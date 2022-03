English French Dutch

ageas SA/NV organiseert een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op de hoofdzetel van ageas SA/NV, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel, op 20 april 2022 om 10u30.

Ageas publiceerde volgende documenten over deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op zijn website, www.ageas.com:

de oproeping, samen met de agenda;

een model van volmacht;

het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.





Ageas heeft de ervaring van de voorgaande jaren dat deze vergadering het vereiste quorum - een vertegenwoordiging van minimaal 50% van het kapitaal - niet haalt, en deze eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2020 dus waarschijnlijk niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten. Als het vereiste aanwezigheidsquorum voor deze vergadering niet wordt gehaald, zal Ageas op woensdag 15 april 2022 een uitnodiging uitsturen voor een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders samen met de uitnodiging voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV. Beide vergaderingen zullen plaatsvinden op woensdag 18 mei 2022. Gezien de onzekerheid met betrekking tot de evolutie van Covid-19, zullen deze algemene vergaderingen georganiseerd worden in lijn met de dan geldende regels en aanbevelingen.

Vragen over deze Vergadering kunnen gemaild worden naar general.meeting@ageas.com.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage