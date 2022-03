HEXO publie ses résultats du deuxième trimestre de 2022 et se lance dans un plan de transformation

English French

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 11 mai 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 7 mai 2021 dans sa version modifiée et mise à jour le 25 mai 2021.



Le billet convertible garanti de premier rang qui devait être restructuré au moyen d’un projet d’alliance stratégique avec Tilray, offrant à la Société une souplesse financière et opérationnelle et des synergies de coûts combinées pouvant atteindre 50 M$, et ce tout en préservant la valeur pour les actionnaires de HEXO.

La nouvelle direction revoit les prévisions, la demande du marché, la capacité de production et les possibilités d’efficience, et comptabilise des pertes de valeur de 616 M$. Mise en œuvre de multiples initiatives visant à optimiser la base d’actifs et à être en adéquation avec les besoins opérationnels.

Le plan stratégique de la Société, Le parcours vers l’avenir, a avancé de façon significative. Ainsi, les améliorations opérationnelles attendues sont réalisées et la Société prévoit générer des flux de trésorerie additionnels de 37,5 M$ pour l’exercice 2022 et de 135 M$ pour l’exercice 2023. La mise en adéquation des activités de culture et des activités d’approvisionnement et de fabrication s’est encore améliorée au cours du trimestre.

Accroissement substantiel de la souplesse financière et des liquidités grâce aux ententes proposées pour débloquer des liquidités soumises à restrictions de 80 M$ US et établir une garantie en actions de 180 M$ CA sur trois ans.

Remaniement du conseil d’administration, celui-ci étant désormais composé de sept administrateurs dont six sont indépendants. Mark Attanassio est le président du conseil d’administration de HEXO et a également été nommé président exécutif le 16 mars 2022. Le processus d’autorisation de sécurité de Santé Canada pour le personnel clé est en cours.



GATINEAU, Québec, 18 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société »), chef de file dans la production de produits de cannabis de qualité, a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 janvier 2022 (le « deuxième trimestre de 2022 »). Le trimestre a été axé sur le redressement de la situation financière de HEXO en vue de la croissance et, par conséquent, comprenait des pertes de valeur importantes. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Principaux faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2022

Le total des produits nets, soit 52,8 M$, a atteint pour la deuxième fois d’affilée un sommet trimestriel, en hausse de 61 % par rapport au deuxième trimestre de 2021;

Amélioration de la marge brute ajustée d’un trimestre à l’autre, de 25 % à 36 %;

Le BAIIA ajusté a augmenté de 5,6 M$, passant de (11,2) M$ à (5,6) M$;

Réduction de valeur de 616 M$ liées aux pertes de valeur, éliminant les problèmes passés et permettant de repartir sur des bases nouvelles pour la croissance future : Pertes de valeur liées aux immobilisations corporelles de 100 M$ à la suite d’une évaluation par la direction de sa capacité de production consolidée nouvelle et existante et de son actif; Dépréciation d’immobilisations incorporelles de 141 M$ et dépréciation du goodwill de 375 M$ à la suite d’une révision par la direction des prévisions et des budgets afin qu’ils soients cohérents avec le plan Le parcours vers l’avenir et les capacités consolidées de la Société dans l’ensemble des filiales;

À la clôture du deuxième trimestre, la Société ne respectait pas la clause restrictive concernant le BAIIA ajusté positif prévue aux termes du billet convertible de premier rang (le « billet garanti ») dont la juste valeur correspond à 115 % du capital impayé du billet garanti, ce qui a entraîné une perte nette liée à la juste valeur de 56 M$. Après la clôture du trimestre, le porteur du billet a irrévocablement renoncé, sur une base temporaire, aux droits en lien avec le non-respect de cette clause restrictive de la Société.

La situation financière de HEXO est telle qu’elle pourra être sensiblement renforcée par la restructuration de la dette proposée, ce qui lui permettra d’avoir accès à un montant en trésorerie d’environ 282 M$ : 102 M$ en trésorerie non affectée 180 M$ au moyen d’un engagement de garantie en actions conclu avec KAOS Capital et ses partenaires

Croissance des ventes internationales de 36 % par rapport au premier trimestre de 2022 et de 312 % par rapport au deuxième trimestre de 2021, incluant les ventes internationales de Zenabis qui représentent 54 % des ventes nettes du trimestre et qui ont augmenté de 91 % d’un trimestre à l’autre.



« Depuis que j’ai joint les rangs de HEXO en novembre, ma priorité absolue a été de redresser une situation financière très difficile causée par le billet garanti qui avait été précédemment mis en place », a déclaré Scott Cooper, président et chef de la direction de HEXO. « Nous sommes maintenant en voie d’établir une base solide qui, une fois finalisée, devrait nous permettre d’être rentable au cours des quatre prochains trimestres, et ce, tout en continuant d’accroître notre importante part de marché. »

« Ce trimestre a été marqué par la transformation pour la Société et nous sommes très satisfaits des progrès que nous avons réalisés à plusieurs égards », a déclaré Mark Attanasio, président du conseil d’administration et président exécutif de HEXO. « Nous avons finalisé les modalités d’un certain nombre d’ententes proposées, y compris l’investissement stratégique par Tilray annoncé récemment, qui, une fois finalisé, restructurera les modalités de remboursement et de liquidité onéreuses du billet garanti. Nous prévoyons que cette structure nettement améliorée nous permettra d’accélérer notre croissance et de libérer le plein potentiel de l’organisation. »

Mise à jour sur Le parcours vers l’avenir

Le parcours vers l’avenir est un plan stratégique qui utilise les actifs courants et les capacités de HEXO pour générer une croissance interne en accéléré, accroître sa part de marché et générer des flux de trésorerie d’exploitation positifs au cours des quatre prochains trimestres1.

Le plan Le parcours vers l’avenir comprend cinq priorités :

Continuer à réduire les coûts de fabrication et de production Rationaliser et simplifier la structure organisationnelle Réaliser des synergies de coûts à partir des acquisitions et des récentes fermetures d’usines; Se concentrer sur la gestion des produits des activités ordinaires, y compris une fixation des prix rigoureuse Accélérer la croissance grâce à des gains de parts de marché internes et saisir les opportunités de revenus manquées



Ce plan repose sur des mesures précises visant à solidifier la situation financière, à renforcer l’équipe de direction et à améliorer la gouvernance d’entreprise, objectifs qui sont en voie d’être atteints.

Le plan devrait générer des flux de trésorerie annualisés supplémentaires de 37,5 M$ au cours de l’exercice 2022 et des flux de trésorerie additionnels de 135 M$ au cours de l’exercice 2023, pour un total de 172,5 M$ pour les deux exercices, et ce, grâce à une combinaison de réductions de coûts et de croissance prévue des produits.

Réduire les coûts de fabrication et de production

La Société prévoit réduire les coûts de fabrication et de production en tirant parti des capacités existantes de l’ensemble de ses installations. Elle applique activement les pratiques exemplaires, ainsi que les leçons tirées de l’exploitation de ses gammes de produits et installations les plus rentables, dans l’ensemble de ses activités, afin d’améliorer et d’optimiser la productivité.

Avec l’optimisation du réseau de production de HEXO et la mise à profit des capacités de ses récentes acquisitions, la Société a identifié des économies de coûts annuelles avoisinant 30 M$. Ces mesures de réduction des coûts comprennent la transition d’une entente conjointe d’emballage vers une production à l’interne, l’utilisation de l’envergure de HEXO pour réaliser des économies d’approvisionnement et la reconfiguration du réseau de production de la Société afin d’accroître l’efficience, par exemple, en déplaçant les activités de production de vapotage et de distillat vers l’installation de Redecan.

Rationaliser et simplifier la structure organisationnelle

La Société prévoit rationaliser et simplifier sa structure organisationnelle et mettre davantage en adéquation ses coûts d’exploitation et sa taille. Ces réductions de coûts seront réalisées grâce à une dépendance réduite envers les consultants externes, à une réorganisation qui concorde avec le déploiement d’une nouvelle plateforme informatique, à la rationalisation des activités de l’organisation ainsi qu’à la réalisation des avantages synergiques des récentes acquisitions. Ces initiatives devraient représenter une réduction de 30 % des frais de vente et frais généraux et administratifs de la Société d’ici la fin de l’exercice 2023.

Une partie de ces initiatives a consisté en la suppression de 180 postes après la clôture du deuxième trimestre, pour des économies d’environ 15 M$ sur une base annualisée. La moitié des postes abolis étaient liés à la fermeture déjà annoncée de l’installation de Stellarton. Les autres abolitions étaient liées à des postes administratifs pour lesquels, à la suite des acquisitions récentes, il y avait un dédoublement important, à une simplification du modèle d’exploitation de HEXO pour assurer une meilleure reddition de comptes et enfin, à une abolition de niveaux de gestion.

Synergies de coûts

La Société prévoit continuer de réaliser des synergies par suite de ses récentes acquisitions.

Gestion des produits des activités ordinaires

HEXO se concentrera sur la gestion des produits des activités ordinaires, y compris une tarification plus disciplinée sur l’ensemble de la gamme de produits. En misant sur une continuité de sa marque, HEXO est en mesure de se démarquer et d’équilibrer son approche en matière de volume et de profit, sur le plan de la fixation des prix.

Accélérer la croissance interne

Dans l’optique d’accroître ses produits des activités ordinaires, la Société prévoit accélérer sa croissance en gagnant des parts de marché internes et en saisissant les occasions qui se présente, et ce, grâce à une planification améliorée de la demande. Par exemple, historiquement, la Société ne pouvait répondre qu’à hauteur de 65 % à 70 % à la demande des clients. À l’avenir, elle entend établir un lien plus étroit entre la demande prévue et ses récoltes prévues. La Société appliquera à l’échelle de l’organisation les leçons tirées de l’acquisition de Redecan. Elle remettra en outre l’accent sur le secteur du cannabis thérapeutique qu’elle regroupera sous la direction de Redecan, spécialisée dans cette gamme de produits.

Vente proposée de billets convertibles garantis de premier rang modifiés à Tilray Brands et financement de garantie en actions de 180 M$ avec KAOS

Le 3 mars 2022, la Société a annoncé un projet d’entente de partenariat stratégique avec Tilray Brands, aux termes de laquelle Tilray ferait l’acquisition du capital impayé des billets convertibles garantis de premier rang (les « billets de premier rang ») qui avaient été initialement émis par HEXO (l’« opération ») à l’intention de HT Investments MA LLC (« HTI »).

Ce projet d’alliance stratégique entre HEXO et Tilray Brands, s’il abouti, procurerait plusieurs avantages financiers et stratégiques à HEXO, notamment les suivants :

Désendettement : Tilray propose d’acheter les billets à un escompte de 5 % par rapport à la valeur nominale et de 15 % par rapport à la valeur de rachat des billets à ce jour.





: Tilray propose d’acheter les billets à un escompte de 5 % par rapport à la valeur nominale et de 15 % par rapport à la valeur de rachat des billets à ce jour. Modalités de la dette plus favorables : Les billets seraient modifiés selon des modalités plus favorables pour HEXO, notamment une prolongation de trois ans de l’échéance, des ajustements aux clauses restrictives financières et l’élimination de la clause de rachat mensuel et de la dilution pour les actionnaires connexe.





: Les billets seraient modifiés selon des modalités plus favorables pour HEXO, notamment une prolongation de trois ans de l’échéance, des ajustements aux clauses restrictives financières et l’élimination de la clause de rachat mensuel et de la dilution pour les actionnaires connexe. Souplesse financière : Le projet devrait se traduire par une augmentation substantielle des liquidités de HEXO par la mise en œuvre de deux mesures essentielles :



le déblocage de liquidités soumises à restrictions de 80 M$ US; et l’établissement d’un engagement de garantie en actions de 180 M$ CA sur trois ans, qui peuvent tous deux servir à financer les activités et d’autres initiatives de croissance stratégique.





: Le projet devrait se traduire par une augmentation substantielle des liquidités de HEXO par la mise en œuvre de deux mesures essentielles : Synergies importantes : Tilray Brands et HEXO prévoient aussi conclure une entente visant la création d’un partenariat stratégique qui devrait générer des synergies de coûts pouvant atteindre 50 M$ dans les deux ans suivant la conclusion de l’opération, qui seront partagées à parts égales entre HEXO et Tilray Brands. Les sociétés ont travaillé ensemble pour évaluer les synergies de réduction des coûts et d’autres efficiences de production, notamment les services de culture et de transformation et certains produits du cannabis 2.0, y compris les préroulés, les boissons et les produits comestibles, ainsi que les services partagés et l’approvisionnement.





: Tilray Brands et HEXO prévoient aussi conclure une entente visant la création d’un partenariat stratégique qui devrait générer des synergies de coûts pouvant atteindre 50 M$ dans les deux ans suivant la conclusion de l’opération, qui seront partagées à parts égales entre HEXO et Tilray Brands. Les sociétés ont travaillé ensemble pour évaluer les synergies de réduction des coûts et d’autres efficiences de production, notamment les services de culture et de transformation et certains produits du cannabis 2.0, y compris les préroulés, les boissons et les produits comestibles, ainsi que les services partagés et l’approvisionnement. Étendue des produits et l’engagement à l’égard de l’innovation : En tirant parti de leur engagement à l’égard de l’innovation, de la valorisation de la marque et de l’efficacité opérationnelle, les deux sociétés prévoient partager leur expertise afin de renforcer leur positionnement sur le marché et de tirer parti des occasions de croissance grâce à une offre de produits élargie et à l’innovation.



En plus de la restructuration de la dette, HEXO a conclu une entente avec KAOS et ses partenaires (collectivement, les « parties à l’engagement de souscription ») aux termes de laquelles ils devraient négocier une convention de souscription garantie de titres de capitaux propres (la « convention de souscription garantie »). Il est prévu que la convention de souscription garantie permettra à HEXO d’exiger des parties à l’engagement de souscription qu’elles souscrivent des actions ordinaires d’un montant global de 5 M$ par mois sur une période de 36 mois. L’engagement de souscription maximal devrait s’élever à 180 M$ sur la durée de la convention de souscription garantie (l’« engagement de souscription »). Le produit tiré de l’engagement de souscription offre une plus grande souplesse opérationnelle et devrait être affecté au financement des paiements d’intérêt aux termes des billets de premier rang et aux fins générales de l’entreprise.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2022

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT FINANCIER

Sommaire des résultats pour les trimestres et les semestres clos le 31 janvier 2022, le 31 octobre 2021 et le 31 janvier 2021.

Trimestres clos les Semestres clos les 31 janvier

2022 31 octobre

2021 31 janvier

2021 31 janvier

2022 31 janvier

2021 $ $ $ $ $ Produits tirés de la vente de marchandises 72 014 69 497 45 678 141 511 86 977 Droits d’accise (19 251 ) (19 535 ) (12 851 ) (38 786 ) (24 738 ) Produits nets tirés de la vente

de marchandises 52 763 49 962 32 827 102 725 62 239 Produits complémentaires – 226 53 225 108 Total des produits 52 763 50 188 32 880 102 950 62 347 Coût des marchandises vendues (61 302 ) (82 985 ) (21 566 ) (144 285 ) (39 111 ) Perte brute avant ajustements

de la juste valeur (8 539 ) (32 797 ) 11 314 (41 335 ) 23 236 Ajustements de la juste valeur1 5 979 821 7 270 6 800 13 560 Profit (perte) brut (2 560 ) (31 976 ) 18 584 (34 535 ) 36 796 Charges d’exploitation (667 296 ) (123 133 ) (25 501 ) (790 431 ) (46 280 ) Perte d’exploitation (669 856 ) (155 109 ) (6 917 ) (824 966 ) (9 484 ) Autres charges et pertes (66 248 ) 37 682 (13 922 ) (28 565 ) (15 553 ) Résultat avant impôts (736 104 ) (117 427 ) (20 839 ) (853 531 ) (25 037 ) Impôts courants et impôts différés 25 218 155 – 25 373 – Autres éléments du résultat global 20 632 364 – 20 996 – Total du résultat net et du résultat global (690 254 ) (116 908 ) (20 839 ) (807 162 ) (25 037 )

1 Juste valeur réalisée des stocks vendus et profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques.

COÛT DES MARCHANDISES VENDUES ET MARGE BRUTE AVANT AJUSTEMENTS

Le tableau suivant montre la ventilation du profit brut avant ajustements (mesure non conforme aux IFRS) par flux de vente pour le trimestre considéré et les trimestres précédents.

Trimestres clos les Cannabis récréatif destiné aux adultes (sauf boissons) Cannabis théra-peutique Inter-national Cannabis en gros Total des produits de cannabis (sauf boissons) Cannabis récréatif destiné aux adultes (boissons) Total de la Société 31 janvier 2022 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets tirés de la vente

de marchandises 36 114 811 8 231 3 740 48 896 3 867 52 763 Coût des marchandises

vendues ajusté (22 682 ) (136 ) (3 808 ) (3 444 ) (30 070 ) (3 867 ) (33 937 ) Profit brut avant ajustements ($) 13 432 675 4 423 296 18 826 – 18 826 Marge brute avant ajustements (%) 37 % 83 % 54 % 8 % 39 % – 36 % 31 octobre 2021 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets tirés de la vente

de marchandises 35 983 668 6 041 4 111 46 803 3 159 49 962 Coût des marchandises

vendues ajusté (27 938 ) (276 ) (2 148 ) (3 128 ) (33 490 ) (3 780 ) (37 270 ) Profit brut avant ajustements ($) 8 045 392 3 893 983 13 313 (621 ) 12 692 Marge brute avant ajustements (%) 22 % 59 % 64 % 24 % 28 % (20 %) 25 % 31 janvier 2021 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets tirés de la vente

de marchandises 26 904 422 2 000 109 29 435 3 392 32 827 Coût des marchandises

vendues ajusté (17 010 ) (143 ) (577 ) (44 ) (17 774 ) (3 418 ) (21 192 ) Profit brut avant ajustements ($) 9 894 279 1 423 65 11 661 (26 ) 11 635 Marge brute avant ajustements (%) 37 % 66 % 71 % 60 % 40 % (1 %) 35 %

La marge brute du total des produits de cannabis récréatif destiné aux adultes (sauf boissons) de la Société, avant ajustements, a augmenté de 15 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est attribuable à une composition des ventes plus favorable de produits générant une marge plus élevée.

Le profit brut total avant ajustements a augmenté de 48 % par rapport au premier trimestre de 2022 et de 62 % par rapport au deuxième trimestre de 2021.

Charges d’exploitation

Trimestres clos les Semestres clos les 31 janvier

2022 31 octobre

2021 31 janvier

2021 31 janvier

2022 31 janvier

2021 $ $ $ $ $ Frais généraux et frais administratifs 22 550 22 484 12 299 45 036 24 215 Marketing et promotion 6 369 6 223 2 149 12 592 4 231 Rémunération à base d’actions 4 017 3 824 5 259 7 841 8 189 Recherche et développement 1 478 967 1 136 2 445 2 172 Amortissement des immobilisations corporelles 1 140 2 057 1 679 3 196 2 757 Amortissement des immobilisations incorporelles 6 895 8 158 342 15 053 672 Frais de restructuration 4 524 3 989 860 8 513 1 385 Perte de valeur des immobilisations corporelles 100 130 23 803 61 123 933 865 Dépréciation de participations

dans des coentreprises

et des entreprises associées – 26 925 – 26 925 – Dépréciation des immobilisations incorporelles 140 839 – – 140 839 – Dépréciation du goodwill 375 039 – – 375 039 – Cession d’actifs à long terme – – 1 294 – 1 294 Perte (profit) à la cession d’immobilisations corporelles (254 ) 329 (14 ) 74 64 Coûts d’acquisition, d’intégration

et de transaction 4 569 24 374 436 28 945 436 Total 667 296 123 133 25 501 790 431 46 280

Les frais généraux et administratifs sont demeurés stables par rapport au premier trimestre de 2022 et ont diminué proportionnellement aux charges réalisées après les dates d’acquisition de Redecan et de 48North au premier trimestre de 2022.

Perte de valeur des immobilisations corporelles et dépréciation des immobilisations incorporelles et du goodwill de 616 M$ au deuxième trimestre de 2022 après que le marché canadien du cannabis a subi des changements défavorables qui ont occasionné des révisions importantes des prévisions de la direction quant aux entrées de trésorerie nettes futures et aux bénéfices des budgets précédents et des prévisions.

T2 2022 T1 2022 $ $ Total de la perte nette (736 104 ) (117 427 ) Charges (produits) financiers, montant net 5 058 4 531 Amortissement des immobilisations corporelles pris en compte

dans le coût des marchandises vendues 5 973 4 969 Amortissement des immobilisations corporelles pris en compte

dans les charges d’exploitation 1 140 2 057 Amortissement des immobilisations incorporelles pris en compte dans les charges d’exploitation 6 895 8 158 BAIIA courant (717 038 ) (97 712 ) (Profits) pertes de placement 63 221 (42 213 ) Ajustements de la juste valeur hors trésorerie 1 148 (7 102 ) Charges non récurrentes 9 093 28 363 Autres éléments hors trésorerie 637 978 92 884 BAIIA ajusté (5 598 ) (11 576 )

Hausse de 52 % du BAIIA ajusté en raison d’une augmentation des marges brutes ajustées et d’une stabilité des frais de vente et des frais généraux et administratifs.





Autres faits nouveaux importants et événements postérieurs à la date de clôture

Défaut à l’égard des billets convertibles garantis de premier rang

Le 11 mars 2022, HEXO a avisé HT Investments MA LLC (« HTI ») d’un cas de défaut à l’égard du billet convertible garanti de premier rang de la Société échéant en mai 2023 (le « billet garanti »), celui-ci n’étant pas conforme à la clause restrictive qui prévoyait un BAIIA ajusté positif pour le billet garanti, selon la définition et le calcul prévus pour le billet garanti pour le trimestre clos le ‎31 janvier 2022 (le « cas de défaut »).

À la suite de la communication de l’avis par la Société, le porteur a irrévocablement renoncé à ses droits en raison du cas de défaut jusqu’au 17 mai 2022 ou, si elle se produit avant, à la date de résiliation de la transaction proposée annoncée le 3 mars 2022 visant la Société, le porteur de billet et Tilray Brands., Inc. (« Tilray ») en vertu de laquelle Tilray devrait acheter le billet garanti au porteur (la « date de fin de la tolérance »), à condition que la Société, HTI et Tilray aient convenu de prolonger la date de fin de la tolérance dans le cas où ils restent engagés dans des négociations de bonne foi pour réaliser la transaction proposée.

Par suite du cas de défaut, le porteur aurait eu le droit de déclarer que le billet garanti ou une partie de celui-ci devienne exigible et payable immédiatement en contrepartie d’un montant en trésorerie correspondant à 115 % du capital impayé du billet garanti. Le capital impayé actuel du billet garanti, qui a été émis à un capital initial de 360 000 000 $ US, mais qui a été réduit par suite de rachats par HTI, s’élève à 208 665 185 $ US.

Conférence téléphonique

La Société tiendra une conférence téléphonique à l’intention des analystes et des investisseurs le 18 mars 2022. La période de questions des analystes suivra la présentation de la direction.

Date : 18 mars 2022

Heure : 8 h 30 (HE)

Webdiffusion : https://events.q4inc.com/attendee/563274977

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris en ce qui concerne, et sans s’y limiter, l’acquisition proposée des billets garantis par Tilray, y compris les conditions y afférentes; l’entente commerciale stratéqique et les efficiences qui seront créées entre HEXO et Tilray et les synergies créées par la transaction; les projections de flux de trésorerie de la Société; la conclusion de la convention de souscription garantie selon les modalités décrites dans les présentes, le cas échéant; le montant de la convention de souscription garantie et l’utilisation du produit tiré de la convention de souscription garantie. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu en parallèle avec le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes au 31 janvier 2022 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date. Les lecteurs sont priés de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » de la section suivante du présent communiqué de presse. Des informations supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR sur www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2021, datée du 29 octobre 2021.

Mesures non conformes aux IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait référence au profit brut avant les ajustements, au profit ou à la marge avant les ajustements de la juste valeur, au profit brut ajusté ou à la marge brute et au BAIIA ajusté, qui ne sont pas des mesures du rendement financier selon les Normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification prescrite par les IFRS et ne sont, par conséquent, que peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures conformes aux IFRS, car elles permettent de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. À ce titre, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut d’un examen de nos informations financières présentées selon les IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les termes ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2022 qui est déposé sous le profil de la Société, respectivement sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Maintenant qu’elle a fait l’acquisition de Redecan et de 48North, HEXO est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour plus d’informations, consulter le site www.hexocorp.com.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com

________________________________________________________________

1 La période commence après le deuxième trimestre de 2022 et compte cinq trimestres jusqu’au troisième trimestre de 2023, inclusivement.