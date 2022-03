CREDIT AGRICOLE SA : BNP Paribas Securities Services et CACEIS prévoient de créer un nouvel acteur dans le domaine spécialisé des Services aux Émetteurs

French English

Paris, 18 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BNP Paribas Securities Services et CACEIS prévoient de créer un nouvel acteur dans le domaine spécialisé des Services aux Émetteurs

BNP Paribas Securities Services et CACEIS ont signé un projet d’accord en vue de regrouper leurs activités de services aux émetteurs au sein d’une joint-venture détenue à parts égales par les deux banques.

Les deux groupes entendent ainsi créer un acteur de premier plan spécialisé dans les Services aux Émetteurs d’actions. Ces services recouvriraient des prestations opérationnelles comme la tenue des registres constitutifs de leur capital, l’organisation et la centralisation de leurs assemblées générales, le montage et la centralisation de leurs opérations financières, et l’administration de leurs plans d’actionnariat salarié.

Ce partenariat marquerait une étape importante du développement de l’offre de services à la clientèle Corporate, permettant à BNP Paribas Securities Services et CACEIS de mutualiser leurs investissements et de proposer à cette clientèle une offre de services renouvelée et enrichie.

Patrick Colle, Directeur Général de BNP Paribas Securities Services, a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce projet de joindre nos forces à celles de CACEIS pour créer un acteur de premier plan dédié aux services aux émetteurs d’actions. Dans un environnement complexe et en perpétuel changement, les émetteurs de titres ont besoin de services évolutifs. Cet ambitieux projet souligne notre engagement aux côtés de nos clients émetteurs. »

Jean-François Abadie, Directeur Général de CACEIS, a commenté : « Cet accord illustre notre capacité à développer des partenariats industriels forts permettant l’émergence de leaders dans nos métiers. Notre collaboration avec BNP Paribas Securities Services permettra de créer un acteur majeur des services aux émetteurs et d’offrir aux clients une gamme de produits complète au plus haut niveau des standards de marchés. »

La finalisation de la transaction est prévue pour fin 2022 sous réserve des consultations requises et de l’accord des différentes autorités de la concurrence et réglementaires. Les services aux émetteurs resteront assurés de part et d’autre, par BNP Paribas Securities Services et par CACEIS, jusqu’au lancement opérationnel de la joint-venture.

Ce projet d’accord couvre le domaine spécialisé des services aux émetteurs. Les autres offres de services de BNP Paribas Securities Services et CACEIS ne sont pas concernées.

À propos de BNP Paribas Securities Services (securities.cib.bnpparibas)

Filiale à 100 % du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services est l’un des principaux acteurs mondiaux du métier titres et propose des solutions intégrées à l’ensemble des acteurs du cycle d’investissement, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, grandes entreprises et émetteurs. Avec une couverture sur plus de 90 marchés, la banque accompagne ses clients partout dans le monde et leur offre un service unifié sur toutes les classes d’actifs, renforcé par le soutien d’un groupe bancaire puissant et solide.

À propos de CACEIS (www.caceis.com)

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

