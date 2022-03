2022 Stevie® Awards for Great Employers 출품작 모집

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 버지니아주 페어팩스, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 스티비 어워즈(Stevie Awards)가 제7회 연례 위대한 회사 스티비상( Stevie® Awards for Great Employers ) 출품작을 모집한다. 이 상은 세계에서 가장 일하기 좋은 기업들과 더불어 훌륭한 직장 구축에 기여한 HR팀, 전문가, 공급사, 신제품 및 서비스를 선정한다.



전 세계의 개인과 조직들이 소속 기업의 상장 여부, 영리 추구 여부, 규모에 관계없이 Stevie Awards for Great Employers에 출품할 수 있다. 출품료가 할인되는 조기 출품 마감일은 4월 27일이며 최종 마감일은 6월 8일이다. 다만 지연 출품작은 지체료를 납입하면 7월 7일까지 제출할 수 있다. 자세한 정보는 www.StevieAwards.com/HR 에서 확인할 수 있다.

전 세계 기업 경영진으로 구성된 심사위원단이 Stevie Award 수상자를 결정한다. 본선 진출작은 8월 8일에 발표된다. 금, 은, 동 Stevie Award 수상자에게는 9월 17일 라스베이거스 Caesars Palace에서 열리는 시상식에서 상을 수여한다.

Stevie Awards for Great Employers는 직장에서 발생하는 다양한 측면에서의 성취를 시상한다. 주요 시상 분야는 다음과 같다.

2022년에 새롭게 도입되는 사고 리더십상 분야로는 사고 리더십 스킬, 사고 리더십 인재, 사고 리더십 고용, 기업 내 사고 리더십, 올해의 HR 사고 리더 등이 있다.



16개의 HR 개인 카테고리 중 14개에는 출품료가 없다.

31개 산업 분야 올해의 고용주 부문 수상자들은 공개 투표와 전문가 평가 점수를 독창적으로 조합해 선정된다. 공개 투표는 7월 11일부터 8월 1일 사이에 실시된다.

2021년 Stevie Award는 Allied Irish Banks (아일랜드), Bank of America (미국), IBM (미국), Dell Technologies (미국), Everise (싱가포르), Fullscript (캐나다), Globe Telecom (필리핀), MGM China (중국), PT. Bank Central Asia Tbk (인도네시아), Rakuten USA, Salary.com (미국), Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (터키), Upwork (미국) 등이 수상했다.

스티비 어워즈(Stevie® Awards) 개요

스티비 어워즈(Stevie Awards)은 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 상(German Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 중동 및 북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards), 여성 기업인 스티비상(Stevie Awards for Women in Business), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 그리고 영업 및 고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service) 등 8가지 프로그램으로 구성된다. Stevie Awards에는 매년 70여개국에서 1만2천명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비 어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워드에 대한 자세한 사항은 www.StevieAwards.com 을 확인하면 된다.