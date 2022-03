KBC Groupe: Aleš Blažek nouveau CEO de ČSOB, division tchèque du groupe KBC

English Dutch French

Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée* - Publication d’informations privilégiées

Bruxelles, le 18 mars 2022 (08 heures CET)

Aleš Blažek nouveau CEO de ČSOB, division tchèque du groupe KBC.

Avec effet au 5 mai 2022, le Groupe KBC apportera le changement suivant à la composition de son Comité de direction :

John Hollows, CEO division tchèque , (qui a atteint la limite d'âge légale l'année dernière), prendra sa retraite après une carrière de près de 26 ans chez KBC.



, (qui a atteint la limite d'âge légale l'année dernière), prendra sa retraite après une carrière de près de 26 ans chez KBC. Sur avis du Comité de nomination de KBC Groupe, le Conseil d'administration a nommé Aleš Blažek, l'actuel CEO de KBC Bank Ireland , au Comité de direction et successeur de John Hollows en tant que CEO de la division tchèque.



, au Comité de direction et successeur de John Hollows en tant que CEO de la division tchèque. La nomination d'Aleš Blažek en tant que CEO de la division tchèque a été approuvée par la Banque nationale tchèque. Son approbation en tant que membre du comité de direction de KBC Groupe (KBC Banque et KBC Assurances) est encore soumise à l'approbation de la Banque Nationale de Belgique et de la Banque Centrale Européenne.



Le successeur d'Aleš Blažek en tant que CEO de KBC Bank Ireland a été identifié et sera annoncé sous peu, dès que sa nomination ait été approuvée par la Banque centrale européenne.

Koenraad Debackere, président du Conseil d'administration de KBC Groupe, a commenté l'annonce d'aujourd'hui comme suit : "Au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement John Hollows pour son engagement inlassable et sa contribution significative à notre groupe dans ses différents rôles et dans diverses entités à l'étranger, et en particulier en République tchèque ces dernières années. Nous sommes vraiment reconnaissants à John pour ses efforts dans la mise en œuvre des piliers de la stratégie de KBC dans notre division tchèque. Des progrès considérables ont été réalisés et des résultats ont été obtenus dans tous les domaines de la transformation, en particulier la transformation numérique et l'innovation. John a également véritablement adopté et vécu les valeurs de KBC.

Je suis ravi d'accueillir son successeur Aleš. Je suis convaincu que ses connaissances approfondies et sa vaste expérience internationale dans le secteur financier, ainsi qu'en tant que CEO de KBC Bank Ireland à un moment crucial de son histoire, l'aideront à diriger la division tchèque dans la période difficile de changements sans précédent, d'innovation et de transformation numérique que nous traversons actuellement."

Johan Thijs, CEO du groupe KBC, a explicitement remercié John Hollows : 'Avec mes collègues du Comité de direction, je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude à John, qui prend sa retraite, pour sa longue carrière et ses performances exceptionnelles. Je suis convaincu que la division tchèque et ses différentes parties prenantes ont bénéficié de la vaste expérience internationale de John, de ses solides résultats, de sa vision stratégique et de ses qualités exceptionnelles de leader. Je travaille en étroite collaboration avec John au sein du Comité de direction depuis plusieurs années et je l'apprécie comme un ami. Mes collègues et moi-même lui sommes extrêmement reconnaissants pour les années de dévouement qu'il a consacrées à nos clients et à notre personnel dans ses différents rôles, ainsi que pour son soutien, son engagement inconditionnel et son importante contribution au développement de notre groupe. Nous souhaitons à John le meilleur pour l'avenir".

Johan Thijs a également félicité Aleš pour sa nomination en tant que CEO de la division tchèque du groupe KBC et l'a accueilli au sein du comité de direction du groupe KBC : " Je suis également ravi qu'Aleš ait accepté de succéder à John en tant que CEO de la division tchèque. Alors que l'expérience client, l'innovation et la transformation numérique sont devenues des priorités absolues, l'expérience d'Aleš chez KBC Bank Ireland et, plus tôt, en tant que responsable des données et de la stratégie chez ČSOB, s'avérera précieuse dans son nouveau rôle de CEO en République tchèque et pour faire passer la transformation numérique de nos opérations dans ce pays au niveau supérieur. Au fil des années, Aleš a constamment démontré qu'il possédait la bonne combinaison d'expérience, de compétences en matière de leadership et de compréhension profonde de notre activité pour amener notre division tchèque à davantage de croissance et de prospérité, au bénéfice de toutes les parties prenantes."

Aleš Blažek (né en 1972). Après avoir obtenu une master en droit à la faculté de droit de l'Université Charles de Prague en 1997, Aleš a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’associé au bureau de Prague de White & Case. De 2000 à 2007, il a travaillé chez Citigroup à Prague et à Londres, où il a occupé de nombreux postes de direction juridique dans le domaine de la banque d'affaires et d'investissement. En 2007, il a rejoint GE Capital et a occupé le poste de directeur juridique de GE Capital International, responsable des services juridiques de toutes les activités de GE Capital en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et membre de l'équipe de direction. Il a rejoint ČSOB à Prague dans la division tchèque du groupe KBC en 2014 en tant que chef du département juridique, responsable des services juridiques et réglementaires et de la gouvernance d'entreprise. En avril 2019, il est devenu responsable des données et de la stratégie de ČSOB. À ce titre, il a participé étroitement à la préparation et à la révision de la stratégie du Groupe ČSOB. Il était également responsable de la gestion de l'infrastructure de données du groupe ČSOB. En 2021, il a été nommé CEO de KBC Bank Ireland.

Il est marié et père de cinq enfants.

John Hollows (né en 1956) est diplômé en droit et en économie de l'université de Cambridge. Entre 1978 et 1991, il a travaillé au siège de la Barclays Bank à Londres, puis comme Country Manager de la Barclays Bank à Taiwan de 1991 à 1995. Il a rejoint KBC Banque en 1996 en tant que Country Manager des opérations de Shanghai et, en 1999, il est devenu Directeur pour la région Asie-Pacifique, où il était responsable de dix agences dans six pays. Il a été nommé CEO de K&H Bank (Hongrie) en 2003. En 2006, il est devenu directeur général de la division bancaire Europe centrale et orientale du groupe KBC. En 2009, il a été nommé membre du comité de direction du groupe KBC et CEO de la division Europe centrale et orientale et Russie. En 2010, il est devenu Chief Risk Officer du groupe KBC. Depuis 2014, il est CEO de la division tchèque de KBC Groupe.

John est marié et a quatre enfants.

