2022年Stevie®杰出雇主奖征集参赛报名

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弗吉尼亚州费尔法克斯, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie奖发布了第七届年度 Stevie®杰出雇主奖 的参赛征集通告。这一奖项旨在表彰全球最佳雇主公司以及帮助营造和推动杰出工作场所的人力资源团队、专业人员、提供商及新产品和服务。



全球范围内个人以及公营或私营、营利或非营利以及各种不同规模的组织均可向Stevie杰出雇主奖提交提名。享受报名费优惠的提早报名期截至4月27日。报名的最后截止日期为6月8日，之后至7月7日之间的报名仍可接受，但需支付迟交费用。报名详情请见 www.StevieAwards.com/HR 。

由世界各地数十位高管组成的评审团将选出Stevie奖得主。获奖名单将于8月8日公布。Stevie金奖、银奖和铜奖得主将在9月17日于拉斯维加斯凯撒宫酒店举行的颁奖典礼上公布并获颁奖项。

Stevie杰出雇主奖旨在表彰工作场所众多方面的成就。 类别包括 ：

2022年增加新的思想领导力类别奖项 ，包括思想领导力技能成就奖、思想领导力人才成就奖、思想领导力招聘成就奖、内部思想领导力成就奖以及年度人力资源思想领袖。



在16个人力资源个人类别奖项中，有14个不需要支付报名费。

31个行业特定年度最佳雇主类别的获奖者将通过公众投票和专业人员评分的独特组合方式来决定。公开投票将于7月11日至8月1日进行。

2021年Stevie奖得主包括爱尔兰联合银行（爱尔兰）、美洲银行（美国）、IBM（美国）、戴尔科技公司（美国）、Everise（新加坡）、Fullscript（加拿大）、Globe Telecom（菲律宾）、美高梅中国（中国）、 PT. Bank Central Asia Tbk（印度尼西亚）、Rakuten USA、Salary.com（美国）、Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.（土耳其）、Upwork（美国）等。

关于Stevie®奖：

Stevie奖颁发以下八大项目的奖项： 亚太地区Stevie奖、德国Stevie奖、American Business Awards®（美国商务大奖）、International Business Awards®（国际商务大奖）、中东和北非Stevie奖、Stevie商界女性奖、Stevie杰出雇主奖，以及Stevie销售和客户服务奖。Stevie奖的评选每年收到来自70多个国家/地区众多组织的超过1.2万个提名。Stevie奖表彰全球职场中的杰出成就，对各种类型和规模的组织及其背后的人员进行嘉奖。如需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问： www.StevieAwards.com 。