Inscrições abertas para o 2022 Stevie® Awards para Grandes Empregadores

FAIRFAX, Va., March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Stevie Awards abriu as inscrições para o Sétimo Stevie® Awards for Great Employers (Stevie Awards para Grandes Empregadores) Anual, que homenageia as melhores empresas do mundo para trabalhar, além de equipes de recursos humanos, profissionais, fornecedores e novos produtos e serviços que ajudam a criar e impulsionar ótimos locais de trabalho.



Pessoas físicas e jurídicas de todo o mundo - públicas e privadas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, de grande e pequeno porte - podem enviar indicações para o Stevie Awards for Great Employers. O prazo para a inscrição antecipada, com taxa reduzida, é 27 de abril. O prazo final para inscrições é 8 de junho, mas aceitaremos inscrições até 7 de julho mediante o pagamento de uma taxa de atraso. Os detalhes da inscrição podem ser encontrados em www.StevieAwards.com/HR .

Jurados com dezenas de executivos de todo o mundo escolherão os vencedores do Stevie Award. Os finalistas serão anunciados no dia 8 de agosto. Os vencedores do Stevie Award Ouro, Prata e Bronze receberão seus prêmios em um evento de gala no Caesars Palace, em Las Vegas, no dia 17 de setembro.

Os Stevie Awards for Great Employers homenageiam as conquistas em muitas facetas do local de trabalho. As categorias são: :

As novas categorias de 2022 são: Liderança de Pensamento, incluindo Conquista em Habilidades de Liderança de Pensamento, Conquista em Talento de Liderança de Pensamento, Conquista em Liderança de Pensamento para Recrutamento, Conquistas em Liderança de Pensamento Interna e Líder de Pensamento de RH do Ano.



Quatorze das 16 categorias de RH Individual não exigem o pagamento de taxa de inscrição.

Os vencedores nas 31 categorias Empregador do Ano específicas do setor serão escolhidos por uma combinação única de votos públicos e classificações profissionais. A votação pública terá lugar de 11 de julho a 1 de agosto.

Os vencedores do Stevie Award em 2021 incluíram Allied Irish Banks (Irlanda), Bank of America (EUA), IBM (EUA), Dell Technologies (EUA), Everise (Cingapura), Fullscript (Canadá), Globe Telecom (Filipinas), MGM China (China), PT. Bank Central Asia Tbk (Indonésia), Rakuten USA, Salary.com (EUA), Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turquia), Upwork (EUA) e muitos mais.

Sobre o Stevie® Awards:

Stevie Awards são concedidos em sete programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Mulheres Empresariais, Stevie Awards para Grande Empregadores , e Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em www.StevieAwards.com .