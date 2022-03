KBC Groep: Aleš Blažek : nieuwe CEO van ČSOB, Tsjechische divisie KBC Groep

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* - Bekendmaking van Voorwetenschap

Brussel, 18 maart 2022 (8 uur CET)

Aleš Blažek : nieuwe CEO van ČSOB, Tsjechische divisie KBC Groep.

Met ingang van 5 mei 2022 zal KBC Groep de volgende wijziging aanbrengen in de samenstelling van zijn Directiecomité:

- John Hollows, CEO van de Tsjechische Divisie, (die vorig jaar de wettelijke leeftijdsgrens heeft bereikt), gaat met pensioen na een carrière van bijna 26 jaar bij KBC.

- Op aanbeveling van het Benoemingscomité van KBC Groep heeft de Raad van Bestuur Aleš Blažek, de huidige CEO van KBC Bank Ireland, benoemd tot lid van het Directiecomité en opvolger van John Hollows als CEO van de Tsjechische Divisie.

- De benoeming van Aleš Blažek als CEO van de Tsjechische Divisie is goedgekeurd door de Tsjechische Nationale Bank. Zijn goedkeuring als lid van het directiecomité van KBC Groep (KBC Bank en KBC Verzekeringen) is nog onderworpen aan de goedkeuring van de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank.

- De opvolger van Aleš Blažek als CEO van KBC Bank Ireland is aangeduid en zal binnenkort worden bekendgemaakt nadat zijn benoeming is goedgekeurd door de Europese Centrale Bank.

Koenraad Debackere, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, lichtte de aankondiging van vandaag als volgt toe: "Namens de Raad van Bestuur wil ik John Hollows oprecht bedanken voor zijn onvermoeibare inzet en belangrijke bijdrage aan onze groep in zijn verschillende functies en bij diverse entiteiten in het buitenland, en de laatste jaren in het bijzonder in Tsjechië. Wij zijn John oprecht dankbaar voor zijn inspanningen om de pijlers van KBC's strategie in onze Tsjechische Divisie te implementeren. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt en er zijn resultaten neergezet op alle gebieden van transformatie, met name digitale transformatie en innovatie. John heeft ook echt de KBC-waarden omarmd en beleefd.

Ik ben verheugd om zijn opvolger Aleš te verwelkomen. Ik ben ervan overtuigd dat zijn diepe inzichten en verregaande en uitgebreide internationale ervaring in de financiële sector en als CEO van KBC Bank Ireland op een cruciaal moment in haar geschiedenis, hem zullen helpen om de Tsjechische Divisie te leiden doorheen de uitdagende tijden van ongekende verandering, innovatie en digitale transformatie die we momenteel doormaken."

Johan Thijs, CEO KBC Groep bedankte John Hollows uitdrukkelijk: “Samen met mijn collega's van het Directiecomité wil ik John, die met pensioen gaat, van harte bedanken voor zijn lange carrière en uitstekende prestaties. Ik ben ervan overtuigd dat de Tsjechische Divisie en haar verschillende stakeholders hebben geprofiteerd van John's brede internationale ervaring, sterke staat van dienst, strategische inzichten en uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten. Ik heb al verscheidene jaren nauw met John samengewerkt in het Directiecomité en waardeer hem als een vriend. Mijn collega's en ik zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange toewijding aan onze klanten en medewerkers in zijn verschillende functies, en voor zijn steun, onvoorwaardelijke inzet en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze groep. Wij wensen John het allerbeste voor de toekomst."

Johan Thijs feliciteerde ook Aleš met zijn benoeming tot CEO van de Tsjechische Divisie van KBC Groep en verwelkomde hem binnen het directiecomité van KBC Groep : "Ik ben ook zeer verheugd dat Aleš ermee heeft ingestemd om de functie van CEO van de Tsjechische Divisie over te nemen van John. Nu klantenervaring, innovatie en digitale transformatie topprioriteiten zijn geworden, zal Aleš' ervaring bij KBC Bank Ireland en eerder als hoofd Data en Strategie bij ČSOB, van onschatbare waarde blijken in zijn nieuwe rol als CEO in Tsjechië en om de digitale transformatie van onze activiteiten in dat land naar een hoger niveau te tillen. Aleš heeft in de loop der jaren steeds aangetoond dat hij beschikt over de juiste combinatie van ervaring, leiderschapsvaardigheden en diep inzicht in onze business om onze Tsjechische Divisie tot verdere groei en bloei te brengen, ten voordele van alle stakeholders."

Aleš Blažek (geboren in 1972). Na in 1997 te zijn afgestudeerd als licentiaat in de rechten aan de Charles University Law School in Praag, begon Aleš zijn loopbaan als associate bij het Praagse kantoor van White & Case. Van 2000 tot 2007 werkte hij bij Citigroup in Praag en Londen in verschillende juridische managementfuncties in Corporate en Investment Banking. In 2007 vervoegde hij GE Capital en werd hij General Counsel voor GE Capital International met verantwoordelijkheid voor juridische diensten in alle GE Capital entiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Azië, en als lid van het senior executive team. Hij trad in 2014 in dienst bij ČSOB in Praag in de Tsjechische Divisie van KBC Groep als Hoofd van de juridische afdeling, verantwoordelijk voor juridische en regelgevende diensten en corporate governance. In april 2019 werd hij Head of Data and Strategy bij ČSOB. In die hoedanigheid was hij nauw betrokken bij de voorbereiding en herziening van de strategie van ČSOB Group. Ook was hij verantwoordelijk voor het beheer van de data-infrastructuur van ČSOB Group. In 2021 werd hij benoemd tot CEO van KBC Bank Ireland.

Hij is gehuwd en heeft vijf kinderen.

John Hollows (geboren in 1956) behaalde zijn diploma rechten en economie aan de Universiteit van Cambridge. Tussen 1978 en 1991 werkte hij voor het hoofdkantoor van Barclays Bank in Londen en vervolgens als Country Manager voor Barclays Bank in Taiwan van 1991 tot 1995. In 1996 trad hij in dienst bij KBC Bank als Country Manager van de activiteiten in Shanghai en in 1999 werd hij Directeur voor de regio Azië-Pacific, waar hij verantwoordelijk was voor tien kantoren in zes landen. In 2003 werd hij benoemd tot CEO van K&H Bank (Hongarije). In 2006 werd hij Algemeen Directeur van de bankdivisie Centraal- en Oost-Europa van KBC Groep. In 2009 werd hij benoemd tot lid van het Directiecomité van KBC Groep en CEO van de Divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland. In 2010 werd hij Chief Risk Officer van KBC Groep. Sinds 2014 is hij CEO van de Tsjechische Divisie van KBC Groep.

John is getrouwd en heeft 4 kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.



KBC Groep NV



Havenlaan 2 – 1080 Brussel



Viviane Huybrecht



Directeur Corporate communicatie/



Woordvoerster



Tel. 02 429 85 45







Persdienst



Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens



Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer



Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé



Tel. 02 429 85 44 Sofie Spiessens







E-mail: pressofficekbc@kbc.be







KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com



Volg ons op www.twitter.com/kbc_group



Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen



Bijlage