiffre d'affaires de +63,6 % en 2021 par rapport à 2020, +58,8 % sont attribuables à la croissance organique, +3,0 % à un retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA - ce facteur avait eu un impact de -1,9 M$ en 2020) et +1,8 % aux mouvements de change.

L'activité de CPI a bénéficié de la tendance favorable du retour en présentiel, les clients retrouvant un environnement de travail plus habituel notamment dans les secteurs hospitaliers et éducatifs. En conséquence, avec une force de vente étoffée, CPI a pu se renforcer sur ses marchés américains de prédilection et aussi conquérir de nouveaux marchés.

Cette forte croissance du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une hausse de l’EBITDA de 97,3 % sur un an à 51,5 M$16, conduisant à une marge d’EBITDA de 49,4 % en 2021. Par rapport à 2019, l’EBITDA est en hausse d’environ 30 %17 et la marge d’EBITDA en augmentation de 435 points de base.

Cette solide progression de la rentabilité s’explique principalement par la conversion en résultat d’un montant de chiffre d’affaires plus élevé grâce à une gestion efficace des coûts. En 2022, CPI a repris ses formations en présentiel, ce qui se traduira par des charges d’exploitation et de déplacements supérieures à celles enregistrées durant les formations hybrides fournies en 2020 et 2021.

Le niveau d'activité globalement élevé, associé à une bonne gestion des coûts, a permis de poursuivre le désendettement initié au cours des derniers mois, avec un niveau de levier ramené à 6,0x, soit nettement en-dessous du covenant de crédit 2021 de 10,5x, et en deçà de celui constaté au moment de l’acquisition de CPI par Wendel en 2019.

Au début de 2022, CPI a bien géré la vague Omicron, avec une quantité peu significative de programmes de formation sur site décalés au deuxième trimestre. CPI est confiant quant au retour de formations principalement sur site, les témoignages des clients confortant son opinion. Les investissements réalisés en 2021 devraient également soutenir la performance de 2022, notamment la recherche continue de nouvelles parts de marché et l’expansion géographique, ainsi que la diversification des programmes visant à étendre l’offre au-delà des secteurs dans lesquels les traumatismes sont monnaie courante.

IHS Towers – Des performances opérationnelles et financières toujours solides, combinées à de nombreuses initiatives renforçant sa position

(Déconsolidé depuis l’IPO)

Le chiffre d’affaires d’IHS s’élève à 1 579,7 M$ en 2021, contre 1 403,1 M$ en 2020, en hausse de 176,6 M$ ou de 12,6 % sur un an en données publiées, et en progression de 226,6 M$ ou de +16,1% en organique. La croissance organique a été principalement portée par les clauses d’inflation des prix, les amendements aux contrats existants et l’effet positif des mécanismes de révision en lien avec les frais indexés sur le change, ainsi que par l’ajout de nouveaux sites et de nouveaux locataires. La contribution de la croissance externe est de +2,4 % (34,0 M$). La hausse du chiffre d’affaires en organique sur la période a été partiellement contrebalancée par un impact défavorable des variations de change de -6,0 % (-84,0 M$).

L’EBITDA ajusté18 s’établit à 926,4 M$ en 2021, contre 819,0 M$ en 2020, conduisant à une marge d’EBITDA ajusté de 58,6 %, contre 58,4 % en 2020. La progression de l’EBITDA ajusté est principalement le reflet de la croissance du chiffre d’affaires, compensée par une augmentation sur un an du coût des ventes due principalement à la hausse des coûts de production d’électricité. Cette progression s’explique également par une baisse des frais administratifs liée essentiellement à une reprise sur provisions de créances clients.

À fin décembre 2021, la dette totale d’IHS s’élève à 2 985,2 M$. Au 31 décembre 2021, IHS présente 916,5 M$ de trésorerie et équivalents de trésorerie et son ratio d’endettement ressort à 2,2x19.

En janvier 2021, mars 2021 et avril 2021, IHS a finalisé et intégré l’acquisition de Skysites, de Centennial Colombia et de Centennial Brazil, respectivement. En avril 2021 et en octobre 2021, IHS a achevé la troisième étape et la quatrième étape de son acquisition de tours au Koweït, respectivement. En octobre 2021, IHS s’est implanté sur le marché égyptien grâce à la signature d’un accord de licence. En novembre 2021, IHS a finalisé sa transaction précédemment annoncée avec TIM S.A. (« TIM ») portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans FiberCo Soluções de Infraestrutura S.A. (« I-Systems ») et a signé des accords pour acquérir 5 709 tours de MTN en Afrique du Sud. À fin décembre 2021, avec un total de plus de 31 000 tours dans neuf pays et sur trois continents, IHS est le quatrième opérateur indépendant de tours télécoms dans le monde. En janvier 2022, IHS a annoncé l’acquisition du portefeuille de 2 115 tours de GTS SP5 au Brésil, opération qui lui permettra de devenir le troisième opérateur de tours télécoms sur le marché brésilien. IHS a renforcé son engagement en Afrique, tout en poursuivant sa stratégie de diversification, en capitalisant sur son implantation en Amérique latine et au Moyen-Orient et en continuant à investir significativement dans la croissance organique, y compris dans des technologies connexes à l’instar des « petites cellules » (small cells), des réseaux d’antennes distribuées (DAS) et de la fibre.

En octobre 2021, IHS a été introduite en bourse sur le New York Stock Exchange.

Perspectives 2022

Les objectifs financiers 2022 présentés ci-après reposent sur un certain nombre d’hypothèses que l’équipe de direction d’IHS considère comme étant raisonnables et reflètent les anticipations du groupe en date du 15 mars 2022. Pour en savoir plus sur les hypothèses retenues par la société, veuillez-vous référer à la communication financière d’IHS dans l’espace Relations investisseurs de son site web : https://www.ihstowers.com/investors

Indicateur Fourchette Chiffre d’affaires Entre 1 795 M$ et 1 815 M$ EBITDA ajusté20 Entre 960 M$ et 980 M$ Recurring Levered FCF (RLFCF)1 Entre 310 M$ et 330 M$ Capex Entre 500 M$ et 540 M$

Pour plus d’informations : https://www.ihstowers.com

Stahl – Le fort rebond de la croissance organique de +25,4 % a généré une belle croissance de 18 % de l’EBITDA. La marge d’EBITDA reste solide, grâce à une bonne gestion des coûts fixes, dans un environnement de hausse de coûts des matières premières, en particulier au second semestre. La génération de trésorerie reste excellente, conduisant à une nouvelle réduction de la dette nette.

(Intégration globale)

Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, réalise un chiffre d’affaires de 831,3 M€ en 2021, en hausse de 24,2 % par rapport à 2020 et supérieur au niveau prépandémie de 2019. La croissance organique atteint 25,4 %. L’effet des variations des taux de change s’est élevé à -1,2 %.

Après une année 2020 difficile, Stahl a observé un rebond progressif de son activité à partir du troisième trimestre 2020, malgré les perturbations qui ont eu lieu sur les marchés finals automobiles. Cette reprise s’est traduite par une augmentation du carnet de commandes et par une hausse des volumes dans quasiment toutes les zones géographiques et marchés finals, notamment soutenus par le mouvement de reconstitution des stocks dans plusieurs industries. La croissance a été particulièrement soutenue en Asie-Pacifique. En outre, l’activité Automobile de Stahl a continué à bien se redresser par rapport à 2020, bien qu’ayant été impacté par des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement des marchés automobiles au second semestre 2021.

L’EBITDA21 2021 s’élève à 179,9 M€, soit une marge d’EBITDA de 21,6 %. Stahl a été en mesure de maintenir une base de coûts fixes basse sur l’ensemble de l’année (inférieure à celle de 2019), grâce au fort engagement de son management et à la résilience de son modèle économique. Cependant, les coûts variables ont été impactés par une hausse des prix des matières premières sans précédent, très marquée depuis le second semestre, conduisant à une détérioration de la marge. Des mesures de hausses de prix ont été mises en place dans les divisions Leather Chemicals et Performance Coatings mais elles ne sont pas pleinement reflétées dans les résultats 2021. La société poursuit sa gestion de l’augmentation des coûts des intrants (matières premières, services de transport et énergie) en prenant les mesures appropriées, si nécessaires, afin de préserver sa profitabilité.

Stahl a maintenu une forte génération de trésorerie, notamment grâce au bon niveau de son EBITDA. Ainsi, au 31 décembre 2021, la dette nette22 de Stahl s’élève à 176,2 M€, en baisse de 68,8 M€ en cumul annuel. Le niveau de levier23 rapporté est de 0,8 fois l’EBITDA au 31 décembre 2021.

Le 11 mars 2021, Stahl a annoncé la nomination de Maarten Heijbroek en qualité de nouveau directeur général du groupe. Maarten Heijbroek a pris ses fonctions le 1er juillet 2021. Il succède à Huub van Beijeren, qui est parti à la retraite à la fin du mois de juin 2021.

Stahl s’est vu décerner par EcoVadis en juillet une médaille d’or en récompense de ses efforts en matière de développement durable, la faisant ainsi figurer dans le Top 5 % des entreprises évaluées par cet organisme. En 2020, Stahl avait reçu une médaille d’argent. L’objectif 2030 de Stahl est de conserver sa médaille d’or EcoVadis grâce à des améliorations continues.

En novembre 2021, Stahl a annoncé qu’elle élargirait ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour couvrir le scope 3. Cette initiative témoigne de l’engagement pris par Stahl d’aligner sa stratégie sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat de 2015, actualisés à l’occasion de la COP26 qui s’est récemment tenue à Glasgow.

Tarkett - Croissance soutenue des ventes, en particulier au quatrième trimestre - Rentabilité pénalisée par l’inflation - Poursuite des hausses de prix de vente

(Mise en équivalence depuis le 07/07/2021)

Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 2 792 millions d’euros, en hausse de 6,0 % par rapport à 2020. La croissance organique s’établit à 6,4 %, ou 8,0 % en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI (Communauté des Etats Indépendants) déployées pour contrer l’inflation des coûts d’achats (en CEI, les ajustements de prix sont historiquement exclus du calcul de la croissance organique, car mis en place pour compenser les fluctuations des devises). L’effet des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l’ensemble des segments est en moyenne de +3,5 % en 2021 par rapport à l’année précédente.

L’EBITDA ajusté s’est élevé à 229,0 millions d’euros en 2021, soit 8,2 % du chiffre d’affaires, par rapport à 277,9 millions d’euros en 2020, soit 10,6 % du chiffre d’affaires. La croissance des volumes vendus a contribué favorablement à l’EBITDA pour 20 millions d’euros. Mais l’effet de l’inflation des matières premières, de l’énergie et du transport s’est accéléré au second semestre et a conduit à une hausse sans précédent des coûts d’achat de 178 millions d’euros, dans un contexte d’offre contrainte et de demande très soutenue, venant s’ajouter à la hausse des prix du pétrole et des autres énergies. Les hausses de prix de vente ont permis d’amoindrir l’effet de l’inflation et se sont élevées à 93 millions d’euros.

L’endettement financier net est stable à 475,7 millions d’euros à fin décembre 2021 (473,8 millions d’euros à fin décembre 2020) incluant une hausse liée à l’effet change sur la dette en dollar. Le levier d’endettement s’établit à 2,1x l’EBITDA ajusté à fin décembre 2021. En complément de cette structure financière solide, le Groupe dispose à la fin de l’exercice d’un niveau significatif de liquidités de 628,7 millions d’euros à fin décembre 2021, comprenant le RCF non tiré pour 350,0 millions d’euros, d’autres lignes de crédit confirmées et non confirmées pour 73,3 millions d’euros et une trésorerie de 205,4 millions d’euros.

Prévisions 2022 :

Tarkett anticipait une poursuite de la reprise progressive des volumes en 2022 et une inflation des coûts d’achat d’environ 220 M€, que de nouvelles hausses de prix doivent permettre de compenser intégralement.

La situation en Russie et en Ukraine a des implications sur l’activité du Groupe dans la région CEI et sur sa performance globale, bien qu’il soit encore trop tôt pour en quantifier les impacts. La Russie représente environ 10 % des ventes totales de Tarkett en 2021. La sécurité des salariés qui peuvent être exposés au conflit est la priorité absolue.

Tarkett représentait au 31 décembre 2021 environ 1,9 % de l’Actif Brut Réévalué de Wendel.

Pour plus d’information : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

Wendel Lab : accélération du développement via de nouveaux capitaux engagés et des recrutements

Avec le Wendel Lab, Wendel souhaite davantage s'exposer à des sociétés de très forte croissance. Cette structure, lancée en 2013, a jusqu’ici principalement souscrit des engagements auprès de plusieurs fonds d'investissement technologiques de grande qualité. Dans le cadre de sa feuille de route stratégique 2021-2024, Wendel a annoncé que cette catégorie d'actifs avait vocation à représenter 5 à 10 % de son actif net réévalué à terme.

L’objectif actuel du Wendel Lab est double :

− la diversification du portefeuille de Wendel, en s'exposant à des actifs à forte croissance, généralement à composante digitale ou possédant des modèles d'affaires disruptifs, et

− le développement de l’expertise des équipes Wendel et de celles de ses sociétés de portefeuille en termes d’innovations technologiques pouvant impacter ou améliorer le profil de création de valeur du Groupe

En 2021, 49 M€ de nouveaux capitaux ont été engagés. Depuis le début de l’année 2022, 21 M€ supplémentaires ont déjà été engagés dans des fonds ciblant des valeurs technologiques récemment levés par Andreessen Horowitz (A16Z), Insight Partners et Kleiner Perkins. Ces sociétés de capital-investissement sont gérées par des investisseurs spécialisés sur les valeurs technologiques jouissant d’une très grande renommée. Le total des engagements à fin 2021 s’élève à 115 M€, dont environ 70 % ont déjà été appelés.

Au début de l’année 2022, Wendel a annoncé sa décision de renforcer son activité dédiée au financement des entreprises à forte croissance, au travers de deux initiatives complémentaires pilotées par Jérôme Michiels qui conserve ses fonctions de Directeur général adjoint et de Directeur financier de Wendel.

Outre ses investissements au sein de fonds et de fonds de fonds, le Wendel Lab recherchera, comme annoncé, des opportunités d’investissement et de co-investissement en direct au sein de start-ups, au travers de son activité « Growth ». Pour réaliser ces investissements directs, à l’image de celui réalisé en 2019 dans AlphaSense, le Wendel Lab s’appuiera sur une nouvelle équipe constituée de deux professionnels expérimentés de cette classe d’actifs, dont Antoine Izsak, qui a rejoint Wendel au début du mois de février en tant que Head of Growth Equity. Antoine Izsak était précédemment Directeur d’investissement chez Bpifrance.

Actif net réévalué de Wendel : 188,1 € par action au 31 décembre 2021

L’actif net réévalué de Wendel au 31 décembre 2021 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie24 et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué (ANR) s’élève à 8 419 M€, soit 188,1 € par action au 31 décembre 2021 (détail annexe 1 ci-après), contre 159,1 € par action au 31 décembre 2020, ce qui correspond à une hausse de 18,3 % en 2021. La décote sur l’ANR au 31 décembre 2021 ressort à 45,6 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 31 décembre 2021.

Renouvellement d’un mandat et nomination d’un nouveau membre au Conseil de surveillance soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale 2022

Il sera proposé aux actionnaires de renouveler le mandat de Franca Bertagnin Benetton pour une nouvelle période de quatre ans en tant que membre indépendant du Conseil de surveillance et membre du Comité d’audit, des risques et de la conformité.

Guylaine Saucier, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale du 16 juin 2022, a fait part de son intention de ne pas renouveler son mandat. Le Conseil de surveillance la remercie vivement pour sa remarquable contribution aux travaux du Conseil depuis plus de douze ans, dont onze années en tant que Présidente du Comité d’audit, des risques et de la conformité.

Il sera proposé aux actionnaires de nommer William D. Torchiana, de nationalité américaine, comme nouveau membre indépendant du Conseil de surveillance. William Torchiana apportera au Conseil sa connaissance du milieu des affaires américain et son expérience en matière d’opérations complexes et de gouvernance. Sous réserve de sa nomination, William Torchiana intègrera le Comité d’audit, des risques et de la conformité, ainsi que le Comité de gouvernance et du développement durable.

Autres événements significatifs en 2021

Intégration d’objectifs ESG dans les conditions financières du crédit syndiqué non tiré de 750 M€

Wendel a signé un avenant à son crédit syndiqué (non tiré actuellement) d’un montant de 750 M€ et de maturité octobre 2024, afin d’y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Des éléments mesurables de la performance extra-financière de Wendel et de ses sociétés en portefeuille sont par conséquent désormais pris en compte dans le calcul du coût de ce crédit syndiqué. Ils sont alignés avec certains objectifs ESG quantitatifs que le Groupe a fixés dans sa feuille de route ESG 2023.

Les trois critères extra-financiers sélectionnés pour être intégrés au calcul du coût du financement du crédit syndiqué sont les suivants :

la réalisation systématique de due diligences ESG pour les nouveaux investissements réalisés directement par Wendel et la mise en place par les sociétés contrôlées de son portefeuille d’une feuille de route ESG ;

l’évaluation et la mise en place de plans d’action sur le risque climat et l’empreinte carbone au niveau des sociétés contrôlées du portefeuille ; et

l’atteinte à fin 2023 d’un pourcentage minimum total de 30 % de femmes parmi les administrateurs nommés par Wendel au sein des sociétés du portefeuille et de certaines holdings du Groupe.

Ces critères seront évalués annuellement par un organisme tiers indépendant et donneront lieu le cas échéant à des ajustements de marge du crédit syndiqué.

Wendel s’associe à la famille Deconinck pour le rachat de titres de la société Tarkett et appuyer le développement de la société

Dans le cadre de sa stratégie d’investissement 2021-2024, Wendel s’est associée à la famille Deconinck au sein de Tarkett Participation pour appuyer le développement de Tarkett. Cet investissement s’est accompagné d’une offre pour l’acquisition de titres Tarkett. Selon les termes du partenariat, Wendel détiendra jusqu’à 30 % de Tarkett Participation, aux côtés de la famille Deconinck, qui conservera le contrôle de la société.

Le 26 octobre 2021, Tarkett Participation a annoncé détenir directement et indirectement 90,41 % du capital de Tarkett (contre 86,27 % à l’issue de la clôture de l’offre publique d’achat simplifié le 9 juillet 2021). Les actionnaires minoritaires de Tarkett détiennent désormais moins de 10 % du capital et des droits de vote.

Tarkett Participation pourrait étudier un éventuel retrait de la cote le moment venu conformément à la réglementation applicable mais cette éventualité n’est pas d’actualité. Tarkett Participation est une société contrôlée par la famille Deconinck.

Wendel a investi un montant total de 222 M€ pour une participation totale de 25,9 % au capital de Tarkett Participation, représentant 23,4 % du capital de Tarkett.

Josselin de Roquemaurel, Directeur général adjoint et Directeur associé, a rejoint le Conseil de surveillance de Tarkett SA le 29 juillet 2021 en qualité de censeur.

Nouvelle amélioration du profil de la dette et de la structure financière de Wendel

La dette brute à fin décembre 2021 s’élève à 1 619 M€, avec une position de trésorerie nette de 650 M€, conduisant à une dette nette de 969 M€. Le ratio LTV s’établit à 10,3 %. Pro forma de la cession de Cromology et de la transaction ACAMS, la dette nette se serait établie à 378 M€ et le ratio LTV ressortirait à 4,3 %, à fin décembre 2021.

Wendel annonce aujourd’hui exercer son option de remboursement anticipé de l’intégralité des obligations à échéance octobre 2024 d’un montant en principal de 500 millions d’euros (ISIN FR0012199156) et portant intérêt au taux de 2,750 % à un prix déterminé conformément aux dispositions prévues dans les prospectus obligataires. Cette opération permettra d’étendre la maturité et d’améliorer encore le coût moyen de la dette Wendel. Pro forma de l’émission obligataire de 300 millions d’euros réalisée en janvier 2022 et de cette opération la maturité moyenne de la dette de Wendel serait allongée à 7.2 25 ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7 %.

ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7 %. Liquidité totale de 1,4 Md€ au 31 décembre 2021, dont 650 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée). Pro forma de l’émission de 300 M€ de janvier 2022, de la cession de Cromology, de la transaction ACAMS et du remboursement de l’obligation à échéance 2024, la liquidité totale se monterait à environ 1,8 Md€26.

S&P a confirmé la notation BBB avec perspective stable de Wendel et a indiqué que l’importante marge de manœuvre financière du groupe lui permettait d’absorber de nouveaux investissements

En février 2021, S&P a conclu sa revue analytique en confirmant la notation « BBB » de Wendel. Au cours de l’année 2021 et au début de 2022, l’agence de notation a indiqué dans ses publications que Wendel disposait d’une importante marge de manœuvre financière pour absorber de nouveaux investissements.

Moody’s a confirmé la notation Baa2 avec perspective stable de Wendel

Moody’s a, pour sa part, actualisé son analyse crédit en août 2021. L’agence a confirmé la notation Baa2 de Wendel, citant la cohérence et la prudence de la stratégie suivie par le Groupe, ainsi que sa politique financière prudente, illustrée par un très faible niveau d’endettement, qui, selon Moody’s, devrait se maintenir à un bas niveau au travers des cycles du marché.

Les notations de Moody’s et de S&P, de « Baa2 » et « BBB », respectivement, se situent un cran au-dessus du seuil « Investment Grade ».

Notations extra-financières : Wendel continue de bénéficier d’excellentes notations

Amélioration de la note de Wendel dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe

Wendel reste incluse dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe et a amélioré sa note CSA (Corporate Sustainability Assessment) S&P Global.

À la suite de l’évaluation des résultats au questionnaire Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2021 publiée en date du 12 novembre 2021, Wendel a obtenu une note de 76/100 dans la catégorie des sociétés financières diversifiées, ce qui représente un gain de 5 points par rapport à l’évaluation de 2020 (71/100) et positionne Wendel nettement au-dessus de la moyenne de son secteur (27/100).

Cette progression dans le classement est principalement attribuable à l’obtention de meilleures notes sur les thématiques de la cybersécurité, de la protection des droits de l’homme et de lutte contre le changement climatique.

En outre, Wendel est notée AA par MSCI, classée en « negligible risk » par Sustainalytics, notée B- par CDP et notée 75/100 par Gaïa Rating.

Événements significatifs en 2022

Acquisition par Wendel d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists »), la plus grande organisation au monde dédiée à la lutte contre la criminalité financière

Le 10 mars 2022, Wendel a finalisé l’acquisition d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists » ou la « Société ») auprès d’Adtalem Global Education (NYSE : ATGE), transaction qui avait été annoncée le 24 janvier 2022. Wendel a investi environ 338 M$ en fonds propres et détient environ 98 % du capital de la société, aux côtés du management de la société et d’un actionnaire minoritaire.

ACAMS est le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent (« Anti Money Laundering/AML ») et de la prévention de la criminalité financière. ACAMS a développé un très vaste réseau mondial avec plus de 90 000 membres dans 175 juridictions. Parmi ces membres, plus de 50 000 professionnels ont obtenu une certification CAMS - une qualification AML reconnue – qui promeut l’éducation continue en participant à des conférences, à des webinaires et à d’autres opportunités de formation.

La société emploie environ 275 personnes, principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong, au service de sa base de clients internationaux.

Finalisation de la cession de Cromology

À la suite de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel a annoncé le 21 janvier 2022 avoir finalisé la cession de Cromology à DuluxGroup, une filiale de Nippon Paint Holdings Co., Ltd. Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession de 896 M€, soit 358 M€ de plus que sa valorisation de la société dans l’ANR publié avant l’annonce de la transaction, soit le 30 juin 2021.

Cette transaction est une étape importante dans la feuille de route 2021-2024 de Wendel, et sa stratégie de redéploiement de son capital vers des actifs de croissance.

Exposition directe du portefeuille de Wendel aux incertitudes actuelles

Wendel suit de très près l’évolution de la situation en Ukraine et ses conséquences potentielles, dont l’impact financier le plus matériel, parmi d’autres impacts, pourrait provenir d’un renchérissement des structures de coûts de nos sociétés, des matières premières, approvisionnements et salaires si ceux-ci n’étaient pas répercutés suffisamment rapidement dans les prix de vente comme nos sociétés ont su le faire en 2021. Wendel suit également l’évolution de l’épidémie de Covid en Asie, et particulièrement en Chine.

L’exposition économique directe de Wendel à la Russie et à l’Ukraine est limitée à environ 1%27, la sécurité des collaborateurs locaux pouvant être exposés au conflit étant prioritaire.

Pour rappel, l’exposition directe du Groupe à la Russie et à l’Ukraine, via ses sociétés, est la suivante :

Part de CA 2021 en Russie et Ukraine

(% total de CA) Actifs cotés Bureau Veritas (46 % de l’ABR28) <1 % IHS Towers (7.5 % de l’ABR) 0 % Tarkett (1.9 % de l’ABR) c.10 % Actifs non cotés (37 % de l’ABR) Constantia Flexibles <5 % Stahl c.1 % CPI c. 0 % Trésorerie nette (6,5 % de l’ABR) 0 % ACAMS c. 0 %

Retour aux actionnaires et dividende

Un dividende ordinaire de 3,0 euros par action au titre de l’exercice 2021, en hausse de 3,4 %, sera proposé à l’Assemblée générale du 16 juin 2022, représentant un rendement de 2,85 %29

En ce qui concerne les rachats d’actions réalisés par Wendel, 42,4 M€ d’actions ont été rachetées en 2021 et au début de l’année 2022. La société annonce qu’elle poursuivra les rachats d’actions en 2022.

Annexe 1 : ANR au 31 décembre 2021 de 188,1 € par action

(en millions d’euros) 31.12.2021 31.12.2020 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 5 559 3 599 Bureau Veritas 160,8/160,8 M 28,7 € / 22,4 € 4 616 3 599 IHS 63 M 13,5 $ 748 N/A Tarkett 18,6 € 195 N/A Participations non cotées (2) 3 732 3 910 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 97 74 Trésorerie et placements financiers (4) 650 1 079 Actif Brut Réévalué 10 038 8 662 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 619 - 1 548 Actif Net Réévalué 8 419 7 114 Dont dette nette - 969 - 468 Nombre d’actions au capital 44 747 943 44 719 119 Actif Net Réévalué par action 188,1 € 159,1 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 102,3€ 97,9 € Prime (Décote) sur l’ANR - 45,6% - 38,5%

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020.

(2) Participations non cotées (Cromology, Stahl, IHS au 31 décembre 2020, Constantia Flexibles, CPI, investissements indirects et dettes). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16.

(3) Dont 1 116 456 actions propres Wendel au 31 décembre 2021 et 900 665 au 31 décembre 2020.

(4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings, ils comprennent au 31 décembre 2021 0,4 Md€ de trésorerie disponible et 0,3 Md€ de placements financiers liquides disponibles.

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 360 du document de référence 2020.





Annexe 2 : Tableau de rapprochement du résultat économique et du résultat comptable

2021 Mises en équivalence Total Groupe En millions d’euros Bureau Veritas Constantia Flexibles Cromology Stahl CPI IHS Tarkett Wendel & Holdings Résultat net des activités Chiffre d'affaires 4 981,1 1 630,4 - 831,3 88,2 7 503,9 EBITDA (1) N/A 201 - 179,9 43,6 Résultat opérationnel ajusté (1) 801,8 82,1 - 153,2 35,7 1 072,8 Autres éléments opérationnels récurrents 2,0 - 1,5 0,4 Résultat opérationnel 801,8 84,1 - -154,7 36,1 -73,8 1 002,9 Coût de l'endettement financier net -73,6 -14 - -14,6 -24,4 -33,7 -160,4 Autres produits et charges financiers 0,4 -1,7 - 14,3 -0,2 -3,9 8,9 Charges d'impôt -219,3 -17,5 - -40,4 -3,8 - -281 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - - - - 27,7 3 - 30,7 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou destinées à être cédées - - 52,4 - - - 52,4 Résultat net récurrent des activités 509,2 50,9 52,4 113,9 7,8 27,7 3 -111,3 653,7 Résultat net récurrent des activités - part des minoritaires 337,9 20,2 2,7 36,5 0,3 - - - 397,5 Résultat net récurrent des activités - part du Groupe 171,4 30,8 49,7 77,4 7,5 27,7 3 -111,3 256,2 Résultat non récurrent Résultat opérationnel -83 -50,7 - -23,2 -18,4 -18 (2) -193,2 Résultat financier - -2,5 - -30,6 (5) - 24,5 (3) -8,6 Charges d'impôt 20 12,9 - 13,7 6 - 52,6 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - - - - -18,8 -5,9 913,5 (4) 888,9 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou destinées à être cédées - - -17,5 0,6 - - -16,9 Résultat net non récurrent -63 -40,3 -17,5 -39,5 -12,3 -18,8 -5,9 920 722,6 dont : - Éléments non récurrents -12 -8,6 -17,5 -24,2 -0,1 -10,9 -0,5 920 846,3 - Effets liés aux écarts d'acquisition -47,3 -31 - -15,3 -12,3 - -5,4 - -111,2 - Dépréciation d'actifs -3,8 -0,7 - - - -7,9 - - -12,4 Résultat net non récurrent - part des minoritaires -41,7 -15,8 -0,9 -12,7 -0,5 - 3,5 -68 Résultat net non récurrent - part du Groupe -21,3 -24,5 -16,6 -26,9 -11,9 -18,8 -5,9 916,4 790,6 Résultat net consolidé 446,2 10,6 34,9 74,4 -4,6 8,9 -2,9 808,8 1376,4 Résultat net consolidé - part des minoritaires 296,1 4,4 1,8 23,8 -0,2 - - 3,5 329,5 Résultat net consolidé - part du Groupe 150,1 6,3 33,1 50,6 -4,4 8,9 -2,9 805,2 1046,9

Avant l’impact des allocations d’écarts d’acquisitions, les éléments non récurrents et les management fees. Ce poste intègre l’impact des liquidités liées aux mécanismes de co-investissement d’IHS à hauteur de –8,8 M€ Ce poste intègre les impacts de la variation positive de juste valeur et des cessions des actifs financiers de Wendel Lab nettes d’impôts pour 44,5 M€. Il inclut également la prime de remboursement anticipé de l’obligation 2023 pour –8 M€ ainsi que la variation de juste valeur liée aux couvertures de change mises en place par Wendel pour –6 M€ Ce poste intègre l’impact du résultat de déconsolidation d’IHS Ce poste intègre l’impact de change de la période pour –32 M€

Annexe 3 : Tableau de synthèse des principaux agrégats avant et après application de la norme IFRS 16

(en millions) CA EBITDA (EBIT pour IHS) Dette nette FY 2020 FY 2021 FY 2020 avant IFRS 16 FY 2020 après IFRS 16 FY 2021 avant IFRS 16 FY 2021 après



IFRS 16 FY 2021 avant IFRS 16 FY 2021 après



IFRS 16 Stahl 669,4€ 831,3€ 149,1€ 152,3€ 176,8€ 179,9€ 161,3€ 176,2€ Constantia Flexibles 1 505,3€ 1 603,4€ 174,8€ 189,4€ 191,4€ 201,0€ 363,2€ 400,3€ CPI 63,8$ 104,3$ 25,1$ 26,1$ 50,4$ 51,5$ 318,6$ 322,6$











1 Plus haut historique atteint par l’actif net réévalué par action : 189,1 € au 30 juin 2021

2 En hause de 20,1 % en réintégrant le dividende de 2,90 € par action versé en 2021, en hausse de 18,3 % en incluant le paiement du dividende et en hausse de +27% hors impact de la baisse du cours d’IHS

3 Environ 338 M$ à un taux de 1,112 EUR/USD

4 En date du 18 mars 2022

5 dont environ 1Md€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

6 Ce ratio est basé soit sur le ratio d'éligibilité de la taxonomie du chiffre d'affaires (pour Stahl), soit sur d'autres ratios mesurant la contribution à des objectifs environnementaux ou sociaux autres que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique (objectifs environnementaux actuellement couverts par la taxonomie de l'UE).

7 Sur la base d’un prix de l’action à 105,4 € au 31 décembre 2021





Cromology est classée en actifs destinés à être cédés en conformité avec la norme IFRS 5 ; de ce fait, elle est exclue du chiffre d’affaires consolidé sur les deux périodes.





9 Marge opérationnelle ajustée à taux de change constant.

10 Flux net de trésorerie généré par l’activité / Résultat opérationnel ajusté, en moyenne sur la période.

11 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

12 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

13 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO 2 équivalent par employé et par an pour les émissions nettes correspondant aux scopes 1, 2 et 3 (émissions relatives aux déplacements professionnels).

14 EBITDA après impact de la norme IFRS 16. Hors impact de la norme IFRS, l’EBITDA s’établit à 191,4 M€

15 Après impact de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, la dette nette s’élève à 363,2 M€

16 EBITDA après impact de la norme IFRS 16. Hors impact de la norme IFRS, l’EBITDA s’établit à 50,4 M$.

17 Hors impact de la norme IFRS 16 du fait de la disponibilité des données en 2019

18 L’EBITDA ajusté est une donnée financière non IFRS. Pour de plus amples informations et une réconciliation avec les données IFRS les plus comparables, veuillez-vous référer à la partie intitulée « Use of Non-IFRS Financial Measures » du communiqué de presse d’IHS.

19 Le ratio d’endettement net consolidé est calculé sur la base de l’EBITDA ajusté des douze derniers mois pro forma des acquisitions.

20 L’EBITDA ajusté et le RLFCF sont des données financières non IFRS. Pour de plus amples informations et une réconciliation avec les données IFRS les plus comparables, veuillez consulter la partie intitulée « Use of Non-IFRS Financial Measures » du communiqué de presse d’IHS. IHS n’est pas en mesure de fournir sans efforts déraisonnables une réconciliation de l’EBITDA ajusté et du RLFCF avec (la perte)/le bénéfice et la trésorerie provenant des activités opérationnelles, respectivement, pour les périodes présentées ci-dessus, eu égard aux incertitudes entourant les coûts et charges susceptibles d’être encourus à l’avenir, ainsi que leur variabilité potentielle, incluant, dans le cas de l’EBITDA ajusté, les frais liés aux rémunérations en actions, les coûts de financement et les frais d’assurance, et, dans le cas du RLFCF, la variation nette du besoin en fonds de roulement, les charges hors exploitation et la dépréciation des stocks.

21 EBITDA incluant l’impact d’IFRS 16. L’EBITDA hors impact of IFRS 16 était de 176,8 M€

22 Dette nette incluant IFRS 16, la dette nette hors IFRS 16 était de 161,3 M€

23 Ratio de levier financier selon la définition de la documentation de crédit

24 La méthodologie de calcul de l’ANR de Wendel est décrite en page 332 du Document d’enregistrement universel 2020

25 En date du 18 mars 2022

26 dont environ 1Md€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

27 Exposition de la valeur d’entreprise des sociétés du Groupe selon la ventilation des chiffres d’affaires 2021. Les valeurs d’entreprise sont calculées sur la base de l’ANR au 31 décembre 2021.

28 ABR: Actif Brut Réévalué, tel que calculé dans l’ANR de Wendel au 31/12/2021

29 Sur la base d’un prix de l’action à 105,4 € au 31 décembre 2021





