Dedalus et Ibex annoncent un partenariat stratégique visant à apporter la puissance de l'intelligence artificielle à la pathologie digitale.

Milan, le 10 mars 2022 - Le groupe Dedalus ("Dedalus"), le principal fournisseur de solutions logicielles pour les soins de santé et le diagnostic en Europe, et Ibex Medical Analytics ("Ibex"), le leader du marché des diagnostics du cancer basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic du cancer, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique visant à apporter la puissance de l'intelligence artificielle à la pathologie digitale.

Ce partenariat apportera la puissance des algorithmes d'IA de qualité clinique d'Ibex à la solution complète de pathologie digitale de Dedalus. Les pathologistes et les patients bénéficieront d'une meilleure qualité de diagnostic, et bien plus rapidement.

Le nombre croissant de patients atteints de cancer et la pénurie mondiale de pathologistes qualifiés conduit les laboratoires d’anatomo-pathologie à rechercher activement des solutions d'amélioration de l'efficacité, qui permettent de maintenir des niveaux de précision élevés et de réduire le temps de diagnostic et les coûts.

La solution de pathologie digitale complète de Dedalus répond aux besoins des laboratoires d'anatomo-pathologie et assure l'interopérabilité avec les solutions multi fournisseurs existantes, ce qui permet une évolution progressive, transparente et en douceur vers une numérisation complète de l’activité d’anatomo-pathologie afin de répondre aux exigences croissantes du système de santé.

Expert en solutions de laboratoire depuis plus de 30 ans, Dedalus équipe plus de 5700 laboratoires dans le monde. Cette expertise s’avère décisive dans l’implémentation réussie des technologies de pointe dans les laboratoires, pour rendre les systèmes aussi agiles, efficaces et précis que possible.

Ibex révolutionne le diagnostic du cancer en exploitant l'intelligence artificielle et les technologies de « machine learning » à une échelle sans précédent. Ainsi, la plateforme Galen™ d'Ibex a démontré des résultats exceptionnels dans de multiples études cliniques sur divers types de tissus mais aussi dans différents workflows cliniques. Elle est déployée dans des laboratoires à travers le monde où elle est utilisée dans le cadre de la pratique clinique quotidienne.

Les algorithmes d'IA de qualité clinique d'Ibex s'intégreront de manière transparente dans la solution de pathologie digitale complète de Dedalus, permettant un workflow fluide à partir d'une application unique. Cette solution conjointe analysera les cas avant l’examen des pathologistes, en fournissant des outils d'aide à la décision qui permettront de se concentrer uniquement sur les lames cancéreuses et les zones d'intérêt, de rationaliser les comptes-rendus, d'améliorer l'efficacité des laboratoires et d'accroître la fiabilité du diagnostic.

"Dedalus est le principal fournisseur de logiciels de soins de santé et de diagnostic en Europe. Dans le cadre de notre engagement à accélérer la transformation numérique des soins de santé, nous croyons fermement à la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, et tout particulièrement dans les diagnostics de

pathologie et de cancer. Par conséquent, nous sommes fiers de notre partenariat avec Ibex Medical Analytics, qui est leader mondial des solutions d’intelligence artificielle pour les laboratoires d’anatomo-pathologie et les diagnostics du cancer", déclare Marlen Suller, responsable de la division Diagnostics in vitro chez Dedalus.

"Nos solutions d'IA transforment l’anatomo-pathologie et aident les pathologistes du monde entier à poser un diagnostic de qualité, dans des délais raccourcis pour les patients", précise Joseph Mossel, PDG et cofondateur d'Ibex Medical Analytics. "Cependant, pour exploiter pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle, les pathologistes et les systèmes de santé ont besoin de workflows compatibles avec l'IA et de s’intégrer dans des parcours de soins du cancer. Nous sommes ravis de nous associer à Dedalus, leader du marché, et de fournir des solutions de diagnostic complètes et performantes qui optimisent la façon dont les laboratoires travaillent et contribuent à l’amélioration de la prise en charge du patient dans la lutte contre le cancer".

À PROPOS DE DEDALUS

Le Groupe Dedalus est le premier fournisseur de logiciels de soins de santé et de diagnostic en Europe, soutenant la transformation numérique de 6300 hôpitaux et de 5700 laboratoires dans le monde. Dedalus accompagne l'ensemble du continuum de soins, offrant des solutions basées sur des normes ouvertes pour répondre aux besoins de chaque acteur de l'écosystème de la e-santé et fournir de meilleurs soins sur une planète plus saine.

A PROPOS d’IBEX MEDICAL ANALYTICS

Ibex est le pionnier des diagnostics de cancer alimentés par l'IA en anatomo-pathologie. Nous donnons aux médecins les moyens de fournir à chaque patient un diagnostic précis, opportun et personnalisé du cancer en développant des algorithmes d'IA de qualité clinique et des workflows numériques qui aident à détecter et à classer le cancer dans les biopsies. Notre plateforme Galen™ est la toute première solution de diagnostic intégré alimentée par l'IA en pathologie digitale et utilisée dans la pratique clinique courante dans le monde entier, soutenant les pathologistes et les prestataires dans l'amélioration de la qualité et de la précision du diagnostic, la mise en œuvre d'un contrôle de qualité complet, la réduction des délais d'exécution et la stimulation de la productivité avec des workflows plus efficaces.

Pour plus d'informations, www.ibex-ai.com.

