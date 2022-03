Panggilan untuk Penyertaan Dikeluarkan untuk Anugerah Stevie® 2022 bagi Majikan Hebat

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anugerah Stevie telah membuka permohonan untuk penyertaan untuk Anugerah Stevie® untuk Majikan Hebat tahunan yang ketujuh, yang memberi penghormatan kepada syarikat terbaik dalam dunia untuk bekerja dengan pasukan sumber manusia, profesional, pembekal dan produk serta perkhidmatan baharu yang membantu mencipta dan mendorong tempat yang hebat untuk bekerja.



Semua individu dan organisasi di seluruh dunia - awam dan swasta, organisasi bersifat keuntungan dan sebaliknya, besar dan kecil - boleh menyerahkan pencalonan kepada Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat. Tarikh akhir penyertaan awal, dengan yuran kemasukan yang dikurangkan, ialah 27 April. Tarikh akhir penyertaan ialah 8 Jun, tetapi penyertaan lewat akan diterima sehingga 7 Julai dengan bayaran yuran lewat. Butiran penyertaan boleh didapati di www.StevieAwards.com/HR.

Penjurian yang mengandungi skor eksekutif di seluruh dunia akan menentukan pemenang bagi Anugerah Stevie. Pemenang akan diumumkan pada 8 Ogos. Pemenang Emas, Perak dan Gangsa Anugerah Stevie akan diberikan anugerah mereka semasa acara gala di Caesars Palace di Las Vegas pada 17 September.

Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat mengiktiraf pencapaian dalam banyak aspek tempat kerja. Kategori termasuk :

Terdapat kategori baharu pada tahun 2022 untuk Kepimpinan Pemikiran termasuk Pencapaian dalam Kemahiran Kepimpinan Pemikiran, Pencapaian dalam Bakat Kepimpinan Pemikiran, Pencapaian dalam Kepimpinan Pemikiran untuk Perekrutan, Pencapaian dalam Kepimpinan Pemikiran Dalaman, dan Pemimpin Pemikiran HR Tahunan.



Empat belas daripada 16 kategori HR Individu tidak memerlukan bayaran bagi yuran kemasukan.

Pemenang dalam 31 kategori Majikan Terbaik Tahunan khusus industri akan ditentukan oleh gabungan unik undian awam dan penilaian profesional. Pengundian awam akan berlangsung dari 11 Julai – 1 Ogos.

Pemenang Anugerah Stevie pada tahun 2021 termasuk Allied Irish Banks (Ireland), Bank of America (AS), IBM (AS), Dell Technologies (AS), Everise (Singapura), Fullscript (Kanada), Globe Telecom (Filipina), MGM China ( China), PT. Bank Central Asia Tbk (Indonesia), Rakuten USA, Salary.com (USA), Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turki), Upwork (AS) dan banyak lagi.

Perihal Anugerah Stevie®:

Anugerah Stevie diberikan dalam lapan program: Anugerah Stevie Asia Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, American Business Awards®, The International Business Awards®, Anugerah Stevie Timur Tengah & Afrika Utara, Anugerah Stevie untuk Wanita dalam Perniagaan, Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat dan Anugerah Stevie untuk Jualan & Perkhidmatan Pelanggan. Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih daripada 12,000 pencalonan setiap tahun daripada organisasi di lebih dari 70 buah negara. Stevie mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia dengan memberikan penghormatan kepada pelbagai jenis dan saiz organisasi dan warga yang teguh menyokongnya., Ketahui lebih lanjut tentang Anugerah Stevie di www.StevieAwards.com .