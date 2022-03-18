召集 2022 年 Stevie® 大獎傑出僱主獎的參賽作品

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

維珍尼亞州費爾法克斯, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie Awards 已發出第七屆年度 Stevie® 大獎傑出僱主獎 參賽召集，以表揚全球最傑出公司及人力資源團隊、專業人士、供應商，以及有助於創作與推動工作場所發展的新產品和服務。



全球所有個人、公營和私人機構、牟利和非牟利組織，無論規模大小，都可提交「Stevie 大獎傑出僱主獎」參賽提名。早鳥報名截止日期為 4 月 27 日，可享報名費減價優惠。參賽提名截止日期為 6 月 8 日，但在 7 月 7 日前會接受遲交的報名表，並會收取延遲報名費。參賽提名詳情已載於： www.StevieAwards.com/HR 。

由全球數十名行政人員組成的評審團將評定 Stevie 大奬得主。得獎者將於 8 月 8 日公佈。Stevie 大獎的金銀銅獎將於 9 月 17 日在拉斯維加斯 Caesars Palace 的一場盛大活動中揭曉及頒發獎項。

Stevie 大獎傑出僱主獎旨在表揚工作場所在多方面的成就。 類別包括 ：

2022 年設有新的思想領導類別 ，包括思想領導技能成就、思想領導人才成就、招聘思想領導成就、內部思想領導成就，年度人力資源思想領導。



16 項人力資源個人類別中有 14 項不需要支付報名費。

31 個特定行業年度僱主的得獎者將由公眾投票與專業評級的獨特組合而決定。公開投票將在 7 月 11 日至 8 月 1 日舉行。

2021 年 Stevie 大獎得主包括 Allied Irish Banks（愛爾蘭）、Bank of America（美國）、IBM（美國）、Dell Technologies（美國）、Everise（新加坡）、Fullscript（加拿大）、Globe Telecom（菲律賓）、MGM China（中國）、PT. Bank Central Asia Tbk（印尼）、Rakuten（美國）、Salary.com（美國）、Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.（土耳其）、Upwork（美國）等等。

關於 Stevie® 獎項:

Stevie 獎項授予八項計劃：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、美國企業大獎®、國際企業大獎®、中東和北非 Stevie 大獎、Stevie 大獎營商女性獎、 Stevie 大獎傑出僱主獎、以及 Stevie 大獎銷售與客戶服務獎。Stevie Awards 比賽每年從 70 多個國家/地區的組織收到超過 12,000 項提名。Stevie 表彰各種類型和規模的組織及其背後的人，表彰全球工作場所的傑出表現。欲瞭解有關 Stevie 獎項的更多資訊，請瀏覽 www.StevieAwards.com 。