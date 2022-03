2022年優秀な経営者のためのスティービー®賞の受付開始

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

バージニア州フェアファックス発, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- スティービー賞(The Stevie Awards)が、第7回 優秀な経営者のためのスティービー®賞(Stevie® Awards for Great Employers) の応募受付を開始した。この賞は、働きやすい職場を提供している世界最高の企業、ならびに素晴らしい職場の構築と推進に貢献したHRチーム、HRプロフェッショナル、HR分野のサプライヤー、新商品とサービスを顕彰する。



公共・民間、営利・非営利、規模の大小を問わず、世界中すべての個人および組織が、優秀な経営者のためのスティービー®賞に応募可能である。早期エントリーの締め切りは4月27日で、エントリー料金の割引が適用される。エントリーの最終締め切りは6月8日だが、遅滞料を払えば7月7日まで受け付ける。エントリーの詳細については、 www.StevieAwards.com/HR を参照されたい。

スティービー賞受賞者の決定は、世界中の多数の企業幹部で構成される審査員によって行われる。受賞者は、8月8日に発表予定である。ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞の受賞者は、9月17日にラスベガスのシーザーズパレス(Caesars Palace)で開催されるガライベントで賞を授与される。

優秀な経営者のためのスティービー賞は、職場の様々な面での功績を評価する。 カテゴリーには以下がある :

2022年の新カテゴリー には、 ソートリーダーシップスキルの功績(Achievement in Thought Leadership Skills)、ソートリーダーシップ・タレントの功績(Achievement in Thought Leadership Talent)、採用のためのソートリーダーシップ・タレントの功績(Achievement in Thought Leadership for Recruitment)、内部ソートリーダーシップの功績(Achievements in Internal Thought Leadership)、そして年間最優秀ヒューマンリソース・ソート・リーダー(HR Thought Leader of the Year)などが含まれる。



16のヒューマンリソース個人カテゴリーのうち14カテゴリーでは、エントリー料は不要。

31の業界別「年間最優秀企業」 (Employer of the Year) カテゴリー受賞者は、一般投票と専門家による評価を独自に組み合わせて決定される。公開投票は、7月11日から8月1日まで行われる。

2021年のスティービー賞の受賞者には、アライド・アイリッシュ・バンクス(Allied Irish Banks)(アイルランド)、バンクオブアメリカ(Bank of America)(米国)、IBM(米国)、



デル・テクノロジーズ(Dell Technologies)(米国)、エバーライズ(Everise)(シンガポール)、フルスクリプト(Fullscript)(カナダ)、グローブ・テレコム(Globe Telecom)(フィリピン)、MGMチャイナ(MGM China)(中国)、PTバンク・セントラルアジアTbk(PT Bank Central Asia Tbk)(インドネシア)、楽天USA(Rakuten USA)(米国)、Salary.com(米国)、Turkcellコミュニケーションサービス(Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.)(トルコ)、アップワーク(Upwork)(米国)などが含まれていた。

スティービー®賞について:

スティービー賞 (Stevie Awards) は、「アジア・パシフィック・スティービー賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞(American Business Awards®)」、「国際ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「スティービー・中東および北アフリカス賞(Middle East & North Africa Stevie Awards)」「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 www.StevieAwards.com を閲覧されたい。