BOREO OYJ Pörssitiedote 18.3.2022 klo 13:00

Boreo Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 on julkaistu

Boreo Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkaistu suomenkielisinä tänään 18.3.2021. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suositusten mukaisesti.

Boreo Oyj on julkaissut tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä, ja tilintarkastaja on antanut kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin ESEF-tilinpäätöksestä.

Edellämainitut selvitykset ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.boreo.com.

Vantaalla, 18. päivänä maaliskuuta 2022

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 146,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

